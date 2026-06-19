Nieuwe beveiligingsfout treft oudere iPhones en updaten helpt niet: wat nu?

Heb je nog een oudere iPhone? Dan moet je even opletten. Er is een nieuw beveiligingslek ontdekt en die is niet zomaar te fixen.

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Er is een nieuwe beveiligingsfout ontdekt in oudere iPhones. Het gaat om een exploit met de naam usbliter8. Hiermee kan een kwaadwillende verschillende beveiligingen van je iPhone omzeilen en toegang krijgen tot de bestanden op je toestel.

Het probleem is dat deze fout niet in een app of in iOS zit, maar heel diep in de chip van de iPhone. Daardoor kan Apple dit probleem niet oplossen met een software-update.

De fout zit in de A12- en A13-chip. Die chips vind je in de volgende iPhones:

A12-chip

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR.

A13-chip:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE 2020.

Normaal gesproken helpt het om je iPhone snel bij te werken als er een beveiligingslek is. Maar dit probleem zit in de zogeheten BootROM. Dat is een klein stukje code dat meteen start zodra je de iPhone aanzet. Omdat dit stukje code in de chip zit, kan Apple het niet achteraf aanpassen.

Geen paniek, maar let wel op

Toch hoef je niet meteen in paniek te raken. Deze exploit werkt niet zomaar via een verkeerde link of een raar appje. Een aanvaller heeft fysieke toegang tot je iPhone nodig en moet via usb (Lightning) met je toestel rommelen tijdens het opstarten. Voor de meeste mensen is het risico dus klein.

Toch is het slim om voorzichtig te zijn. Heb je een iPhone XS, XR, iPhone 11 of iPhone SE 2020? Laat je toestel dan niet onbeheerd achter. Gebruik geen vreemde kabels, onbekende computers of verdachte oplaadpunten.

Zet ook een sterke toegangscode op je iPhone, liever zes cijfers of meer, en installeer alle iOS-updates. Ook al lost een update dit specifieke probleem niet op, andere beveiligingslekken worden met deze updates wél gedicht.

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De beste oplossing: overstappen naar een nieuwe iPhone

Met deze beveiligingsfout in oudere iPhones is overstappen naar een nieuw toestel natuurlijk het allerbeste. Wil je een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 17 een goede aanrader. Zorg in ieder geval dat je een iPhone 15 Pro of nieuwer koopt, want eerdere toestellen krijgen namelijk geen Apple Intelligence-functies.

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