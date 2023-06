iOS 17: deze handige functies komen helaas niet naar elke iPhone

Apple heeft iOS 17 onthuld, waardoor we eindelijk weten welke toffe functies naar je iPhone komen. Helaas komen niet alle nieuwe functies naar iedere iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple onthult iOS 17

Op de WWDC 2023 heeft Apple iOS 17 aangekondigd. Het is geen hele grote update, maar er komen toch een aantal handige functies naar je iPhone. Zoals ieder jaar komt de nieuwe iOS-update niet meer naar alle iPhones. Ben je benieuwd of jouw iPhone straks ondersteuning heeft voor iOS 17? Bekijk dan de lijst met alle iPhones waarop iOS 17 straks geïnstalleerd kan worden.

Zelfs als je iPhone geschikt is voor iOS 17 komen helaas niet alle nieuwe functies naar je telefoon. Een deel van de nieuwste features is namelijk alleen beschikbaar voor nieuwere iPhones. Wil je weten welke nieuwe features van iOS 17 jouw iPhone wél krijgt? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

1. Live Voicemail

In iOS 17 komt Live Voicemail naar je iPhone. Met de nieuwe functie laat je straks een voicemail achter in de vorm van een video. Zo’n video kan je achterlaten als iemand je FaceTime-oproep bijvoorbeeld niet accepteert. Op die manier wordt het sturen van een voicemail veel persoonlijker dan nu nog het geval is.

Lees ook: iOS 17 wallpaper – download hem hier en zet hem op jouw iPhone

Live Voicemail is een nieuwe functie in iOS 17 en komt naar alle iPhones. Toch kan niet iedereen de toffe feature gebruiken, want Live Voicemail wordt niet wereldwijd uitgebracht. Alleen in de Verenigde Staten en Canada is Live Voicemail straks te gebruiken. Het is niet bekend of de functie later nog naar Nederland komt.

2. 3D-reacties in FaceTime

Naast Live Voicemail heeft FaceTime er nog een nieuwe functie bij in iOS 17. Het is in de nieuwe iOS-versie mogelijk om 3D-reacties te geven tijdens een videogesprek via FaceTime. Door het maken van bepaalde handgebaren ontstaan er dan verschillende effecten. Denk hierbij aan hartjes, confetti en vuurwerk.

3D-reacties worden dan wel weer wereldwijd uitgebracht, maar zijn helaas niet beschikbaar op alle iPhone met iOS 17-ondersteuning. Om de functie te gebruiken moet je een iPhone 12 of later hebben. Op de iPhone XS, iPhone XR en de iPhone 11-reeks zijn 3D-reacties niet beschikbaar.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. FaceTime via Apple TV

In iOS 17 is het eindelijk mogelijk om je iPhone met Apple TV te verbinden tijdens een FaceTime-gesprek. Het videogesprek is dan te zien op het grotere televisiescherm. Je plaatst je iPhone tijdens het gesprek onder de televisie, zodat de betere camera’s aan de achterkant van de telefoon functioneren als webcam.

FaceTimen via Apple TV werkt met iedere iPhone die ondersteuning heeft voor iOS 17, maar werkt niet op iedere generatie Apple TV. Alleen de tweede generatie (2021) Apple TV 4K of nieuwer werkt met de nieuwe functie.

4. Nieuwe AirDrop-functie: NameDrop

Eén van de handigste nieuwe functies voor je iPhone in iOS 17 is NameDrop. De feature is een uitbreiding van AirDrop en is bedoeld om contactgegevens snel te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Dit doe je met NameDrop door de iPhones bij simpelweg elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch.

Lees ook: Deze Apple Watches krijgen watchOS 10 (en deze juist niet)

NameDrop komt met iOS 17 naar iedere iPhone die ondersteuning biedt voor de update. NameDrop komt alleen niet naar alle generaties Apple Watch. Alleen de Apple Watch Series 6 en nieuwer werkt met NameDrop.

5. Verbeterde autocorrect in iOS 17

Werkt autocorrect soms nog niet naar behoren op je iPhone? Daar komt met iOS 17 verandering in, want aan de hand van machine learning wordt autocorrect verbeterd. Je iPhone leert dan van jouw manier van typen, waardoor het corrigeren van woorden in iOS 17 veel accurater en persoonlijker is.

Deze verbeterde iOS 17-feature komt naar de iPhone 12 en nieuwer. Bij de volgende talen werkt autocorrect straks veel nauwkeuriger: Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Koreaans, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens en Spaans.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. AirPods krijgen er meer functies bij

Met iOS 17 op je iPhone krijgen de AirPods er ook mogelijkheden bij. Adaptieve audio is een nieuwe luistermodus voor de AirPods. Met de functie wordt de ruisonderdrukking van de AirPods aangepast op de hoeveelheid geluid in je omgeving. Als je in een lawaaierige ruimte bent zorgt de adaptieve audio ervoor dat ruisonderdrukking meer geluid tegenhoudt.

Daarnaast herkennen je AirPods straks met Gespreksherkenning wanneer iemand tegen je praat. Je hoort die stem dan helder bij het dragen van AirPods, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Alle nieuwe AirPods-functies zijn beschikbaar op iedere iPhone met ondersteuning voor iOS 17. Helaas werken Adaptieve audio en Gespreksherkenning alleen met de tweede generatie AirPods Pro.

7. ‘Hé Siri’ is niet meer in iOS 17

Apple kiest er in iOS 17 voor om met ‘Hé Siri’ te stoppen en in plaats daarvan alleen nog maar ‘Siri’ te gebruiken. Er gingen eerder al geruchten dat Apple van plan was om ‘Hé’ te schrappen en in iOS 17 is het dus zover. Het is nog even afwachten of dit ervoor gaat zorgen dat Siri nu (veel) vaker onbedoeld afgaat. Daarnaast kan je Siri in iOS 17 meerdere taken achter elkaar vragen, zonder telkens ‘Siri’ te zeggen.

Lees ook: AirTag delen: in iOS 17 kan het eindelijk (en zo werkt het)

In Nederland komen we er in ieder geval voorlopig nog niet achter of Siri straks onbedoeld vaker afgaat. De nieuwe manier om Siri aan te spreken werkt namelijk alleen in het Engels. In het Nederlands blijven we dus nog even ‘Héy, Siri’ zeggen. Het vragen van meerdere taken is eveneens nog niet beschikbaar in het Nederlands.

8. Toegankelijkheidsfunctie: Point and Speak

In iOS 17 komt er weer een nieuwe Toegankelijkheidsfunctie naar je iPhone. Met Point and Speak is het mogelijk om met je camera een stuk tekst te scannen, zodat je iPhone de tekst vervolgens hardloop voorleest. Dit is voornamelijk handig voor mensen met een visuele beperking. Zij kunnen tekst van fysieke objecten in de ruimte dan op laten lezen. Denk hierbij aan instellingen van bijvoorbeeld een oven.

Voor Point and Speak gebruikt je iPhone de LiDAR-scanner. Deze scanner is alleen verwerkt in de Pro-modellen van de iPhone. Daarom is de functie alleen beschikbaar in iOS 17 voor de iPhone 12 Pro en alle nieuwere Pro-modellen.

9. Stand-by maakt een wekker van je iPhone

Nog een compleet nieuwe functie voor je iPhone in iOS 17 is de Stand-by modus. Met de feature is het straks mogelijk om je telefoon te gebruiken als volwaardige wekker of ondersteuning op bijvoorbeeld je bureau. Je iPhone ligt dan in een horizontale of verticale stand en laat alleen informatie zien die jij belangrijk vindt.

Stand-by komt naar alle iPhones met ondersteuning voor iOS 17, maar werkt niet op iedere telefoon hetzelfde. Heb je een iPhone 14 Pro (Max)? Dan is Stand-by met het always-on display altijd actief. Bij alle oudere iPhones werkt Stand-by alleen als het toestel aan het opladen is. Het scherm gaat dan wel uit na een tijd, waardoor de Stand-by modus niet continu zichtbaar is.

Dit is wanneer iOS 17 verschijnt

Als je een iPhone 12 of nieuwer hebt zit je met de nieuwe iOS 17-update dus wel goed. Het is overigens nog even wachten totdat iOS 17 verschijnt, want Apple brengt de definitieve update doorgaans pas uit in het najaar. De nieuwe iOS-update wordt dan tegelijk met de iPhone 15 gelanceerd. De verwachting is dat dit in de tweede of derde week van september gebeurt.

Lees ook: iPadOS 17 ondersteuning: deze iPads mogen nog een jaartje mee

Tot die tijd duiken er ongetwijfeld nog allerlei nieuwe functie van iOS 17 op, waarvan we je bij iPhoned uiteraard op de hoogte zullen houden. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!