Apple Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4: waarom het wél tijd is om te upgraden

Heb je de eerste Apple Watch Ultra nog om je pols, dan is het mogelijk tijd voor een upgrade naar de Ultra 4. In dit artikel lees je waarom.

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Apple Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4

De Apple Watch Ultra 4 ziet er op het eerste gezicht nog steeds hetzelfde uit. De originele Apple Watch Ultra en de Ultra 4 delen nog steeds een titanium behuizing van 49 millimeter (de Ultra 4 is ook verkrijgbaar in Zwart titanium), een actieknop en ondersteuning voor duiken tot 40 meter. Toch zijn de verschillen inmiddels behoorlijk groot. We zetten ze voor je op een rij.

Beter scherm

De eerste Apple Watch Ultra had al een uitstekend scherm. Met een maximale helderheid van 2000 nits kon je meldingen en trainingsgegevens ook in fel zonlicht goed aflezen. De Apple Watch Ultra 4 doet daar met maximaal 3000 nits nog een schepje bovenop.

Ook het scherm zelf is iets groter geworden. Dankzij dunnere schermranden beschikt de Ultra 4 over ongeveer 5 procent meer schermoppervlak. Daarnaast kan het always-on-scherm ondersteunde wijzerplaten vaker verversen, zodat je bijvoorbeeld de seconden kunt blijven volgen.

Langere batterijduur

Een van de belangrijkste redenen om te upgraden is de batterijduur. De eerste Apple Watch Ultra houdt het volgens Apple tot 36 uur vol bij normaal gebruik. Bij de Ultra 4 loopt dat op tot maximaal 50 uur. Dat verschil merk je vooral als je je horloge ook ’s nachts draagt om je slaap te meten, of wanneer je bijvoorbeeld lange wandelingen maakt.

Ook voor sporters zijn er voordelen. De Ultra 4 biedt verschillende uitgebreide trainingsmodi waarmee je langer gps-gegevens kunt registreren. In de meest uitgebreide modus loopt de opgegeven gebruiksduur bij bepaalde instellingen op tot 45 uur. Daarnaast laadt het nieuwe model sneller op: ongeveer 45 minuten om van 0 naar 80 procent te gaan, tegenover circa een uur bij de originele Ultra.

Uitgebreidere gezondheidsfuncties

Apple heeft in de afgelopen generaties vooral geïnvesteerd in gezondheidsmetingen. De Apple Watch Ultra 4 beschikt over een vernieuwd systeem met elektrische en optische hartslagsensoren. De Ultra 4 kan achtergrondmetingen van je hartslag vaker uitvoeren en biedt uitgebreidere informatie over je hartslagvariabiliteit en herstel.

Daarnaast krijg je toegang tot de nieuwe Gereedheid-app. Die helpt je om inzicht te krijgen in hoe je lichaam ervoor staat en kan sporters ondersteunen bij het afwegen van inspanning en herstel. De originele Ultra heeft al veel gezondheidsfuncties, zoals hartslagmetingen, een ECG-app en slaapregistratie. Ook meldingen bij slaapapneu en hoge bloeddruk zijn nieuwe mogelijkheden van de Ultra 4.

Snellere chip

De eerste Apple Watch Ultra draait op de S8-chip. Dat was in 2022 een krachtige processor, maar inmiddels is Apple een aantal generaties verder. De Ultra 4 heeft de S11-chip en beschikt bovendien over meer werkgeheugen en opslagruimte.

De opslag is verdubbeld van 32 naar 64 GB. Dat geeft je meer ruimte voor apps, muziek en andere gegevens op je horloge. Ook Siri werkt anders. Op de Ultra 4 kunnen ondersteunde verzoeken rechtstreeks op het horloge worden verwerkt, zonder dat daarvoor altijd een internetverbinding nodig is. De nieuwe hardware maakt daarnaast extra gebaren en uitgebreidere slimme functies mogelijk.

Satellietcommunicatie

De Apple Watch Ultra is gemaakt voor mensen die graag buiten zijn. De eerste generatie heeft daarom al nauwkeurige gps, een actieknop en een sirene om in noodsituaties aandacht te trekken. De Ultra 4 gaat een stap verder met ingebouwde satellietcommunicatie (geïntroduceerd met de Ultra 3). Daarmee kun je in ondersteunde situaties buiten het bereik van een mobiel netwerk bepaalde noodfuncties gebruiken, berichten versturen en de Zoek mijn-functie benutten.

Dat kan van pas komen tijdens lange wandelingen, trektochten of andere avonturen in afgelegen gebieden. Je bent dan minder afhankelijk van een gewone mobiele verbinding. De Ultra 4 ondersteunt daarnaast 5G en heeft verbeteringen voor de ontvangst van mobiele signalen. Uiteraard zijn de beschikbare functies afhankelijk van je locatie, abonnement en de voorwaarden van Apple.

De nieuwste watchOS-functies

Dit is misschien wel de belangrijkste reden om je oude Apple Watch Ultra te vervangen. De originele Ultra ondersteunt watchOS 26, maar kan niet worden bijgewerkt naar watchOS 27. Dat betekent dat je nieuwe softwarefuncties misloopt. De Ultra 4 ondersteunt watchOS 27 wel en profiteert daardoor van onder meer een vernieuwde Siri-ervaring, nieuwe suggesties in de slimme stapel en verbeteringen aan de Zoek mijn-app.

Ook functies die gebruikmaken van de nieuwere hardware zijn niet beschikbaar op de eerste generatie. Het gaat dus niet alleen om een andere vormgeving van apps, maar ook om mogelijkheden die je met je oude horloge niet kunt gebruiken. Je originele Ultra blijft wel werken. Geen update krijgen betekent dus niet dat je horloge plotseling onbruikbaar is.

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Conclusie: Apple Watch Ultra vs Apple Watch Ultra 4

De Apple Watch Ultra 4 is een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de eerste Apple Watch Ultra. Het scherm is helderder, de batterij gaat langer mee, de gezondheidsmetingen zijn uitgebreider en satellietcommunicatie voegt extra mogelijkheden toe. Bovendien is het ontbreken van watchOS 27-ondersteuning bij de eerste generatie een steeds belangrijker nadeel.

Heb je de eerste Apple Watch Ultra uit 2022 en wil je je horloge nog jarenlang blijven gebruiken, dan is dit een goed moment om de overstap te overwegen. Vooral als je batterij achteruitgaat, je veel sport of de nieuwste functies wilt gebruiken, is de Ultra 4 een aantrekkelijke upgrade. Werkt je originele Ultra nog prima en gebruik je alleen de basisfuncties? Dan kun je gerust nog even wachten.

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