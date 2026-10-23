Deze 3 functies in iOS 27 trekken je batterij leeg (maar zo los je dat op)

Is de batterij van je iPhone sinds iOS 27 sneller leeg dan normaal? Met deze 3 iPhone-tips zorg je ervoor dat je iPhone weer langer meegaat.

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Deze 3 functies in iOS 27 trekken je batterij leeg

Heb je iOS 27 pas net geïnstalleerd? Geef je iPhone dan eerst een paar dagen de tijd. Na een grote update kunnen achtergrondtaken tijdelijk meer energie vragen. Is de batterij daarna nog steeds sneller leeg dan je gewend bent? Probeer dan de volgende iPhone-tips.

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1. Assistentie met connectiviteit

Een van de functies die mogelijk invloed heeft op je batterijduur, is Connectivity Assist. Deze instelling helpt je iPhone om een stabiele internetverbinding te behouden door wifi en mobiele data slim te combineren. Dat is handig als je wifi niet goed werkt, maar kan extra energie kosten. Wil je kijken of deze functie bij jou een verschil maakt? Dan kun je hem uitschakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Wifi’; Zoek ‘Assistentie met connectiviteit’; Schakel de optie uit.

De instelling is vooral het proberen waard als je merkt dat je batterij snel leegloopt terwijl je verbonden bent met wifi. Houd er wel rekening mee dat je internetverbinding hierdoor minder soepel kan overschakelen wanneer je wifi zwak is.

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2. Achtergrondactiviteit

Apps verversen regelmatig hun inhoud terwijl je ze niet gebruikt. Denk aan sociale media die nieuwe berichten laden of apps die gegevens bijwerken. Dat is praktisch, maar het kan ook batterij kosten. Gelukkig kun je zelf bepalen welke apps op de achtergrond mogen verversen. Dat werkt als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Ververs op achtergrond’;

Schakel de functie uit of beperk deze tot wifi;

Controleer welke apps je echt op de achtergrond wilt laten verversen.

Je hoeft dit niet voor iedere app uit te zetten. Kies vooral apps die niet voortdurend actuele informatie nodig hebben.

3. Locatievoorzieningen

Je iPhone gebruikt regelmatig je locatie om apps en systeemfuncties bij te werken. Dat is handig, maar sommige apps hebben je locatie helemaal niet voortdurend nodig. Door de toegang te beperken, kun je mogelijk batterij besparen. Dit doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Tik op ‘Locatievoorzieningen’;

Kies een app die jouw locatie niet nodig heeft;

Kies ‘Bij gebruik van app’ in plaats van ‘altijd’.

Je kunt ook de optie ‘Exacte locatie’ uitschakelen voor apps die alleen je globale locatie nodig hebben. Schakel locatievoorzieningen niet zomaar voor alles uit. Navigatie-apps en andere apps die je locatie nodig hebben, werken dan mogelijk minder goed.

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