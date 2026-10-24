Geen iPhone Fold: hier haal je de eerste vouwbare iPhone wél

De geruchten over de iPhone Fold gingen al jaren, maar Apple heeft toch voor een andere naam gekozen. Hier haal je de eerste vouwbare iPhone!

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Geen iPhone Fold

We hebben er jaren op moeten wachten, maar op woensdag 9 september heeft Apple eindelijk de vouwbare iPhone gepresenteerd. De iPhone Duo heeft aan zowel de buiten- als binnenkant een scherm. Aan de voorzijde heeft de iPhone Duo een 5,4-inch display, opengeklapt verschijnt een 7,6-inch scherm. Nu de iPhone Duo is aangekondigd is het niet alleen duidelijk welke functies de telefoon heeft, maar ook welke naam het toestel draagt.

Geruchten voorspelden al jaren dat Apple aan een vouwbare iPhone werkte. In de wandelgangen werd dit toestel de iPhone Fold genoemd, vlak voor de release ging juist de naam iPhone Ultra rond. Nu is duidelijk dat het geen iPhone Fold of iPhone Ultra is geworden, in plaats daarvan heeft Apple gekozen voor de iPhone Duo als naam. Met deze opvallende naam probeert het bedrijf zich te onderscheiden van de concurrentie, waar wél vaak termen als Fold worden gebruikt.

iPhone Duo bestellen

Apple heeft dus geen iPhone Fold uitgebracht, maar je kunt de iPhone Duo wél bestellen. De eerste vouwbare iPhone ooit is sinds vrijdag 16 oktober te bestellen in de voorverkoop. Op vrijdag 23 oktober verschijnt de iPhone Duo in de winkels. Ben je van plan om de nieuwe iPhone Duo te halen? Wacht dan niet te lang, want de levertijden lopen snel op. Tijdens de voorverkoop krijg je bovendien exclusieve kortingen op de duurste iPhone ooit.

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De iPhone Duo als los toestel kost maar liefst 2.339,- euro. Voor die prijs krijg je de A20 Pro-chip met 12 GB aan werkgeheugen, twee displays en twee 48-megapixelcamera’s. De iPhone Duo is beveiligd met Touch ID en gaat maar liefst 44 uur mee na één keer opladen. Klinkt dat goed? Haal de iPhone Duo dan al in de pre-order, want de voorraad is heel beperkt. Bekijk hier waar de iPhone Duo nog op voorraad is:

iPhone Duo met abonnement

De iPhone Duo is niet alleen de eerste vouwbare iPhone ooit, het is ook de duurste iPhone die Apple ooit heeft uitgebracht. Met een beginprijs van 2.339,- euro moet je diep in de buidel tasten voor de iPhone Duo. Wil je geld besparen? Kies dan voor de iPhone Duo in combinatie met een abonnement, want providers stunten vaak met hoge kortingen en extra combinatievoordelen.

De pre-order van de iPhone Duo loopt van 16 oktober tot en met 23 oktober, in die periode gelden tijdelijke acties. Je krijgt de iPhone Duo nu veel voordeliger bij een aantal providers, die tijdens de voorverkoop met exclusieve kortingen stunten. Zo hoef je niet de hele toestelprijs te betalen en krijg je andere handige extra’s. Heb je nog een oude iPhone? Dan krijg je mogelijk nóg meer voordeel. Bekijk hier waar je de iPhone Duo in combinatie met een abonnement haalt:

iPhone Duo met abonnement

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iPhone Duo als los toestel

Ben je tevreden met je huidige abonnement? Je kunt dan ook voor de iPhone Duo als los toestel kiezen. Dat heeft zowel voor- als nadelen, want je moet de toestelprijs dan vaak in één keer betalen. Daar staat wel tegenover dat je niet vastzit aan een nieuw mobiel abonnement van één of twee jaar. Dat kan handig zijn als je de iPhone Duo wilt uitproberen, omdat je nog niet zeker weet of een vouwbare telefoon iets voor jou is.

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

De iPhone Duo heeft als los toestel een behoorlijk prijskaartje, want een iPhone is nooit eerder zo duur geweest. Toch kun je nu al hoge korting krijgen op de iPhone Duo, zelfs als je het toestel in één keer gaat betalen. Je kunt je oude iPhone inruilen en krijgt daarmee in sommige gevallen honderden euro’s korting. Wees er snel bij, want de iPhone Duo heeft als los toestel inmiddels lange levertijden. Hier is die wel nog op voorraad:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone Duo zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.