De iPhone 16 is nu een slimmere keuze dan je denkt (en dit is waarom)

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat je vanaf nu Apples nieuwste toestel, de iPhone Duo, kan bestellen! Gelukkig zijn andere Apple-toestellen nog net zo relevant en betrouwbaar als de nieuwere varianten. Voor wie opzoek is naar een betaalbaardere, maar nog net zo krachtige iPhone, biedt de iPhone 16 een uitkomst! Wij vertellen je waar je deze het voordeligst scoort.

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iPhone 16 is nog steeds een uitstekende keuze

Met de komst van de iPhone 18-serie en iPhone Duo, lijken alle pijlen hierop gericht. Toch is het nieuwste model aanschaffen niet voor iedereen altijd de juiste keuze. Ben je fan van iOS, maar heb je de Pro-functies niet nodig en vind je de iPhone 17 nog steeds te duur? Dan is de iPhone 16 nog altijd een uitstekende keuze.

Deze beschikt over een krachtige chip, je hebt toegang tot Apple Intelligence en een 48 megapixel-hoofdcamera. Het mooie is, dat de prijs ook flink lager ligt. Zo kost een los toestel je momenteel € 770,- bij bol.com plaza. Combineer je hem echter met een abonnement, dan scheelt dit nog veel meer.

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iPhone 16 bij providers: sim only is voordeliger

Normaal is het voordeliger om direct bij je favoriete provider jouw nieuwe iPhone te bestellen, maar in het geval van de iPhone 16 is dat niet zo. Je kan nu beter bij Bol bestellen en een sim only van de aanbieder van jouw keuze afsluiten.

Heb je ook internet of andere abonnementen van de bekende providers in ons land? Dan profiteer je vaak van extra veel voordelen. Zo kunnen we het ons goed voorstellen dat je graag al jouw mobiele, tv- en internetabonnementen bij dezelfde provider afneemt.

Bij Vodafone geniet je van extra voordelen als je ook internet van Ziggo afneemt. Bespaar tot wel 20 euro en krijg dubbele data voor je iPhone-abonnement. KPN heeft zijn eigen programma: KPN Combivoordeel, waarbij je gratis Netflix, ESPN-Compleet of een andere streamingsdienst krijgt, dubbele data en tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement. Bij Odido krijg je tot 5 euro korting en gratis Netflix als je ook internet voor thuis afneemt.

Naast de grote providers bieden ook Simyo en Ben de iPhone 16 aan! Goed nieuws! Bij Ben profiteer je nu tijdelijk van Dubbel Dikke Data, waarbij je voor dezelfde bundelkosten, het dubbele aantal data krijgt! Wist je dat je 10GB extra data ontvangt als je thuis internet hebt van KPN en je mobiele abonnement afsluit bij Simyo? Daarbovenop betaal je bij Simyo het eerste jaar slechts 50 cent voor je internetbundel.

iPhone 16: bij webwinkels of als los toestel

We zien vaak dat toestellen in combinatie met een abonnement nog voordeliger zijn! Dus wil je profiteren van de meeste korting op je toestel? Schaf deze dan een in combinatie met een abonnement via bekende webwinkels, zoals Belsimpel en Mobiel.nl

Bestel je de iPhone 16 met een Vodafone Unlimited-abonnement via Belsimpel, dan betaal je nu 648 euro voor het toestel. Je bespaart hiermee 136 euro ten opzichte van de aankoop van een losse iPhone 16. Fan van Odido? Dan koop je de iPhone 16 in combinatie met een Unlimited-abonnement het voordeligst bij Mobiel.nl voor 660 euro. Wil je de iPhone 16 in combinatie met een KPN-abonnement, scoor ‘m dan bij Belsimpel voor 744 euro.

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iPhone 16: met een kleinere data-bundel

In de regel is het zo dat hoe groter de bundel, hoe voordeliger het toestel. Toch heeft niet iedereen een onbeperkt mobiele abonnement nodig. Daarom hebben we ook uitgezocht waar je de iPhone 16 het voordeligst in huis haalt met een databundel van 10 GB.

Je betaalt bij Belsimpel in combinatie met een 10 GB-abonnement van Lebara 713 euro voor de iPhone 16. Hiermee bespaar je 71 euro op het toestel ten opzichte van de aankoop van een los toestel. Of kies voor Ben en je betaalt 720 euro voor je nieuwe iPhone.