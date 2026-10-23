iOS 27.1 release: waarom de update níét naar jouw iPhone komt

Apple werkt aan de volgende update, maar de kans is klein dat jij kunt updaten naar iOS 27.1. Om deze reden slaat Apple de update over!

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iOS 27.1

Het is alweer even geleden dat Apple iOS 27 heeft uitgebracht. De grootste iPhone-update van het jaar verscheen op 14 september 2026, sindsdien heeft Apple geen grote updates meer uitgebracht. Daar komt binnenkort verandering in, maar Apple houdt een andere tijdlijn aan dan voorgaande waren. Waar normaliter iOS 27.1 binnenkort zou verschijnen, lijkt Apple die update bij de meeste gebruikers over te slaan.

In plaats daarvan bereidt Apple de release van iOS 27.2 al voor. Inmiddels heeft Apple de Release Candidate van iOS 27.2 uitgebracht, die doorgaans een week voor de definitieve update beschikbaar komt. De kans is dus groot dat iOS 27.2 volgende week al naar je iPhone komt, terwijl iOS 27.1 nog helemaal niet is uitgebracht. Volgens geruchten slaat Apple iOS 27.1 niet helemaal over, want een beperkt aantal gebruikers kan de softwareversie binnenkort wél installeren.

Heb jij de iPhone Duo al besteld in de pre-order? In dat geval kun je iOS 27.1 waarschijnlijk wél installeren, want de update is exclusief voor de eerste vouwbare iPhone ooit. De eerste gebruikers kunnen al aan de slag met de iPhone Duo, maar de software werkt nog niet helemaal naar behoren. Met iOS 27.1 lost Apple de grootste problemen direct op, maar dan moeten gebruikers de softwareversie wel direct installeren op de iPhone Duo.

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De iPhone Duo ligt vanaf vrijdag in de winkels, die dag worden de toestellen uit de pre-order ook bij gebruikers thuis afgeleverd. Het is daarom de verwachting dat iOS 27.1 nog deze week verschijnt, zodat de iPhone Duo bij het installeren meteen kan worden bijgewerkt. Het is nog niet bekend of Apple met iOS 27.1 ook meer functies naar de iPhone Duo brengt. Mogelijk heeft het bedrijf een aantal features achter de hand gehouden, die pas met iOS 27.1 naar de compleet nieuwe iPhone komen.

Release van iOS 27.2

Apple richt zich met iOS 27.1 dus vooral op het verbeteren van de software voor de iPhone Duo. De belangrijkste problemen worden opgelost en het bedrijf introduceert mogelijk meer functies. Heb je geen iPhone Duo? Dan verschijnt komende week de volgende update, want de release van iOS 27.2 lijkt aanstaande. Met de update komen relatief veel nieuwe functies naar je iPhone, die we eerder onder elkaar hebben gezet:

Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op een maandag of dinsdag, dus het is de verwachting dat iOS 27.2 op 26 oktober of 27 oktober 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers. Begin volgende week wordt je iPhone dus weer uitgebreid met een reeks handige functies. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!