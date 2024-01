Deze nieuwe emoji’s komen naar je iPhone met iOS 17.4

In iOS 17.4 komen er weer een aantal nieuwe emoji’s naar je iPhone. Welke emoji’s dat allemaal zijn laten we je hier zien!

Deze nieuwe emoji’s komen naar je iPhone in iOS 17.4

Het is alweer eventjes geleden dat er nieuwe emoji’s bij zijn gekomen. Het was dus wel weer tijd voor een aanvulling. Nu met de eerste bèta van iOS 17.4 kun je weer aan de slag met een paar nieuwe emoji’s. Het zijn er deze keer niet heel veel, maar sommige zijn best wel leuk of handig. Denk bijvoorbeeld aan een gezichtje dat ja of nee kan schudden.

Hieronder vind je de lijst met de namen van de nieuwe emoji’s die je in iOS 17.4 meteen kunt gebruiken.

Bruine champignon

Feniks

Gebroken ketting

Limoen

Hoofd dat heen en weer schudt

Hoofd dat op en neer schudt

Naast deze emoji’s zijn er ook een handvol nieuwe gezinscombinaties, en zijn er een paar extra varianten van bestaande emoji’s die nu naar links of rechts kijken.

Wanneer komen de nieuwe emoji’s?

Je kunt de nieuwe emoji’s gebruiken wanneer iOS 17.4 uitkomt (en je vrienden ook hebben geüpdatet naar die versie). Ook in iPadOS 17.4 zullen de nieuwe emoji’s te vinden zijn.

Wanneer deze update precies komt is lastig te zeggen. Op dit moment is alleen de eerste bèta nog verschenen. Toch zit er nog een belangrijk onderdeel in iOS 17.4 en dit is het sideloaden. Hiermee kun je alternatieve app stores gaan gebruiken en daar apps uit downloaden.

Apple heeft tot 6 maart 2024 om het sideloaden van apps toe te staan in iOS en iPadOS van de EU. Dat gebeurt in iOS 17.4 (en iPadOS 17.4), waardoor Apple maar beperkt de tijd heeft om de update uit te brengen. Dus waarschijnlijk kun je al in maart de nieuwe emoji’s van iOS 17.4 gaan gebruiken.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)?