Tip: Zo stel je een TikTok-limiet in voor je kinderen

Zitten jouw kinderen ook eindeloos te scrollen op TikTok? De populaire video-app komt met een nieuwe functie om een limiet in te stellen hoe lang kinderen op de app mogen kijken. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo stel je een TikTok-limiet in

Helaas is de nieuwe functie alleen nog beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar in de komende weken wordt het ook uitgerold naar andere landen. Tot die tijd kan je hetzelfde doen met de Schermtijd-functie van iPhone. Volg hiervoor het stappenplan hieronder.

Open de Instellingen-app en tik op ‘Schermtijd’; Je krijgt nu het dashboard te zien. Tik op ‘App-limieten’; Tik vervolgens op ‘Voeg limiet toe’; Tik op de categorie ‘Creativiteit’ en tik TikTok aan; Stel een tijdslimiet in voor hoe lang je kind de app mag gebruiken.

Het limiet kun je ook per dag veranderen, bijvoorbeeld als het in het weekend langer mag. Ook kun je hier beperkingen instellen voor ongeschikt materiaal. Hiervoor tik je op ‘Beperkingen’ en vervolgens op ‘Beperkingen voor materiaal’. Tik op ‘Apps’ en vervolgens op een leeftijdscategorie om al het materiaal dat ongeschikt is af te schermen. Hier kun je bijvoorbeeld ook expliciet materiaal en expliciete taal afschermen.

Het is natuurlijk wel aan te raden om een toegangscode in te stellen voor Schermtijd, zodat je kind het limiet niet zelf weer kan verwijderen.

Zo stel je Family Safety Mode in op TikTok

Met de nieuwe ‘Family Safety Mode’ van TikTok kunnen ouders een limiet instellen “met als doel om een gezondere relatie met apps en diensten te krijgen,” aldus het hoofd van veiligheid van het bedrijf achter TikTok.

Met de nieuwe functie link je als ouder je account aan die van je kind. Zodra de Family Safety Mode is ingeschakeld, kan de ouder de Schermtijd van het kind beperken. Zorg eerst dat je de app hebt geüpdatet. Daarna kun je de Family Safety Mode als volgt instellen:

Ga naar je profiel door rechtsonder op ‘Ik’ te tikken; Tik rechtsboven op de drie puntjes om naar ‘Privacy en instellingen’ te gaan; Tik in de lijst op ‘Digitaal Welzijn’; Hier kun je kiezen uit drie opties: Schermtijd, Beperkingen en Family Safety Mode. Tik op de gewenste optie en volg de stappen op het scherm.

De ouder kan instellen hoe lang hun kind per dag op TikTok mag kijken. Ook kan hij of zij beperken naar wie ze privé-berichten sturen of zelfs deze functie compleet uitschakelen. Daarnaast kunnen ouders instellen wat voor soort inhoud hun kinderen wel of niet mogen zien, zodat kinderen geen video’s voorgeschoteld krijgen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd.

TikTok neemt meerdere maatregelen tegen smartphoneverslaving

Het bedrijf achter TikTok is veel bezig met maatregelen om een TikTok-verslaving onder gebruikers tegen te gaan. Zo is het bedrijf een samenwerking aangegaan met verschillende bekende TikTok-personen, die een video maakten met de herinnering om TikTok af en toe uit te zetten.

Deze video’s komen in beeld wanneer iemand voor lange tijd op TikTok zit te scrollen. Als de Family Safety Mode is ingeschakeld, kunnen kinderen niet meer verder kijken na zo’n video.

Meer Schermtijd-tips

Wil je meer weten over hoe je iPhone-gebruik aan banden legt? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips over Schermtijd. Zo leggen we bijvoorbeeld uit hoe je communicatielimieten instelt op je iPhone. In onze gids over Schermtijd lees je alles wat je moet weten over deze handige iOS-functie.