Helaas: Apple verklaart deze populaire iPhone én Apple Watch als vintage

Opgelet als je nog een oudere iPhone of Apple Watch gebruikt, want Apple heeft meer toestellen als vintage bestempeld. Dit zijn de gevolgen.

iPhone 11 en Apple Watch Series 3

Apple heeft weer een reeks producten gemarkeerd als ‘vintage’. Het bedrijf past de lijst met vintage producten regelmatig aan. Dit zijn toestellen die Apple minimaal vijf jaar geleden uit de verkoop heeft gehaald. Eerder dit jaar werden de Apple Watch Series 4 en iPhone 6s als vintage bestempeld. Nu is het opnieuw de beurt aan een populaire iPhone en Apple Watch. Apple ziet de iPhone 11 Pro Max en de Apple Watch Series 3 sinds deze maand als vintage.

Voor vintage producten geldt dat Apple wel nog reparaties aanbiedt, maar niet kan garanderen dat de benodigde onderdelen beschikbaar zijn. Je kunt met je iPhone 11 Pro Max en Apple Watch Series 3 dus wel nog bij Apple terecht voor support, maar de kans bestaat dat je niet kan worden geholpen door ontbrekende onderdelen. Deze worden voor de nieuwste iPhones wel nog geleverd, bij vintage producten is dat niet meer het geval.

Opvallende toevoegingen

Het zijn opvallende toevoegingen aan de lijst met vintage producten. Zo staat de Apple Watch Series 4 al langer op deze lijst, maar wordt de enorm populaire Apple Watch Series 3 uit 2017 nu pas toegevoegd. Het gaat om alle uitvoeringen van de Apple Watch Series 3. De Apple Watch is beschikbaar met een behuizing van 38 millimeter en 42 millimeter, die beide als vintage worden gezien door Apple. Dit geldt ook voor de speciale Hermes- en Nike-edities van de Apple Watch Series 3.

Waar bij de Apple Watch Series 3 alle uitvoeringen aan de lijst met vintage producten zijn toegevoegd, is dat niet het geval bij de iPhone 11-serie. Alleen de iPhone 11 Pro Max is als vintage gemarkeerd, waardoor de reparaties voor dit toestel de komende tijd beperkter zullen worden. Dat geldt niet voor de iPhone 11 en iPhone 11 Pro, want deze ziet Apple nog niet als vintage. Je kunt deze iPhones dus zonder problemen laten repareren, met garantie dat de benodigde onderdelen op voorraad zijn.

De iPhone 11 Pro Max staat sinds deze maand op de lijst met vintage producten bij Apple, maar krijgt wél nog software-updates. De iPhone 11-serie draait op de A13 Bionic-chip, die ondersteuning biedt voor iOS 26. Je kunt de nieuwste softwareversie dus nog installeren op de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max. De toestellen werken niet met Apple Intelligence, daarvoor heb je een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig.

Heb jij nog een iPhone 11 Pro Max of Apple Watch Series 3? In dat geval kun je de toestellen nog blijven gebruiken, maar de kans wordt groter dat reparaties niet meer uitgevoerd kunnen worden. Kan je oude iPhone of Apple Watch niet meer gerepareerd worden? Dan is het tijd voor een nieuw toestel. De iPhone 17 en Apple Watch Series 11 zijn op dit moment de nieuwste generaties. Bekijk hier de laagste prijzen: