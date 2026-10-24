Om deze reden kun je beter géén Google Chrome gebruiken (iPhone-nieuws #43)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
24 oktober 2026, 21:16
2 min leestijd
Om deze reden kun je beter géén Google Chrome gebruiken (iPhone-nieuws #43)

Apple raadt aan om géén Google Chrome te gebruiken en heeft daar goede redenen voor. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Waarom je beter géén Google Chrome kunt gebruiken (en deze browser wel)

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