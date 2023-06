Verstopte functies in iOS 17: hierover heeft Apple niks gezegd

Apple heeft over een aantal functies in iOS 17 niks gezegd, terwijl ze wel naar je iPhone komen. Wij vertellen je wat Apple verborgen houdt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft iOS 17 onthuld

Op de WWDC 2023 heeft Apple iOS 17 aangekondigd! Er komt weer een aantal handige functies naar je iPhone. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17.

Lees ook: iOS 17 aangekondigd: heel veel nieuws voor jouw iPhone

Op het eerste gezicht lijkt iOS 17 een kleine update, maar er komen meer nieuwe functies naar je iPhone dan je denkt. Apple heeft veel features namelijk helemaal niet genoemd tijdens de WWDC-keynote, waardoor die nog verborgen zijn gebleven. Nu de eerste bèta van iOS 17 is uitgebracht weten we welke kleine verbeteringen er nog meer naar je iPhone komen. Wij zetten ze onder elkaar!

1. iOS 17: Zoek mijn Apple Watch komt naar je iPhone

Eén van de handigste functie van de Apple Watch is het afspelen van een geluid op je iPhone. Ben je jouw telefoon even kwijt? Geen probleem, want met je Apple Watch is jouw iPhone zo weer terecht. Andersom was dat helaas niet het geval, maar daar komt met iOS 17 verandering in.

Lees ook: iPhone kwijt? Zo vind je jouw telefoon terug met je Apple Watch

Het is dan namelijk ook mogelijk om vanaf je iPhone een geluid af te laten spelen op je Apple Watch. Zo is het straks dus veel makkelijker om je Apple Watch te vinden. De nieuwe functie wordt in iOS 17 toegevoegd aan het bedieningspaneel op je iPhone, net als die nu terug te vinden is op je Apple Watch.

2. Het vastzetten van de witbalans in een video

Een kleine verbetering in de Camera-app is het vastzetten van de witbalans als je een video opneemt. Via ‘Instellingen > Camera > Neem video op’ stel je in iOS 17 een vaste witbalans in voor alle video’s die je opneemt. De functie is vooral bedoeld voor het opnemen van video’s waar het omgevingslicht veranderd. Een vastgezette witbalans helpt dan met het vastleggen van het lichteffect.

3. Spotlight wordt veel beter

Apple’s eigen zoeksysteem is in iOS 17 véél intelligenter en preciezer geworden. Je vindt de zoekmachine door op het zoekbalkje op het beginscherm van je iPhone te tikken, of door omlaag te vegen op het beginscherm. Met Spotlight zoek je in je apps, websites, mail en nog veel meer. Daarnaast geeft Spotlight je Siri-suggesties voor veelgebruikte apps. In iOS 17 gaat dit dus nog beter en efficiënter.

4. Safari leest je in iOS 17 websites voor

De functie dat de tekst op je beeldscherm wordt opgelezen bestaat al langer, maar krijgt in iOS 17 een prominentere plek. In Safari wordt de voorleesoptie namelijk toegevoegd aan het aA-menu in de bovenste balk van de browser. Hierdoor is de functie gemakkelijker te vinden en sneller te gebruiken. Super handig, zeker als je even geen zin hebt om de tekst in Safari zelf te lezen.

5. Linken naar andere notities op je iPhone in iOS 17

Het was in Notities al mogelijk om te linken naar websites, maar soms is het nog een behoorlijke zoektocht om andere notities te vinden. In iOS 17 voegt Apple daarom een handige functie toe aan Notities, je kunt dan in je notities namelijk linken naar andere notities. Zo verwijs je in aantekeningen met hetzelfde onderwerp naar relevante notities, zodat je ze veel sneller terugvindt en niet vergeet.

6. Weer-app krijgt nieuwe functies

De Weer-app van Apple kreeg in iOS 15 een compleet nieuw ontwerp en er verandert daarom weinig in iOS 17. Er zijn wel een paar handige opties toegevoegd aan Apple’s Weer-app. Zo zie je in de nieuwe iOS-versie de gemiddelde temperatuur van een bepaalde dag in de afgelopen jaren. De app vertelt je dan welke temperaturen normaal zijn op die dag en wat de weersvoorspellingen zijn.

Lees ook: Percentages in de Weer-app van Apple: betekenen niet wat jij denkt

Ook tof: vanaf iOS 17 geeft de Weer-app je informatie over de maan. Je ziet dan hoeveel dagen het nog duurt tot de volgende volle maan is en hoeveel procent van de maan is verlicht. Bovendien kun je de maan laten draaien op je iPhone, zo bepaal je zelf welke kant je ziet.

7. Crossfade wordt toegevoegd aan Apple Music

In Spotify is het al langer mogelijk om nummers subtiel in elkaar over te laten lopen. Met Crossfade komt deze optie met iOS 17 ook naar Apple Music op je iPhone. Als je de nieuwe feature inschakelt, loopt het einde van een nummer over in het begin van het volgende nummer. Hierdoor krijg je een vloeiende overgang tussen nummers, in plaats van een stilte als er een nieuw lied wordt opgezet.

8. Meer notificaties in Gezondheid

Het is al mogelijk om in Apple’s Gezondheid-app een herinnering in te stellen, bijvoorbeeld voor het nemen van je medicatie. In iOS 17 wordt deze functie uitgebreid, want je kan dan ook een follow-up notificatie instellen. Super handig natuurlijk, zeker als je even niet in de positie was om je medicatie in te nemen. Gezondheid geeft dan na 30 minuten opnieuw een herinnering.

9. Eindelijk: meerdere timers instellen op je iPhone met iOS 17

De klok krijgt er een langverwachte functie bij in iOS 17. Het is dan eindelijk mogelijk om meerdere timers op hetzelfde moment in te stellen. Nu kan je slechts één timer tegelijk instellen. In iOS 17, iPadOS 17 en macOS Sonoma komt hier eindelijk verandering in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

10. Apple brengt in iOS 17 interactieve widgets naar je iPhone

Apple noemde dit voornamelijk als een handige functie voor de iPad, maar de interactieve widgets komen óók naar je iPhone met iOS 17. De widgets werden in iOS 16 geïntroduceerd en krijgen er in iOS 17 meer opties bij. Zo hoef je straks een app niet meer te openen, maar kan je bepaalde taken al uitvoeren via de widget. Denk hierbij aan het afstrepen van taken in de Herinneringen-app.

11. Herinneringen wordt veel slimmer

Maak jij nog je boodschappenlijstje in Notities? Of schrijf je het zelfs nog op een los briefje? Daar maakt iOS 17 een einde aan, want Herinneringen wordt dé app om je boodschappen in op te schrijven. De app herkent dan zelf in welke categorie de producten thuishoren. Welke categorieën dat zijn bepaal je zelf, voorbeelden zijn zuivel, brood of snacks. Zo is je boodschappenlijstje veel overzichtelijker in iOS 17.

12. Apple scant nóg meer op naaktfoto’s

Een opvallende functie van Apple is Communicatiebeveiliging in de Berichten-app. De feature zorgt ervoor dat kinderen niet plotseling worden geconfronteerd met naaktfoto’s en werd dit jaar geïntroduceerd in Nederland. Met de functie worden naaktfoto’s automatisch vervaagd, zodat de ontvanger zelf kan kiezen of de afbeelding weergegeven wordt.

In iOS 17 wordt Communicatiebeveiliging uitgebreid naar nog meer apps op je iPhone. Zo herkent je telefoon straks naakte beelden die verzonden worden via AirDrop, FaceTime, contactfoto’s en apps van derden. Op die manier probeert Apple te voorkomen dat je ongewenst met seksueel getinte beelden wordt geconfronteerd.

13. Meldingen van AirPods krijgen donkere modus

Als je AirPods hebt en de donkere modus gebruikt op je iPhone is het je vast al eens opgevallen dat de meldingen van je oortjes altijd wit zijn. Bij het verbinden van nieuwe AirPods verschijnt er een grote witte melding op je iPhone-scherm, waardoor je in de avond nog wel eens verblind wordt. In iOS 17 is dit gelukkig niet meer het geval, want ook die meldingen zijn zwart als je de donkere modus in hebt geschakeld.

Lees ook: AirPods kunnen straks nog veel meer dankzij iOS 17 (maar er is ook een nadeel)

14. Ontvangen van verificatiecodes is nóg beter in iOS 17

Voor velen één van de beste iPhone-functies ooit: het automatisch invullen van verificatiecodes. Je iPhone herkent een verificatiecode die via Berichten binnenkomt automatisch en vult de code dan voor je in op de bijbehorende website of pagina. Je hoeft de code zo niet meer te onthouden of terug te zoeken.

In iOS 17 wordt deze functie nog uitgebreider, want je iPhone herkent dan ook verificatiecodes die via de mail binnenkomen. Ook nieuw in iOS 17: je krijgt de optie om in te stellen dat berichten en mails met een verificatiecode worden verwijderd, nadat je de code hebt gebruikt. Dit gebeurt automatisch, zodat je niet meer hoeft om te kijken naar die berichten.

15. AirTags in Zoek mijn delen met meer mensen

In iOS 17 is het mogelijk om de locatie van AirTags met meerdere mensen te delen. Als je nu een AirTag instelt, wordt de zender gekoppeld aan één Apple ID. Vanaf iOS 17 kan je de AirTag delen met meerdere personen, zodat de locatie zichtbaar is op verschillende devices. Zo kan je de locatie van je koffer, portemonnee of huisdier straks delen met je wie je wilt en ben je niet meer afhankelijk van één Apple ID.

Meer weten over iOS 17?

De nieuwe iOS-update bevat dus een behoorlijk aantal handige functies, die het gebruiken van je iPhone net wat makkelijker maken. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!