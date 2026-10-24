Review Asus ProArt PA279CDV: oled-beeld voor een scherpe prijs

De Asus ProArt PA279CDV is een relatief betaalbare oled-monitor met 4K-resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz en veel aansluitingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Review Asus ProArt PA279CDV

Oled-monitoren zijn populair bij gamers, maar ook fotografen, videomakers en grafisch ontwerpers kunnen veel voordeel hebben van deze schermtechnologie. De Asus ProArt PA279CDV is dan ook een veelzijdig scherm voor creatief werk en dagelijks gebruik. Met een prijs van 749 euro positioneert Asus de monitor als een relatief betaalbare manier om met oled en HDR aan de slag te gaan.

Pluspunten Oled-scherm met diepe zwarttinten en hoog contrast

Oled-scherm met diepe zwarttinten en hoog contrast 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz

4K-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz Veel aansluitingen en een verstelbare standaard Minpunten Geen ingebouwde hardware-kalibratie

Geen ingebouwde hardware-kalibratie Matige ingebouwde speakers

Matige ingebouwde speakers HDR alleen bij verversingssnelheid van 60 Hz

Monteren en aansluiten

De Asus ProArt PA279CDV is heel gemakkelijk te monteren. Alles spreekt eigenlijk voor zich, dus we hadden er helemaal geen handleiding voor nodig. Ook het ontwerp is praktisch. De standaard is in hoogte verstelbaar, kan draaien en kantelen en laat je het scherm zelfs in portretstand gebruiken. Dat is handig wanneer je lange documenten leest of veel met verticale beelden werkt.

Het aantal aansluitingen is behoorlijk uitgebreid. Naast 2x USB-C vind je HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, een DisplayPort-uitgang voor het doorlussen naar een tweede monitor en twee USB-A-poorten. Ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig.

Bediening en geluid

Alle bedieningsknoppen zitten aan de voorkant, zodat je niet steeds achter het scherm hoeft te zoeken. De bediening zelf is ook intuïtief en gebruiksvriendelijk. Met het kleine joystickje navigeer je gemakkelijk door alle menu’s. Een klein minpunt zijn de ingebouwde speakers. Voor videobellen of meldingen zijn ze prima, maar voor muziek, films en videomontage kun je beter externe speakers of een koptelefoon gebruiken.

Beeldkwaliteit

Het belangrijkste onderdeel van de Asus ProArt PA279CDV is het 26,5-inch QD-oled-scherm met een resolutie van 3840 x 2160 pixels. Dat levert scherpe beelden op, terwijl de oled-technologie zorgt voor diepe zwarttinten en een uitstekend contrast.

Vooral bij HDR-video’s is dat een voordeel. Donkere delen van een beeld blijven echt donker, terwijl lichte details juist helder naar voren komen. Dat maakt de monitor interessant voor videomakers die HDR-materiaal willen beoordelen, maar ook voor fotografen die hun foto’s met veel contrast en detail willen bekijken.

De Asus ProArt PA279CDV ondersteunt een brede kleurruimte, waardoor kleuren levendig en genuanceerd worden weergegeven. Een brede kleurruimte betekent dat het scherm veel verschillende kleuren kan weergeven. De fabriekskalibratie helpt daarnaast om kleuren zo nauwkeurig mogelijk te tonen. Hardwarekalibratie ontbreekt op de Asus.

Met een Mac

De Asus ProArt PA279CDV heeft een aantal eigenschappen die hem aantrekkelijk maken voor Mac-gebruikers. Zo ondersteunt de USB-C-aansluiting beeldsignalen en levert deze maximaal 96 watt vermogen. Je kunt een geschikte Mac dus met één kabel aansluiten en tegelijkertijd opladen. Dat scheelt weer kabels op je bureau. Daarnaast heeft de monitor een tweede USB-C-aansluiting. Daarmee kun je twee computers op hetzelfde scherm aansluiten en eenvoudig wisselen tussen beide systemen.

Ook is er een DisplayWidget-app waarmee je instellingen kunt aanpassen. Op een Mac kun je daarmee onder meer de kleurtemperatuur afstemmen op het scherm van je MacBook en de helderheid via het toetsenbord regelen. Overigens kan HDR alleen worden ingeschakeld als je de verversingssnelheid op 60 Hz zet.

120 Hz

De verversingssnelheid van 120 Hz is een fijne extra. Veel monitoren voor creatief werk blijven steken op 60 Hz, maar Asus kiest hier voor een hogere frequentie. Daardoor bewegen vensters, animaties en scrollbewegingen soepeler over het scherm. Ook bij het monteren van video’s of het spelen van een game is dat prettig.

De PA279CDV is echter geen echte gamingmonitor, maar wel veelzijdiger dan veel traditionele schermen voor fotobewerking. Voor professioneel gamen zijn er monitoren met nog hogere verversingssnelheden, voor dagelijks gebruik is 120 Hz een mooie middenweg.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie

De Asus ProArt PA279CDV biedt veel waar voor zijn geld als je op zoek bent naar een oled-monitor voor creatief werk. Je krijgt een scherp 4K-scherm, een hoge verversingssnelheid, een brede kleurruimte en handige aansluitingen. Vooral de combinatie van HDR-beeldkwaliteit en USB-C met 96 watt laadvermogen maakt hem interessant als centrale monitor voor je werkplek.

Toch is hij niet voor iedereen optimaal geschikt. De 60 Hz-beperking bij HDR kan een minpunt zijn. Ook ontbreekt hardwarekalibratie, wat voor sommige professionele workflows een nadeel is. Kun je hiermee leven? Dan is de Asus ProArt PA279CDV helemaal geen verkeerde keuze!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.