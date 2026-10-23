NLZiet heeft een langverwachte nieuwe functie (die ontbreekt bij Ziggo én KPN)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 oktober 2026, 12:09
2 min leestijd
NLZiet heeft een langverwachte nieuwe functie (die ontbreekt bij Ziggo én KPN)

NLZiet heeft een veelgevraagde verbetering gekregen die het verschil met traditionele tv-aanbieders weer een stuk verder verkleint.

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NLZiet heeft een langverwachte nieuwe functie

De nieuwe functie waar we het over hebben, heeft te maken met het geluid. NLZiet ondersteunt voortaan namelijk Dolby Digital 5.1 Surround. Dat betekent dat je bij geschikte uitzendingen kunt genieten van ruimtelijk geluid, waarbij stemmen, muziek en geluidseffecten via verschillende audiokanalen worden weergegeven.

Probeer NLZiet

De functie is vooral interessant als je een soundbar of homecinemaset gebruikt. Daarmee klinkt een film of serie een stuk meeslepender dan met standaard stereogeluid. Je moet dus wel apparatuur hebben die Dolby Digital 5.1 ondersteunt. De functie werkt bij Nederlandse tv-zenders en een deel van het aanbod dat je terugkijkt.

nlziet

Ook op de Apple TV

Het grote voordeel van NLZiet is dat je de dienst op vrijwel al je apparaten kunt gebruiken. De app werkt onder meer op de Apple TV, Android TV, Google TV, Chromecast, Fire TV en smart-tv’s van Samsung en LG. Ook via je browser op Windows, macOS en ChromeOS of met de app op je iPhone, iPad en Android-toestel kijk je eenvoudig naar je favoriete programma’s. 

Bovendien werkt NLZiet bij iedere internetprovider en kun je de dienst in de hele EU gebruiken. Op de Apple TV is de app zelfs al sinds 2018 beschikbaar, terwijl KPN-klanten nog altijd wachten op de KPN TV+ app voor Apples mediaspeler.

Concurrentie

NLZiet biedt live-tv en de mogelijkheid om programma’s terug te kijken, zonder dat je een televisieabonnement bij je internetprovider nodig hebt. Dat maakt de dienst steeds populairder ten opzichte van de concurrentie. Ook reclame speelt een rol. Met de abonnementen Premium en Extra kun je veel programma’s van RTL en KIJK reclamevrij terugkijken. Bij Ziggo en KPN zijn de mogelijkheden om reclame door te spoelen bij bepaalde uitzendingen juist beperkt.

De toevoeging van Dolby Digital 5.1 maakt NLZiet een interessanter alternatief voor traditionele tv-pakketten. Alleen het zenderaanbod en de beeldkwaliteit zijn niet op alle punten gelijk. Wil je weten welke aanbiedingen je op dit moment krijgt bij Ziggo en KPN? En wat de verschillen tussen de providers zijn? Bekijk hier de opties die je hebt:

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Dit is de beste internet en tv-provider

Dit is de beste internet en tv-provider
Bron afbeelding: nlziet
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Providers Apple audio en tv Apple Apple TV 4K

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