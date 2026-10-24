Om deze reden kun je beter géén Google Chrome gebruiken (iPhone-nieuws #43)

Apple raadt aan om géén Google Chrome te gebruiken en heeft daar goede redenen voor. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Waarom je beter géén Google Chrome kunt gebruiken (en deze browser wel)
Gebruik je Google Chrome op je iPhone of Mac, dan is er een betere browser die waarschijnlijk al op je apparaat staat. In dit artikel lees je waarom je Chrome beter niet meer kunt gebruiken en beter naar die andere browser kunt overstappen.
Zo scan je een QR-code op je eigen telefoon (zónder een andere smartphone)
Verschijnt er een QR-code op je eigen telefoon, maar heb je geen andere smartphone bij de hand om de code te scannen? Geen zorgen, het is desondanks mogelijk de QR-code tóch te openen! We laten je zien hoe het werkt.
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WhatsApp komt met de meestgevraagde functie ooit: dit verandert er
WhatsApp komt met een nieuwe functie die al langer op menig verlanglijstje staat. Maar je moet nog wel eventjes wachten. Voor iedereen die dagelijks appt, is dit zo’n kleine verandering die meteen verschil kan maken.
Let op: Apple maakt dit product eind oktober véél duurder
Apple heeft deze maand niet alleen grote aankondigingen gedaan, maar is ook van plan om een product veel duurder te maken. In het artikel lees je om welk product het gaat en hoe duur het gaat worden.
Eindelijk: op deze nieuwe Spotify-functie hebben we heel lang gewacht
Spotify krijgt in iOS 27 een handige nieuwe functie, want muziek afspelen met Siri wordt namelijk een stuk makkelijker. Maar hier kleeft wel een nadeel aan. De functie lijkt klein, maar zegt veel over wat je wel en niet kunt vertrouwen in Spotify.
Apple Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4: waarom het wél tijd is om te upgraden
Heb je de eerste Apple Watch Ultra nog om je pols, dan is het mogelijk tijd voor een upgrade naar de Ultra 4. In dit artikel lees je door welke verschillen dat voornamelijk komt.
Waarom jij je Ziggo-abonnement vóór 1 november 2026 moet controleren
Heb jij een Ziggo-abonnement? Dan is het verstandig om de komende dagen even je contract erbij te pakken – we vertellen je waarom dat zo is en wat het je kan opleveren.
iPhone Duo vs iPhone 18 Pro: welke kun je het beste (niet) kiezen?
Twijfel je tussen de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro, dan loop je tegen verschillen aan op het gebied van scherm, camera’s, batterij en prijs. We zetten op een rij wat de redenen zijn om voor het ene of het andere toestel te kiezen.
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