iPhone Duo vs iPhone 18 Pro: welke kun je het beste (niet) kiezen?

Twijfel je tussen de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro, dan loop je tegen verschillen aan op het gebied van scherm, camera’s, batterij en prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo vs iPhone 18 Pro

Apple heeft met de iPhone Duo zijn eerste vouwbare iPhone uitgebracht, terwijl de iPhone 18 Pro juist voortbouwt op het vertrouwde ontwerp van eerdere Pro-modellen. De iPhone Duo is vooral interessant als je een groot scherm wilt dat je kunt openklappen. De iPhone 18 Pro is de betere keuze als je veel waarde hecht aan fotografie, professionele videofuncties en een relatief compacte smartphone.

Ben je van plan om een iPhone 18 Pro aan te schaffen? Kies dan bij voorkeur een toestel mét abonnement, dan betaal je vaak een stuk minder voor het toestel dan wanneer je het los koopt. Hieronder zie je de beste deals van dit moment:

Design

Het grootste verschil tussen de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro is direct duidelijk. De iPhone Duo is een vouwbare smartphone die je openklapt om een veel groter scherm te gebruiken. Dichtgevouwen is het toestel relatief compact, terwijl je opengeklapt een display van 7,6 inch tot je beschikking hebt. De iPhone 18 Pro heeft een traditioneel ontwerp met een vast scherm van 6,3 inch. Dat maakt de Pro voor veel mensen de meest praktische keuze voor dagelijks gebruik.

Ook het gewicht speelt een rol. De iPhone Duo weegt ongeveer 254 gram, tegenover 211 gram voor de iPhone 18 Pro. De materialen verschillen eveneens. Apple kiest bij de iPhone Duo voor titanium en bij de iPhone 18 Pro voor een aluminium behuizing. De iPhone 18 Pro is verkrijgbaar in Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood. De iPhone Duo heeft een beperkter aanbod met Sterrenwit en Nachthemel.

Scherm

Een van de belangrijkste redenen om voor de iPhone Duo te kiezen, is het scherm. Dichtgevouwen gebruik je het buitenste display van 5,4 inch. Klap je het toestel open, dan verschijnt het grote scherm van 7,6 inch. Dat is handig als je onderweg video’s kijkt, documenten leest of meerdere apps tegelijk wilt gebruiken. Het grote scherm maakt de iPhone Duo in bepaalde situaties zelfs een alternatief voor een kleine tablet.

De iPhone 18 Pro heeft één scherm van 6,3 inch. Dat is in principe groot genoeg voor films, games en sociale media. Bovendien hoef je niet na te denken over het open- en dichtklappen van je smartphone. Een bijzonder detail is dat het vouwbare scherm van de iPhone Duo een nano-textuurafwerking heeft. Dat is iets wat je niet bij de iPhone 18 Pro terugvindt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toch is groter niet automatisch beter. Een vouwbaar scherm is vooral nuttig als je de extra ruimte daadwerkelijk gebruikt. Voor WhatsApp, e-mail, navigatie en snelle foto’s is het traditionele scherm van de iPhone 18 Pro eigenlijk meer dan voldoende.

Camera

Wil je de beste camera’s, dan is de iPhone 18 Pro de meest logische keuze. Beide toestellen hebben een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera, maar de Pro heeft een belangrijk voordeel: een hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee kan de camera de hoeveelheid licht die binnenkomt aanpassen. Dat geeft meer controle over foto’s en helpt om verschillende lichtomstandigheden beter op te vangen.

Daarnaast heeft de iPhone 18 Pro een telelens met 4x optische zoom (en 8x zoom van optische kwaliteit). Hiermee haal je onderwerpen dichterbij zonder uitsluitend op digitale zoom te vertrouwen. De iPhone Duo heeft geen aparte telelens, maar wel tot 2x zoom van optische kwaliteit. Fotografeer je graag tijdens vakanties, concerten of uitstapjes, dan is dat best een relevant verschil.

Ook op videogebied heeft de iPhone 18 Pro een voorsprong. Het toestel ondersteunt onder meer professionele ProRes-video-opnamen, ProRes RAW, ruimtelijke foto’s en video’s en geavanceerde videofuncties. De iPhone Duo heeft daarentegen eigen camerafuncties. Denk aan Slimme foto, waarmee je handsfree foto’s kunt maken en Blikvanger, een functie die met animaties kinderen aanspoort om naar de camera te kijken.

Batterij

Bij een vouwbare smartphone is de batterijduur wat lastiger te vergelijken. De iPhone Duo heeft namelijk twee schermen, die je niet altijd op dezelfde manier gebruikt. De maximale opgegeven videoweergave bedraagt kennelijk ongeveer 44 uur via het buitenscherm en 31 uur via het grote binnenscherm. De iPhone 18 Pro haalt maximaal 34 uur videoweergave.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze waarden zijn echter geen garantie voor de batterijduur bij dagelijks gebruik. De uiteindelijke gebruiksduur hangt onder meer af van je helderheidsinstellingen, apps, netwerkverbinding en de hoeveelheid tijd die je op het grote scherm doorbrengt. Gebruik je de iPhone Duo vaak opengeklapt, dan kan dat een andere batterijduur opleveren dan wanneer je vooral het buitenscherm gebruikt.

Prestaties

Op het gebied van rekenkracht ontlopen de iPhone Duo en iPhone 18 Pro elkaar weinig. Beide smartphones draaien namelijk op de A20 Pro-chip. Dat betekent dat je bij beide toestellen kunt rekenen op krachtige prestaties voor alledaagse apps, games en functies die veel rekenkracht nodig hebben.

Het verschil zit vooral in de manier waarop je die prestaties gebruikt. Op de iPhone Duo kun je in iOS 27 twee apps naast elkaar openen. Daardoor kun je bijvoorbeeld een document lezen terwijl je aantekeningen maakt, of een video bekijken terwijl je berichten beantwoordt. Dit kan op de iPhone 18 Pro niet.

Overige verschillen

Er zijn nog een aantal praktische verschillen die je in het dagelijks gebruik kunt merken. De iPhone 18 Pro gebruikt Face ID om je gezicht te herkennen en het toestel te ontgrendelen. De iPhone Duo heeft Touch ID, waarbij je je vingerafdruk gebruikt. Welke methode prettiger is, hangt af van je persoonlijke voorkeur.

Verder heeft de iPhone 18 Pro een Actieknop, waarmee je snel een gekozen functie kunt starten. De iPhone Duo heeft deze knop niet, maar heeft wel net zoals de iPhone 18 Pro een Cameraregelaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook ondersteuning voor de Apple Pencil (USB-C) is een verschil. De iPhone Duo krijgt deze mogelijkheid later in 2026. Dat kan handig zijn als je vaak aantekeningen maakt of graag op het grote scherm werkt. De iPhone 18 Pro ondersteunt deze functie niet.

Prijs

Het prijsverschil is misschien wel het belangrijkste argument om niet voor de iPhone Duo te kiezen. Je koopt het toestel bij Apple vanaf 2339 euro. Dat is heel wat meer dan de 1479 euro die het bedrijf minimaal voor de iPhone 18 Pro vraagt.

Voor dat extra geld krijg je vooral het vouwbare ontwerp, het grote binnenscherm en de bijbehorende softwarefuncties. Je krijgt dus niet op ieder gebied betere hardware. Daar komt nog bij dat de iPhone Duo nu al met langere levertijden te maken heeft. Heb je snel een nieuwe iPhone nodig, dan kun je beter naar de iPhone 18 Pro kijken.

Conclusie: iPhone Duo vs iPhone 18 Pro

De iPhone Duo en iPhone 18 Pro zijn allebei krachtige smartphones, maar ze richten zich op een andere doelgroep. De Duo is Apples eerste vouwbare iPhone met een groot scherm, multitasking en nieuwe manieren om apps te gebruiken. De iPhone 18 Pro is juist de meer traditionele keuze, met een uitgebreide camera-uitrusting en een flink lagere prijs.

De meeste mensen zullen daarom voor de iPhone 18 Pro kiezen. Je krijgt dan een krachtige smartphone met een veelzijdiger camerasysteem en een handzamer ontwerp voor een aanzienlijk lagere prijs. De iPhone Duo is vooral een aanrader als je bewust voor een vouwbare smartphone kiest. Als je het grote scherm en de multitasking-mogelijkheden dagelijks gebruikt, kan die meerprijs het waard zijn.

iPhone Duo kopen?

Ben je toch van plan om een iPhone Duo aan te schaffen? Ook dan is de combinatie met een abonnement vaak voordeliger dan een los toestel kopen. Hieronder zie je de beste deals!

iPhone Duo met abonnement