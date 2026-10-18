Let op: Apple maakt dit product eind oktober véél duurder 

Apple heeft deze maand niet alleen grote aankondigingen gedaan, maar is ook van plan om een product veel duurder te maken. Om dit toestel gaat het!

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iPad mini 2026

Dit jaar is niet alleen september een drukke maand voor Apple, ook oktober zit vol met nieuwe producten. In september bracht Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van het jaar uit, deze maand volgen nog veel meer aankondigingen. Apple heeft begin oktober al de compleet nieuwe HomeView, Apple TV 4K en HomePod mini 2 gepresenteerd. Later deze maand komen daar nieuwe Macs en een iPad bij. Volgens geruchten is Apple van plan om de iPad mini deze maand te vernieuwen.

Het is de verwachting dat de iPad mini 2026 eind oktober wordt aangekondigd in een persbericht. Apple geeft de tablet naar verluidt een grote upgrade, met een snellere processor, verbeterd scherm en een waterdichte behuizing. Helaas zijn deze verbeteringen ook wel aan de prijs te zien, want de iPad mini 2026 wordt waarschijnlijk véél duurder. Dat betekent dat Apple de iPad mini deze maand nog flink in prijs gaat verhogen.

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Kleinste iPad wordt heel duur

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de nieuwe generatie van de iPad mini ongeveer 200 dollar duurder dan het huidige model. in de Verenigde Staten kom je dan uit op een prijs van 799 dollar. Dat is slecht nieuws voor gebruikers in de Europese Unie, want hier liggen de prijzen van Apple nóg hoger. Andere Apple-producten die 799 dollar kosten krijg je in Europa voor maar liefst 899 euro.

Voor de huidige iPad mini 2024 betaal je 639,- euro, dus dat zou een flinke prijsverhoging betekenen. De hogere prijs heeft te maken met de nieuwe onderdelen van de iPad mini 2026 én de prijzen van geheugenchips. Het is de verwachting dat de volgende iPad mini 12 GB aan werkgeheugen krijgt. Er is wereldwijd een tekort aan geheugenchips, waardoor Apple meer geld moet neerleggen voor het werkgeheugen in de eigen processors. Die prijs wordt bij vrijwel alle Apple-producten doorberekend in 2026.

Veel nieuwe functies

Naast de dure processor wordt de iPad mini 2026 voorzien van een nieuw scherm. De tablet krijgt een oled-scherm, terwijl het huidige model nog een lcd-display heeft. Het oled-scherm is duurder om te maken en dat zien we vermoedelijk terug aan de hogere beginprijs. Andere verbeteringen die je voor de hogere prijs krijgt zijn vernieuwde speakers die de iPad mini waterdicht maken. Dat is een primeur, want de iPad is nooit eerder waterdicht geweest.

Verder draait de iPad mini 2026 op de A20 Pro-chip, worden de schermranden wat dunner en krijgt de frontcamera een nieuwe positie. Voor die nieuwe functies betaal je waarschijnlijk veel meer. Het is nog afwachten wat de beginprijs definitief wordt, zeker nu Gurman een prijsstijging van 200 dollar verwacht. Als de iPad mini 2026 in Europa 899 euro kost, is dat meer dan je voor de grotere en snellere iPad Air 2026 betaalt. Die iPad krijg je inmiddels voor 719,- euro en draait op de veel krachtigere M4-chip.

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Geen lagere prijzen voor de iPad mini

Ben je van plan om de nieuwe iPad mini te halen? Dan moet je waarschijnlijk diep in de buidel tasten, want het is de verwachting dat de tablet honderden euro’s duurder wordt. Wil je de hogere prijs vermijden? Je kunt dan ook voor het vorige model van de iPad mini kiezen, die in 2024 verscheen. De iPad mini 2024 draait op de A17 Pro-chip en heeft daarmee ondersteuning voor vrijwel alle functies van Apple Intelligence.

Dat de nieuwe generatie van de iPad mini zo duur wordt is ook slecht nieuws voor de eerdere uitvoeringen. Waar eerdere modellen doorgaans in prijs zakken na de aankondiging van een nieuw product, geldt dat niet als de nieuwe generatie veel duurder is. Dat zagen we eerder al bij de duurdere iPhone 18 Pro, de iPhone 17 Pro is sindsdien weinig in prijs gedaald. Wil jij de huidige iPad mini kopen? Dan hoef je dus niet te wachten op de iPad mini 2026, want de iPad mini 2024 houdt waarschijnlijk dezelfde prijs. Zoveel betaal je voor de kleinste tablet van Apple: