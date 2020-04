Er is een video verschenen waarin het vermeende ontwerp van de iPhone 12 Pro Max wordt getoond. De video toont gedetailleerde renders en een 3D-model van Apple’s komende vlaggenschip.



iPhone 12 Pro Max renders

De video is gemaakt door YouTube-kanaal EverythingApplePro in samenwerking met de bekende lekker Max Weinbach, een bekende Apple-insider. De renders zijn gebaseerd op informatie die zij van bronnen verkregen hebben. Ook hebben de lekkers een ontwerp van de telefoon in 3D geprint om hem te vergelijken met de iPhone 11 Pro Max.

De video laat belangrijke verschillen tussen de twee toestellen zien. Om te beginnen is de grootte van de notch verminderd en zijn de randen ook een stuk smaller dan die van de iPhone 11 Pro Max. De video beweert dat de randen van de nieuwe telefoon 0,9 millimeter dunner zijn dan die van zijn voorganger.

‘iPhone 12 Pro Max krijgt vier lenzen’

De vierkante cameramodule aan de achterkant wordt daarentegen wel iets groter. Hierbij steken de lenzen zelf niet zo ver uit als bij de iPhone 11 Pro Max, maar is de vierkante behuizing enigszins dikker. De cameraopstelling bevat in totaal vier lenzen, waarbij de lens rechtsonder is verbonden aan een LiDAR-sensor. De flitser bevindt zich in het midden van de vier sensoren. Dat zagen we al eerder op een verschenen schematische tekening.



De renders suggereren dat de dikte van de iPhone 12 Pro Max 7,4 mm bedraagt, waarmee hij vermoedelijk bijna 1 millimeter dunner is dan het huidige Max-model. De lekkers beweren daarnaast dat het komende vlaggenschip een hogere schermratio heeft dan de 11 Pro Max. Dit komt door de kleinere notch aan de bovenkant van het scherm.

Het YouTube-kanaal zal dit weekend nog een exclusieve video plaatsen met meer features, cameraspecificaties en beeldschermdetails. Als we in de video nieuwe details over de iPhone 12-reeks ontdekken, dan lees je dat natuurlijk hier op iPhoned. Om op extra goed op de hoogte te blijven, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief of gebruikmaken van de app.

