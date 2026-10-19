Eindelijk: op deze nieuwe Spotify-functie hebben we heel lang gewacht

Spotify krijgt in iOS 27 een handige nieuwe functie, want muziek afspelen met Siri wordt namelijk een stuk makkelijker. Maar hier kleeft wel een nadeel aan.

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Spotify en Siri werken eindelijk beter samen

Gebruik je Spotify op je iPhone? Dan weet je waarschijnlijk dat Siri niet altijd even handig werkt met de muziekdienst. Wanneer je de spraakassistent vraagt om een nummer af te spelen, moet je namelijk vaak ‘op Spotify’ aan je opdracht toevoegen.

Wil je bijvoorbeeld een nummer van Taylor Swift luisteren? Dan moet je zeggen: ‘Hé Siri, speel Taylor Swift op Spotify’. Vergeet je die laatste twee woorden, dan kan Siri een andere muziekdienst kiezen.

Gelukkig gaat dat veranderen! In iOS 27 wordt het namelijk makkelijker om Spotify met Siri te bedienen. De spraakassistent kan voortaan zelf leren welke muziekdienst je het liefst gebruikt. Luister je meestal via Spotify? Dan kan Siri die app automatisch kiezen.

Je hoeft dus niet meer iedere keer je spraakopdracht te eindigen met ‘op Spotify’. En dat maakt het bedienen van je muziek weer een stukje makkelijker.

Meer dan alleen muziek afspelen

Siri krijgt ook meer mogelijkheden bij het luisteren naar muziek in de Spotify-app. Zo kun je de spraakassistent vragen om persoonlijke aanbevelingen of om verder te gaan met een podcast die je eerder hebt beluisterd.

Zelfs het maken van afspeellijsten met behulp van AI behoort tot de mogelijkheden. Je hoeft daarvoor alleen maar een opdracht aan Siri te geven.

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Helaas is er ook slecht nieuws

Er zit wel een tegenvaller aan deze nieuwe Spotify-functie. Je hebt namelijk minimaal een iPhone 15 Pro nodig en Apple Intelligence moet ingeschakeld zijn.

Maar zelfs als je een geschikte iPhone hebt, kun je de functie in Nederland voorlopig niet gebruiken. De nieuwe Siri wordt namelijk (nog) niet in de Europese Unie uitgebracht.

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