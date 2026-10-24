Let op: deze fout wordt veel gemaakt bij het kopen van een nieuwe Apple Watch

Ga jij binnenkort een nieuwe Apple Watch kopen? Let dan goed op, want deze fout wordt vaak gemaakt bij het uitzoeken van een Apple Watch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple Watch kopen

Apple heeft de nieuwe Apple Watches van 2026 uitgebracht! Op woensdag 9 september onthulde Apple de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4. Beide toestellen zijn voorzien van de krachtigere S11-chip en een langere accuduur. Daarnaast hebben de smartwatches meer gezondheidssensoren, zodat ze preciezere metingen uit kunnen vieren. Die verbeteringen zien we gelukkig niet terug aan de prijzen, want Apple hanteert dezelfde beginprijzen als in 2025.

Dat betekent dat je de Apple Watch Series 12 voor 438,95 euro haalt, bij de Apple Watch Ultra 4 is dat 896,95 euro. De Apple Watch is één van de weinige producten die niet duurder is geworden bij Apple. Vind je de beginprijzen van de nieuwe Apple Watches toch te hoog? Of wil je geld besparen op je volgende Apple Watch? Let dan goed op, want een veelgemaakte fout is het kiezen van een ouder model. Apple Watches uit eerdere jaren zijn lang niet altijd goedkoper.

49mm Apple Watch Ultra 4 € 896,95 Apple Watch Ultra 3 € 666,95 Apple Watch Ultra 2 € 565,67 Apple Watch Ultra € 1.499,95 Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Nieuw is niet altijd duurder

Koop jij nooit de nieuwste Apple Watch om geld te besparen? Zorg er dan voor dat je de prijzen van alle Apple Watches eerst goed vergelijkt. De Apple Watch Ultra 4 is zonder twijfel de duurste Apple Watch van het moment, maar een (veel) oudere Apple Watch is niet per direct goedkoper. Dat verschil zien we duidelijk bij de Apple Watch Series 10, die inmiddels duurder is dan de Apple Watch Series 11. Voor laatstgenoemde betaal je nu 359,77 euro, terwijl de Apple Watch Series 10 nog 388,05 euro kost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze prijsverschillen hebben te maken met de voorraad van de toestellen. Apple stopt de productie van een Apple Watch, zodra de nieuwe generatie van de smartwatch is aangekondigd. De Apple Watch Series 10 wordt dus al meer dan een jaar niet meer gefabriceerd, waardoor de voorraden niet meer worden aangevuld. Die beperkte voorraad zorgt nu voor hogere prijzen bij de Apple Watch Series 10. Die kun je eenvoudig vermijden, want de geavanceerdere en nieuwere Apple Watch Series 11 haal je goedkoper in huis. Nieuw betekent dus niet altijd duurder bij de Apple Watch.

Nieuwste Apple Watch van 2026

De Apple Watch Series 11 wordt pas een paar maanden niet meer geproduceerd, waardoor de voorraad nog wel even beschikbaar blijft. Kies dus niet voor de Apple Watch Series 10 in 2026, want je krijgt voor minder geld een betere Apple Watch. Bij de Apple Watch Ultra zien we hetzelfde patroon, ook daar zijn oudere modellen inmiddels duurder dan de nieuwere toestellen. Ga je een nieuwe Apple Watch kopen? Bekijk de prijzen dan dus goed, want voor je het weet betaal je (veel) te veel voor een verouderde Apple Watch.

De Apple Watch Series 12 is de nieuwe reguliere Apple Watch. Je krijgt de S11-chip bij de Apple Watch, die veel energiezuiniger is. Met die processor gaat de Apple Watch Series 12 veel langer mee, waardoor je geen zorgen meer hoeft te hebben over de accuduur. Verder voert de Apple Watch Series 12 bepaalde gezondheidsmetingen beter uit en is de behuizing vernieuwd. Klinkt dat goed? Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 12:

Ben je juist op zoek naar de beste Apple Watch van het jaar? Je komt dan zonder twijfel uit bij de Apple Watch Ultra 4. De smartwatch is opnieuw gemaakt van titanium en is beschikbaar in twee kleuren. Het scherm van saffierglas is ontzettend sterk en is niet gevoelig voor krasjes of beschadigingen. Met de accu van de Apple Watch Ultra 4 doe je probleemloos meerdere dagen zonder tussendoor op te laden. Verder heeft de Apple Watch Ultra 4 een aantal exclusieve functies voor de fanatieke sporters onder ons. Hier haal je de beste Apple Watch van 2026 tegen de laagste prijs in huis: