Zo kindvriendelijk zijn de populaire streamingdiensten

Streamingdiensten zijn ontzettend leuk: je hebt altijd wat te kijken en ook je kinderen kunnen er uren zoet mee zijn. Toch verschilt het behoorlijk per streamingdienst hoe kindvriendelijk ze zijn. Wij zetten de kindvriendelijkheid van de populairste streamingdiensten op een rij.

Kindvriendelijkheid per streamingdienst

Als je het account van je streamingdienst deelt met je kinderen, is het belangrijk dat deze ook kindvriendelijk is. Zo is het handig als je een kinderslot kan instellen en wil je natuurlijk ook dat het aanbod groot genoeg is. Zo kindvriendelijk zijn de verschillende populaire streamingdiensten.

1. Netflix

Netflix staat aan de top wat kindvriendelijkheid betreft. De streamingdienst biedt verschillende mogelijkheden om te zorgen dat de kleintjes alleen films en series kunnen zien die voor hen bedoeld zijn. Zo heeft Netflix zelfs een kids-account met een eenvoudige layout, zodat zelfs de allerkleinsten makkelijk kunnen navigeren. Je ziet bijvoorbeeld een lijst met populaire kinderseries en je kan je zelfs op plaatjes van favoriete personages zoeken. Met talloze familie- en kinderfilms en series is het aanbod enorm.

Met een kids-account heb je geen toegang tot de accountinstellingen: je kunt alleen series en films kijken die bestemd zijn voor jongere en oudere kinderen. Door een pincode op je eigen (volwassen) profiel te zetten, kunnen kinderen niet alsnog in het volwassenen-aanbod terecht komen. Op de accountpagina van Netflix kun je na het invoeren van je wachtwoord alles voor je kinderen aanpassen. Deze is alleen te bezoeken via de browser: het is helaas niet mogelijk om dit aan te passen in de app.

Zo is het mogelijk om afzonderlijke profielen te hebben met aangepaste leeftijdscategorie. Hiermee krijg je alleen films te zien die bij de ingevoerde leeftijd van je kinderen passen. Selecteer hiervoor de categorie ‘Kijkbeperkingen’ in het Kids-profiel op de accountpagina van Netflix.

Wil je bepaalde series blokkeren? Ook dat is mogelijk via ‘Kijkbeperkingen’ in de accountpagina. Wanneer je wil controleren of je kinderen niet toch iets hebben gekeken wat niet voor hen is bedoeld, dan is het ook nog eens mogelijk om hier de kijkactiviteit te bekijken.

2. Disney Plus

Disney Plus is minder uitgebreid als het gaat om ouderlijk toezicht. Daar staat tegenover dat Disney Plus natuurlijk al veel content aanbiedt voor alle leeftijden, wat de streamingdienst alsnog ontzettend kindvriendelijk maakt. Om ervoor te zorgen dat je kind geen volwassen content kan zien, is het ook mogelijk om een kindprofiel aan te maken.

Open de app en tik op jouw profielicoon rechtsonder in beeld; Tik op het plusje om een nieuw profiel aan te maken; Selecteer een avatar of tik op ‘Overslaan’; Geef het profiel een naam (bijvoorbeeld de naam van je kind); Zet achter ‘Kindprofiel’ het schuifje aan.

Als je de instellingen hebt opgeslagen, dan heb je een kindprofiel aangemaakt. In dit profiel is het niet meer mogelijk om volwassen films en series te bekijken.

Helaas is het nog niet mogelijk om de profielen voor volwassenen te beveiligen met een pincode, dus het blijft alsnog heel eenvoudig om over te schakelen naar een volwassen account.

3. Apple TV Plus

Apple TV Plus biedt de mogelijkheid om een kinderslot in te stellen, zodat de kleintjes niet per ongeluk een gewelddadige serie aanzetten. Door de blokkade aan te zetten, zijn volwassenbeelden afgeschermd voor jonge kijkers. Dit kan je gelukkig heel eenvoudig op je iPhone doen. Het werkt als volgt.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad; Tik op ‘Schermtijd’ en ga naar ‘Beperkingen’; Verschuif de schakelaar bij ‘Beperkingen’, indien je dit nog niet gedaan had; Kies ‘Beperkingen voor materiaal’ en ga naar ‘Tv-programma’s’; Geef de leeftijdsgrens aan die jij vindt passen bij de leeftijd van je kinderen.

Het is hier ook mogelijk om alle tv-programma’s af te schermen, of juist de beperking op te heffen. Wil je ook beperkingen instellen voor films, druk dan op vorige en kies films. Vervolgens kun je weer een leeftijdsgrens aangeven of films blokkeren.

4. Videoland

Videoland biedt net als bij Disney Plus de mogelijkheid om een zogenaamd ‘Kidsprofiel’ aan te maken. Hiermee heeft je kind alleen toegang tot kinderseries en films. Er is keuze uit een Kidsprofiel voor kinderen van 0 tot 6 jaar, en kinderen van 6 tot 9 jaar. Ook hier is het verstandig om een pincode op gedeelde volwassenen-accounts te zetten.

Het aanbod is niet enorm groot, maar groot genoeg om je kind mee te vermaken. Titels als Peppa Pig, Dora the Explorer en Buurman & Buurman zorgen voor het nodige kijkplezier. Het aanbod wordt ook telkens uitgebreid, dus er is altijd wat nieuws te zien.

5. Pathé Thuis

Pathé Thuis heeft een groot aanbod aan kinderfilms. Zowel Disney-klassiekers als de nieuwste animatiefilms zijn op de streamingdienst te vinden. Onder het tabblad ‘Kids’ scrol je door het assortiment aan kinderfilms, onderverdeeld in genres.

Er is geen optie voor een kinderslot of kinderprofiel, maar dat is op deze streamingdienst ook minder hard nodig. Omdat je per film betaalt, is het namelijk wat lastiger voor kinderen om zomaar te beginnen met kijken. Toch is het goed om op te letten, want het aanbod aan films dat alleen voor volwassen kijkers is bestemd is wel makkelijk te vinden door kinderen.

