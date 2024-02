iOS 17.4 bèta 2 is uit: deze veranderingen komen naar je iPhone

Er is een nieuwe testversie van iOS 17 beschikbaar! Deze veranderingen komen met iOS 17.4 bèta 2 naar je iPhone.

Nieuwe testversie voor iOS 17.4

Apple heeft iOS 17.4 bèta 2 uitgebracht, met daarin belangrijke veranderingen voor gebruikers binnen de Europese Unie. Het was al duidelijk dat er enorme aanpassingen naar je iPhone komen door nieuwe Europese wetgeving. In de eerste testversie van iOS 17.4 waren deze nog niet terug te zien, maar in bèta 2 heeft Apple wel een aantal nieuwe functies toegevoegd.

In iOS 17.4 bèta 2 heft Apple aangepaste commissies in de App Store. Daarnaast is het mogelijk om browsers van derde partijen te gebruiken en om apps te installeren van externe App Stores. Zo heb je Apple’s App Store straks dus niet meer nodig voor het downloaden van applicaties. Toch betekent dat niet dat je straks zomaar iedere app kunt installeren. Deze beperkingen voert Apple in.

Apple blijft apps controleren

Alle apps die in de App Store staan worden vooraf gecontroleerd door Apple. Zo probeert het bedrijf gebruikers te beschermen voor malware of andere onveilige apps. Dit is Apple ook verplicht vanuit de Europese wetgeving, want het bedrijf moet zorgen voor een veilige digitale omgeving. Dat is de reden dat Apple ook bij sideloading in iOS 17.4 bèta 4 nog steeds controleert welke apps op je iPhone worden gezet.

Voordeel hierbij is dat de kans op onbetrouwbare software in apps kleiner is. Nadeel is dan weer dat je ook met sideloading weinig vrijheid hebt bij het installeren van apps op je iPhone. Het is daarom nog maar de vraag of de Europese Unie akkoord gaat met de veranderingen die Apple doorvoert in iOS 17.4 bèta 4, want zo hebben kleine ontwikkelaars alsnog geen eerlijke kans met het uitbrengen van apps.

Meer veranderingen in iOS 17.4 bèta 2

Andere veranderingen die Apple doorvoert in iOS 17.4 bèta 2 zijn een reeks nieuwe emoji, waaronder een hoofd dat op en neer schudt en een hoofd dat juist heen en weer schudt. In totaal worden er behoorlijk wat emoji toegevoegd aan iOS 17.4, die inmiddels allemaal zijn onthuld. Bekijk hier welke nieuwe plaatjes er met de update naar je iPhone komen!

Bèta 2 van iOS 17.4 is dus inmiddels voor iedereen met een ontwikkelaarsaccount bij Apple beschikbaar. We hoeven niet lang meer te wachten op de officiële versie van iOS 17.4, want Apple moet zich houden aan de deadline van de Europese Unie. Dat betekent dat sideloading voor 6 maart 2024 naar je iPhone komt. Binnenkort kun je dus eindelijk apps zonder App Store installeren, als je dat zelf wilt tenminste.

