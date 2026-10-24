Nieuwe concurrent van Google heeft geen AI (en wordt steeds populairder)

Wil je minder AI-overzichten zien? In dat geval biedt deze concurrent van Google een goed alternatief, en die wordt steeds populairder!

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Alternatief van Google

Zie jij inmiddels bij iedere zoekopdracht die je bij Google invoert AI-overzichten? Je bent niet de enige, want Google toont de AI-overzichten op steeds meer plekken. In die overzichten krijg je vrijwel direct het antwoord op je zoekopdracht, maar die informatie klopt lang niet altijd. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt informatie van verschillende websites verzameld, dus de kans bestaat dat de AI-overzichten verkeerde gegevens meenemen.

De AI-overzichten hebben nog een nadeel, want gebruikers zien vaak de bronnen achter de resultaten niet meer. Ben jij juist op zoek naar een specifieke website? Of wil je geen AI-overzichten meer zien in je zoekresultaten. Je kunt dan beter overstappen naar een andere webbrowser, want er zijn inmiddels genoeg alternatieven. Eén daarvan is Qwant, een compleet Europese zoekmachine die geen AI-resultaten laat zien.

Qwant vs Google

Qwant is het Europese alternatief voor Google, dat de laatste jaren steeds populairder is geworden. Zo gebruikt het Europees Parlement de zoekmachine in plaats van Google, omdat Qwant aan de (strengere) Europese regelgeving moet voldoen. Groot voordeel is dat de servers van Qwant op Europese bodem staan, zodat je minder afhankelijk bent van Amerikaanse technologie. Qwant werkt in principe op dezelfde manier als Google, maar de AI-overzichten ontbreken in je zoekresultaten.

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Je ziet dus geen AI-overzichten, maar dat is niet het enige voordeel van de zoekresultaten in Qwant. Bij de zoekmachine staat de privacy van gebruikers voorop, dus je zoekopdrachten worden niet bewaard. Qwant bouwt geen persoonlijk profiel van je op, dus je ziet geen gepersonaliseerde zoekresultaten. In plaats daarvan krijgt iedereen dezelfde resultaten te zien, zónder AI-overzichten. Het is daarom geen verrassing dat de concurrent van Google steeds populairder wordt.

Meer over Qwant

Op 4 juni 2026 is het Europees Parlement overgestapt van Google naar Qwant, sindsdien is de zoekmachine alleen maar populairder geworden. Qwant vormt het Europese alternatief voor Google, waarbij je geen AI-resultaten te zien krijgt en je gegevens veel beter beschermd blijven. Je ziet overigens wel advertenties, maar die zijn gebaseerd op je huidige zoekterm. Zo zie je bij de zoekopdracht ‘fiets’ waarschijnlijk reclames van fietsen.

Ondertussen wordt Qwant nog zelfstandiger, want het bedrijf werkt nog aan een eigen onafhankelijke Europese zoekindex. Ben jij op zoek naar een andere zoekmachine, omdat je klaar bent met alle AI-overzichten? Of wil je juist verstandiger omgaan met je gegevens? Kies in dat geval voor Qwant, die je volledig gratis kunt gebruiken. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!