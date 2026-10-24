Waarom je dit abonnement bij Netflix beter níét kunt kiezen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
24 oktober 2026, 18:47
3 min leestijd
Waarom je dit abonnement bij Netflix beter níét kunt kiezen

Heb jij een abonnement op Netflix? Dan betaal je mogelijk te veel voor de streamingdienst. Dit abonnement van Netflix kun je in sommige gevallen beter niet kiezen!

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Abonnementen bij Netflix

Heb jij al jaren een abonnement op Netflix? Of heb je pas net een abonnement afgesloten? Het is verstandig om je abonnement eens in de zoveel tijd te controleren. Netflix past de abonnementen regelmatig aan, waardoor je mogelijk te veel geld betaalt voor jouw abonnement op de streamingdienst. Je kunt bij Netflix kiezen tussen drie abonnementen, die verschillen in beeldkwaliteit, aantal schermen en prijs.

AbonnementBeeldkwaliteitSchermen tegelijkPrijs per maand
Netflix Basic720p (HD)19,99 euro
Netflix Standaard1080p (Full HD)215,99 euro
Netflix Premium4K (Ultra HD) + HDR420,99 euro

Het voordeligste abonnement van Netflix kost op dit moment 9,99 euro per maand. Voor die prijs krijg je de laagste beeldkwaliteit en toegang tot één scherm op hetzelfde moment. Voor 15,99 euro per maand kun je in Full HD naar Netflix kijken op twee schermen tegelijk. Wil je de beste beeldkwaliteit? Dan ben je maandelijks maar liefst 20,99 euro per maand kwijt, terwijl je (lang) niet altijd voor dat abonnement moet kiezen.

Netflix beter

Controleer de beeldkwaliteit

Bij het duurste abonnement van Netflix krijg je de beste beeldkwaliteit van 4K Ultra HD met ondersteuning voor HDR. Dat betekent dat je series en films in de hoogste kwaliteit kunt bekijken, mits je televisie ondersteuning heeft voor 4K Ultra HD. Bij de nieuwste smart-tv’s is dat wel het geval, maar oudere televisies gaan regelmatig maar tot Full HD. Heb jij nog een oudere televisie in gebruik? Controleer de beeldkwaliteit dan vóór je het duurste abonnement bij Netflix afsluit.

Heeft jouw televisie geen ondersteuning voor 4K Ultra HD? Je kunt dan beter niet voor het duurste abonnement van Netflix kiezen, omdat de hoogste beeldkwaliteit niet werkt met je televisie. Je ziet de beste beeldkwaliteit alleen als je een geschikte (smart-)tv hebt. Zo kun je al snel veel geld besparen, want voor 15,99 euro per maand heb je een Netflix-abonnement met beeldkwaliteit die wél werkt op oudere televisies. Check de beeldkwaliteit van je televisie dus goed, zodat je niet te veel betaalt voor je abonnement bij Netflix.

Netflix verandering

Meer streamingdiensten

Netflix biedt verschillende abonnementen aan, maar de duurste optie is niet voor alle gebruikers de beste keuze. Alleen als je televisie ondersteuning heeft voor 4K Ultra HD is het duurste Netflix-abonnement een goede keuze. De beeldkwaliteit is overigens niet het enige voordeel van het duurste abonnement. Je kunt ook op vier schermen tegelijk kijken, mits die binnen hetzelfde huishouden vallen. Doe je dat zelden? Of is je huishouden niet zo groot? Kies dan voor het goedkopere abonnement, zodat je op jaarbasis 60 euro bespaart.

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Je kunt het duurste abonnement van Netflix in sommige gevallen dus beter niet kiezen. Het is verstandig om even te kijken welke televisie je hebt, zodat je voorkomt dat je betaalt voor een (te) hoge beeldkwaliteit die je helemaal niet kunt zien. Vind je Netflix te duur worden? Er zijn in dat geval genoeg andere streamingdiensten, die veel goedkoper zijn en een groot aanbod hebben. Deze streamingdiensten zijn nog de moeite waard:

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Basisinstellingen Netflix Apple

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