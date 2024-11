Pas op: deze app kun je beter niet verwijderen van je iPhone

Met iOS 18.2 staat Apple het toe om een groot deel van je standaardapps te verwijderen van je iPhone, maar deze app kun je beter niet weghalen. Dit moet je weten.

Veranderingen in iOS 18.2

Met iOS 18.2 brengt Apple een aantal nieuwe functies naar je iPhone. Zo krijgt je AirTag er een handige feature bij in de Zoek mijn-app en heeft Siri een nieuwe snelkoppeling in het Bedieningspaneel. Gebruikers in de Europese Unie krijgen daarnaast nog meer vrijheid bij het instellen van hun iPhone. Je kunt vanaf iOS 18.2 de standaardapps van je iPhone aanpassen én deze apps voor het eerst ook verwijderen.

Vanaf december kun je niet alleen de standaardbrowser, maar ook de standaardapps voor je camera, fotobibliotheek én webwinkels aanpassen. Dat betekent dat je niet meer standaard de Camera-app of de Fotobibliotheek van Apple hoeft te gebruiken, maar ook apps van derden kunt kiezen. Hetzelfde geldt voor de App Store, waardoor je Apple’s webwinkel vanaf iOS 18.2 voor het eerst kunt verwijderen van je iPhone. Toch kun je dat (voorlopig) beter niet doen.

App Store van iPhone verwijderen

Op dit moment kunnen standaardapps als de App Store en de Camera-app alleen van het beginscherm van je iPhone verwijderd worden. Ze staan dan wel nog op je iPhone, maar zijn niet meer zichtbaar op het beginscherm. Daar komt met iOS 18.2 verandering in, want dan kun je deze apps wél van je iPhone verwijderen. Vooral bij de App Store is dat riskant, want het is nog niet duidelijk hoe je de app weer op je iPhone kunt zetten.

Het installeren van apps gebeurt via de App Store. Apple staat sinds kort ook webwinkels van derden toe, maar via die digitale winkels kun je Apple’s App Store niet downloaden. Kies je er toch voor om de officiële App Store van je iPhone te verwijderen, dan is er op dit moment nog geen manier om de app weer terug op het toestel te zetten. Wil je de App Store weer gebruiken? In dat geval moet je het toestel waarschijnlijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Apple komt met oplossing

De App Store staat standaard op je iPhone, dus de app verschijnt vanzelf weer als je het apparaat teruggezet hebt naar de fabrieksinstellingen. Toch heeft dat een groot nadeel, want er gaan veel andere gegevens verloren. Heb je nog geen reservekopie van je iPhone gemaakt na het verwijderen van de App Store? Dan kun je ervoor kiezen om die terug te zetten, maar ook dan verlies je waarschijnlijk gegevens.

Voor apps als de Camera-app en Fotobibliotheek zijn genoeg alternatieven te installeren via alternatieve webwinkels, maar bij de App Store is dat een stuk moeilijker. Let daarom goed op als je in december bijwerkt naar iOS 18.2, want het verwijderen van de App Store zorgt mogelijk voor problemen bij je iPhone. Het is de verwachting dat Apple met een oplossing komt, waardoor je de App Store via een link of op een andere manier weer kunt installeren. Voorlopig is die optie er niet, dus zorg ervoor dat je de App Store niet (per ongeluk) verwijdert.