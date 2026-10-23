iPhone Duo ligt officieel in de winkels: zó bespaar je nu al honderden euro’s

De iPhone Duo ligt eindelijk in de winkels! Ben jij van plan om de eerste vouwbare iPhone ooit te kopen? Zo bespaar je direct honderden euro’s op jouw volgende iPhone!

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iPhone Duo in de winkels

We hebben lang op de eerste vouwbare iPhone ooit moeten wachten, maar de iPhone Duo ligt nu officieel in de winkels. Apple heeft de iPhone Duo aangekondigd op woensdag 9 september, een maand later kun je de compleet nieuwe iPhone eindelijk bestellen. De voorverkoop van de iPhone Duo begon op vrijdag 16 oktober en bleek een groot succes. De iPhone Duo is inmiddels niet meer leverbaar bij Apple zelf, want de levertijden zijn opgelopen tot eind januari 2027.

Bij andere aanbieders krijg je de iPhone Duo gelukkig nog wel. De eerste vouwbare iPhone ooit draait op de A20 Pro-chip, komt met 12 GB aan werkgeheugen en heeft twee 48-megapixelcamera’s. Aan de buitenkant heeft de iPhone een 5,4-inch scherm, opgengeklapt verschijnt een 7,6-inch display. Ben jij enthousiast over de nieuwe iPhone? Wij vertellen hoe je nu al honderden euro’s bespaart op de iPhone Duo!

iPhone Duo met abonnement

Je bent het voordeligst uit als je voor de iPhone Duo in combinatie met een abonnement kiest. Providers bieden vaak al hoge kortingen, waarmee je al snel honderden euro’s bespaart. Zo krijg je bijvoorbeeld toestelkorting, zodat je niet de volledige startprijs van de iPhone Duo hoeft te betalen. Zeker bij de iPhone Duo krijg je al snel veel voordeel, omdat je maar liefst 2.339,- euro euro voor de eerste vouwbare iPhone ooit betaalt.

Vind jij die beginprijs te hoog? Dan is een abonnement bij de iPhone Duo de beste optie. Het is verstandig om bij een provider te kijken, waar je al een ander abonnement hebt lopen. Je krijgt vaak combinatievoordelen, zodat je nóg meer geld bespaart op je volgende iPhone. Wacht niet te lang met bestellen, want de iPhone Duo wordt steeds moeilijker leverbaar. Hier is de eerste vouwbare iPhone ooit wel nog op voorraad:

iPhone Duo met abonnement

iPhone Duo als los toestel

Ben je tevreden met je huidige mobiele abonnement? Je kunt dan ook kiezen voor de iPhone Duo als los toestel. Je moet dan wel de hele toestelprijs in één keer betalen, maar zit niet vast aan een abonnement van één of twee jaar. Dat is vooral handig als je regelmatiger van mobiel abonnement wilt wisselen, door een los toestel heb je meer vrijheid bij het kiezen van een ander abonnement. Je mist dan wel combinatievoordelen en krijgt minder korting op je toestel.

De providers geven minder korting op de iPhone Duo als los toestel, maar je kunt alsnog behoorlijk besparen op de eerste vouwbare iPhone ooit. Vaak kun je jouw oude iPhone inruilen, vervolgens krijg je (veel) korting op je nieuwe toestel. Houd er rekening mee dat de levertijden snel oplopen bij de iPhone Duo als los toestel, dus je kunt het beste niet te lang wachten met je aankoop. Hier is de iPhone Duo nog op voorraad:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

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iPhone Duo zakelijk

Het is van tevoren belangrijk om te bedenken of je jouw iPhone Duo als privé of als zakelijk toestel gaat gebruiken. Is dat laatste het geval? Je kunt dan nog veel met korting krijgen op de iPhone Duo, omdat zakelijke gebruikers in aanmerking komen voor speciale aanbiedingen. Providers bieden hoge kortingen aan en je kunt achteraf de btw aftrekken. Wil je meer weten over de iPhone Duo als zakelijk toestel? Dit zijn de mogelijkheden:

iPhone Duo zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Oude iPhone inruilen

Heb je nu een iPhone in gebruik en wil je die inruilen bij het aanschaffen van de iPhone Duo? Dan kun je veel geld besparen. Niet alleen providers bieden hoge kortingen als je jouw oude iPhone inlevert, ook andere aanbieders geven nog veel geld voor je huidige iPhone. Hoeveel geld je nog terugkrijgt voor je iPhone is afhankelijk van het model dat je hebt. Hoe nieuwer je iPhone, hoe hoger het bedrag dat je kunt vragen voor je toestel.

Verder is de staat van je iPhone belangrijk voor de toestelprijs. Heb jij een iPhone die er nog zo goed als nieuw uitziet? Je kunt dan een behoorlijk bedrag terugkrijgen. Een toestel dat wat krasjes of andere beschadigingen heeft is logischerwijs minder waard. Het is verstandig om op meerdere plekken te kijken hoeveel je nog krijgt voor je oude iPhone, want je krijgt in sommige gevallen een (veel) hoger bedrag. Bereken hier hoeveel je iPhone nog waard is:

Bereken de inruilwaarde van je oude iPhone

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Accessoires

De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo zijn voorzien van een ontzettend sterk scherm, maar zijn ook duurder dan ooit. Het is daarom verstandig om voor een telefoonhoesje of screenprotector te kiezen bij je nieuwe iPhone. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone beschermd is tegen krasjes en valpartijen. Hoe nieuwer je iPhone na een jaar eruitziet, hoe meer geld je ervoor kunt vragen als je de telefoon nog wilt doorverkopen of wilt inruilen.

Maak je toestel verder compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor. Hier vind je de beste accessoires: