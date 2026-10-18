Zo scan je een QR-code op je eigen telefoon (zónder een andere smartphone)

Verschijnt er een QR-code op je eigen telefoon, maar heb je geen andere smartphone bij de hand om de code te scannen? Geen zorgen, op deze manier kun je de QR-code tóch openen!

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Steeds meer QR-codes

Gebruik jij je smartphone niet alleen om berichten te versturen en foto’s te maken, maar ook om (bank)zaken te regelen? Dan kun je tegenwoordig niet meer om QR-codes heen. Je hebt deze codes steeds vaker nodig om in te loggen op websites, om menukaarten te openen of om überhaupt op een webpagina terecht te komen. Een QR-code is handig, maar je hebt wel een camera nodig om de code te scannen en te openen.

Heb je even geen iPhone, iPad of ander apparaat bij de hand om de QR-code te scannen? In dat geval is er een eenvoudige oplossing, want je iPhone kan ook zelf QR-codes scannen. Je hebt daar helemaal geen andere camera voor nodig, in plaats daarvan gebruik je jouw eigen smartphone. Om zelf een QR-code te scannen moet je wel de instellingen van je iPhone aanpassen, anders registreert het toestel de code niet.

Schakel deze functie in

Om zelf QR-codes te scannen zonder extra camera moet je Livetekst inschakelen op je iPhone. Met deze functie herkent je iPhone tekst in afbeeldingen om te kopiëren, maar dat is niet alles. Deze instelling zorgt er ook voor dat je iPhone bepaalde handelingen kan uitvoeren, zoals het registeren van QR-codes. Je moet deze functie dus inschakelen, anders zal je iPhone de code niet herkennen. Je vindt de instelling als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Taal en regio’; Zet de schakelaar achter ‘Livetekst’ aan.

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Heb je Livetekst ingeschakeld op je iPhone? In dat geval heeft het toestel geen moeite meer met het registreren van QR-codes zónder camera. Om een QR-code te openen moet je een screenshot maken van de code, het maakt daarbij niet uit welk programma je gebruikt. Zo kun je een schermafbeelding maken in Safari, Bestanden of in een andere applicatie. Heb je dat gedaan? Open de screenshot dan en tik vervolgens op de QR-code. Je iPhone geeft dan vanzelf de optie om naar de website achter de QR-code te gaan. De link naar de website verschijnt onder de schermfoto, tik daarop om de webpagina te openen.

Livetekst heeft meer voordelen

Met Livetekst kun je QR-codes scannen, zonder dat je daar nog een andere camera voor nodig hebt. Dat is vooral handig als je in een digitaal document een QR-code ontvangt, want je hebt lang niet altijd een ander apparaat bij de hand. Door een screenshot van de code te maken heb je geen ander apparaat meer nodig, in plaats daarvan registreert je iPhone zelf het plaatje. Op de iPad werkt deze functie op dezelfde manier, al moet je ook daar Livetekst eerst inschakelen.

Livetekst heeft overigens meer voordelen dan het scannen van QR-codes. Met deze functie ingeschakeld herkent je iPhone teksten in een afbeelding. Je kunt deze tekst veel eenvoudiger kopiëren en plakken op een andere plek. Zo hoef je teksten niet meer handmatig over te typen. Dat is niet alles, want je kunt de teksten ook veel eenvoudiger opzoeken en vertalen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!