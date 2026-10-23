Apple bevestigt: deze app krijgt grote make-over op je iPhone én iPad

Apple heeft een nieuw ontwerp aangekondigd, voor een app die veel wordt gebruikt op de iPhone én iPad. Om deze applicatie gaat het!

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Apple Music

Heb jij een abonnement op Apple Music? In dat geval komen er grote veranderingen aan! Het was al duidelijk dat Apple werkte aan een nieuw ontwerp voor de muziekdienst. Het nieuwe logo verscheen voor het eerst bij de opening van de Apple Music Hall in Londen. Niet lang daarna voegde Apple het nieuwe design ook toe aan een testversie van iOS 27.2. Nu bevestigt Apple zelf ook dat het bedrijf de populaire app een grote make-over geeft op zowel de iPhone als iPad.

De opvallendste verandering is het logo van de muziekdienst. Het rode symbool van de app wordt vervangen door een zwart-wit plaatje. In de lichte modus zie je een zwart muzieklogo op een witte achtergrond, terwijl de donkere modus de kleuren omdraait. In de applicatie zelf voert Apple soortgelijke veranderingen door. Vooral de vertrouwde rode en roze kleuren maken plaats voor witte en zwarte tinten, waardoor de navigatiebalk er bijvoorbeeld ook anders uitziet. Apple Music krijgt dus een compleet nieuw ontwerp, dat veel zakelijker oogt dan het eerdere design.

Introducing a new identity for Apple Music, physically shaped by an original composition from @fredagainagain1 and NEST Acoustics. pic.twitter.com/LFXLIfexPL — Apple Music (@AppleMusic) October 21, 2026

Nieuw logo gemaakt met geluid

Apple heeft nu uitgelicht waar het nieuwe symbool van Apple Music op is gebaseerd. Het bedrijf werkte voor het ontwerp samen met muziekproducent Fred again.. en NEST Acoustics. De partijen gebruikten een speciaal gecomponeerd muziekstuk om het logo letterlijk vorm te geven met geluid. Apple laat in een video zien hoe de geluidsgolven het ontwerp tot leven brengen. Het bedrijf noemt de nieuwe identiteit daarom ‘Made by Sound’.

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Het nieuwe logo van Apple Music heeft volgens Apple dus een bijzonder verhaal. Voor het speciale ontwerp gebruikte Apple geen volledig digitaal gemaakte animatie. De makers brachten het logo met fysieke geluidstrillingen tot leven en legden het resultaat vast met een camera. Apple heeft een video gedeeld waarin je een kijkje achter de schermen krijgt. De beelden laten zien hoe muziek en vormgeving samenkomen in het nieuwe ontwerp. Het is niet de eerste keer dat Apple een bijzondere techniek gebruikt voor een nieuw logo, want bij Apple TV koos het bedrijf voor een vergelijkbare aanpak.

Apple Music in iOS 27.2

Gebruik jij Apple Music regelmatig? In dat geval hoef je niet lang te wachten op het nieuwe ontwerp van Apple Music. Het nieuwe ontwerp komt met iOS 27.2 naar Apple Music op je iPhone, voor de iPad verschijnt iPadOS 27.2 op hetzelfde moment. Deze software-updates komen naar verwachting in de week van 26 oktober. De nieuwe vormgeving is al beschikbaar in de testversies van de update, waardoor het zo goed als zeker lijkt dat het nieuwe ontwerp binnenkort bij alle gebruikers verschijnt. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk hier hoe je gratis Apple Music krijgt:

Voor bestaande abonnees verandert er overigens alleen iets aan het uiterlijk van de muziekdienst. Je blijft jouw favoriete nummers, artiesten en afspeellijsten gewoon terugvinden op dezelfde plek in de app. Apple heeft bij de aankondiging geen nieuwe functies voor de muziekdienst bekendgemaakt. De veranderingen richten zich voornamelijk op het logo en de uitstraling van Apple Music. Wil jij niks missen van het nieuwe ontwerp voor Apple Music? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!