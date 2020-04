‘iPhone 12 Pro met LiDAR scanner gelekt via schematische tekening’

Een zojuist uitgelekte schematische tekening is de eerste sterke aanwijzing dat de iPhone 12 Pro dezelfde LiDAR-scanner krijgt als de iPad Pro 2020.



iPhone 12 Pro LiDAR-scanner gelekt

De tekening werd op Twitter gedeeld door Choco_bit, een account die in het verleden al vaker onaangekondigde Apple-producten heeft gelekt. Op de tekening (die uit een handleiding lijkt te komen) zien we duidelijk een nieuwe cameramodule voor de iPhone.

Deze module zal eigenaren van de iPhone 11 Pro en Pro Max bekend voorkomen, omdat Apple dit jaar dezelfde vierkante cameramodule gebruikt met daarin drie cameralenzen.

Nieuw is de vierde cirkel die op de tekening te zien is: de LiDAR-scanner die we kennen van de in maart onthulde iPad Pro 2020. De tekening doet vermoeden dat Apple de flitser naar het midden van de cameramodule verplaatst, zodat er genoeg ruimte overblijft voor de scanner.

Al maanden horen we geruchten over de introductie van een dieptesensor op de iPhone dit jaar. Deze tekening bevestigt dit en geeft ons een eerste blik op hoe dit eruit kan gaan zien. Enkel de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zouden met deze scanner uitgerust worden, wat het wederom op cameragebied de twee beste iPhones maakt die in 2020 uitkomen.

Wat heb je aan een LiDAR-scanner?

Met de LiDAR-scanner kan de iPhone de afstand heel nauwkeurig opmeten tussen de camera en een object in het frame. Dat is bijvoorbeeld handig voor de Portretfunctie, maar vooral een uitkomst voor augmented reality. Dankzij de scanner kan een iPhone straks razendsnel virtuele objecten op een geloofwaardige manier in de echte wereld plaatsen.

Naar verwachting onthult Apple dit najaar vier nieuwe iPhones, van een kleinere 5,4 inch-iPhone met een voorkantvullend scherm tot de grote iPhone 12 Pro Max. In onderstaande video zetten we de verschillen en geruchten voor je op een rijtje.