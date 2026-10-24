Om deze reden kun je beter géén Google Chrome gebruiken (iPhone-nieuws #43)

Apple raadt aan om géén Google Chrome te gebruiken en heeft daar goede redenen voor. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je Google Chrome op je iPhone of Mac, dan is er een betere browser die waarschijnlijk al op je apparaat staat. In dit artikel lees je waarom je Chrome beter niet meer kunt gebruiken en beter naar die andere browser kunt overstappen.

→ Dit is de reden

Verschijnt er een QR-code op je eigen telefoon, maar heb je geen andere smartphone bij de hand om de code te scannen? Geen zorgen, het is desondanks mogelijk de QR-code tóch te openen! We laten je zien hoe het werkt.

→ Zo werkt het

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp komt met een nieuwe functie die al langer op menig verlanglijstje staat. Maar je moet nog wel eventjes wachten. Voor iedereen die dagelijks appt, is dit zo’n kleine verandering die meteen verschil kan maken.

→ Dit verandert er

Apple heeft deze maand niet alleen grote aankondigingen gedaan, maar is ook van plan om een product veel duurder te maken. In het artikel lees je om welk product het gaat en hoe duur het gaat worden.

→ Dit product

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify krijgt in iOS 27 een handige nieuwe functie, want muziek afspelen met Siri wordt namelijk een stuk makkelijker. Maar hier kleeft wel een nadeel aan. De functie lijkt klein, maar zegt veel over wat je wel en niet kunt vertrouwen in Spotify.

→ Deze functie

Heb je de eerste Apple Watch Ultra nog om je pols, dan is het mogelijk tijd voor een upgrade naar de Ultra 4. In dit artikel lees je door welke verschillen dat voornamelijk komt.

→ Dit zijn de verschillen

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb jij een Ziggo-abonnement? Dan is het verstandig om de komende dagen even je contract erbij te pakken – we vertellen je waarom dat zo is en wat het je kan opleveren.

→ Dit is de reden

Twijfel je tussen de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro, dan loop je tegen verschillen aan op het gebied van scherm, camera’s, batterij en prijs. We zetten op een rij wat de redenen zijn om voor het ene of het andere toestel te kiezen.

→ Deze moet je kiezen

Meer iPhone-nieuws