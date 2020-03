Dit zijn de 8 beste gratis educatie-apps voor jonge kinderen

Een iPhone of iPad is voornamelijk goed voor vermaak, maar kan ook worden ingezet om kinderen wat te leren. Dit zijn de beste educatie-apps voor jonge kinderen.

Beste educatie-apps voor kinderen

In de App Store staan talloze apps die zeggen te helpen met de educatie van je kinderen. We zijn in het aanbod gedoken en hebben enkele pareltjes eruit gehaald. Let wel op dat enkele van deze apps toch vragen om geld als je van alle content gebruik wil maken. Dat vermelden we hieronder er duidelijk bij. Al deze apps kun je in ieder geval gratis downloaden en uitproberen.

1. TinyTap

TinyTap bevat leerzame spelletjes, gemaakt door leraren. Deze spelletjes hebben allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld ‘Letters leren met Sinterklaas’, ‘De Lente’ en ‘Muziekinstrumenten herkennen’. Bij het opstarten van de app kun je aangeven dat je een ouder of leraar bent en geef je de leeftijd van je kind aan.

De app is onderverdeeld is gratis en betaalde spelletjes. Voor de betaalde spelletjes is een abonnement nodig. Gelukkig zijn er genoeg gratis leerzame spelletjes te spelen. De app is in de App Store via onderstaande link te downloaden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

TinyTap - Kids Learning Games TinyTap Ltd. Gratis via App Store

2. EASY peasy: Engels voor kids

Wordt het tijd voor Engels? Dan biedt deze app uitkomst. Je geeft bij de start van de app direct het huidige niveau van het kind aan. Vervolgens vul je in hoeveel woorden je per dag wil leren: 5, 10 of 15. Vervolgens kies je een set met woorden en ga je aan de slag. Het is een mooie app die gebruikmaakt van flitskaarten om woorden te leren.

De app is gratis, maar je kunt ook een premium versie kopen. Deze betaalde versie is zeven dagen gratis te proberen en bevat onder andere de mogelijkheid om ongelimiteerd lessen te volgen, offline te werken en meerdere gebruikers toe te voegen.

EASY peasy: Engels voor kids wonderkind GmbH 8 (13 reviews) Gratis via App Store

3. Kinderen Nederlands leren

Met deze app leren kinderen Nederlandse woorden via spelletjes. In het hoofdscherm kies je een categorie en type spelletje. Daarbij heb je de keuze tussen het uitspreken van een object na het bekijken van een plaatje, memory, een puzzel of een quiz. Alles draait om het koppelen van het juiste woord bij de afbeelding. Helaas zijn alleen dieren en kleuren gratis thema’s. Andere thema’s, zoals voertuigen, kleding of cijfers zijn betaald.

Om deze thema’s vrij te spelen, betaal je eenmalig 5,49 euro. Koop je deze pro-versie, dan geeft de app ook testresultaten, zodat je ziet of je kind erop vooruit gaat.

Kinderen Nederlands leren Squins IT Solutions 8 (48 reviews) Gratis via App Store

4. Leer Mij Woorden

Leer Mij Woorden is een leuke app om de allerjongsten woorden te leren. Dat kan op twee manieren. Allereerst door uit te spreken wat er op een plaatje staat. Je krijgt dan bijvoorbeeld een plaatje van een varken te zien. Door op het varken te tikken, klinkt er geknor en zegt een stem dat het een varken is. Ook kun je ‘raad het plaatje’ doen. Dan vraagt de stem bijvoorbeeld ‘waar is de beer’ en moet het kind uit vier plaatjes de beer uitzoeken.

In de gratis versie krijg je wel alleen de categorie ‘dieren’ gratis. Wil je alle andere categorieën gebruiken, dan betaal je éénmalig 3,49 euro. Daarvoor krijg je plaatjes van voertuigen, muziek, fruit, kleding, kleuren en thuis. De app kun je in ieder geval gratis proberen en check je in de App Store via onderstaande link.

Leer Mij Woorden - Kinderen Tailmind 6 (7 reviews) Gratis via App Store

5. De wereld van Nijntje

De wereld van Nijntje kan gezien worden als een interactief verhalenboek. De app geeft je samen met je kind een kijkje in het leven van het bekende konijntje. Leuk is dat je hierbij allerlei herkenbare situaties tegenkomt voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan tandenpoetsen of het uitkiezen van kleren. Door Nijntje deze activiteiten te laten doen, leren kinderen dat dit normaal is.

Mooi is dat De wereld van Nijntje ontworpen is als een hele rustgevende app. Hierdoor is de app ook geschikt om te gebruiken vlak voor het slapen. De app is natuurlijk wel echt voor de allerjongsten bedoeld.

de wereld van nijntje StoryToys Entertainment Limited 9 (12 reviews) € 6,99 via App Store

6. Reken Tafel Spel

Dit is een simpele (en niet hele mooie), maar doeltreffende app. Het helpt kinderen om hun tafels te leren. Boven een leuke afbeelding staat een som en daaronder staan vier mogelijke antwoorden. Kinderen moeten het juiste antwoord kiezen. De app heeft de tafels van 1 tot en met 6 gratis. Voor de tafels van 7 tot en met 12 moet worden betaald. Dat kost gelukkig maar 1,09 euro.

Reken Tafel Spel WissApp 7 (3 reviews) Gratis via App Store

7. Woezel & Pip – In de Tovertuin

In deze app speciaal voor kinderen van 2 tot 6 jaar kan je kind een op bezoek bij Woezel & Pip in de Tovertuin. In deze interactieve wereld kunnen kinderen vijf verschillende leerzame spellen doen. Doordat er niet in gepraat wordt en ook niets geschreven staat, moeten kinderen zelf ontdekken hoe een spel werkt.

Kinderen kunnen bij ieder spel kiezen uit level 1, 2 of 3. Als ze al wat ouder zijn, kunnen ze bijvoorbeeld een moeilijker level kiezen. Door te vegen verplaats je je door de Tovertuin en kunnen de verschillende spelen worden aangeklikt. Alle spellen zijn natuurlijk in dezelfde vrolijke stijl getekend als de twee hondenvriendjes.

Woezel & Pip - In de Tovertuin Dromenjager BV 2 (1 reviews) Gratis via App Store

8. Lola’s Leerwereld

Het uitgebreide rekenspel met tientallen spellen biedt uren spelplezier voor je kind. De app is gemaakt in samenwerking met onderwijsdeskundigen voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar. Op die manier worden kinderen vlak voordat ze naar de basisschool gaan goed voorbereid op de rekenopdrachten die ze daar kunnen verwachten.

Met een goed antwoord op een regenvraag te geven, krijg je een nog uitdagendere som voorgeschoteld. Kinderen leren meten, patronen ontdekken, kleuren, vormen tellen en rekenen. In de voortgangstracker houd je gemakkelijk de voortgang van je kind bij.

Lola’s Leerwereld - Rekenen BeiZ 10 (1 reviews) Gratis via App Store