Cameratest: ‘iPhone 13 schiet prima foto’s, maar heeft niet de beste camera’s’

Uit een grote cameratest blijkt dat de iPhone 13 serie uitstekende foto’s en video’s schiet. Toch moeten alle modellen enkele andere smartphones voor zich dulden.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 scoort goed in cameratest

De website DxOMark bekijkt de camera’s van zo’n beetje iedere high-end smartphone. Uit hun tests blijkt dat de iPhone 13 en iPhone 13 mini ongeveer even goed scoren als de iPhone 12 Pro Max, het topmodel van vorig jaar. Heel verrassend is dat niet: Apple stopte de primaire sensor van dat laatste toestel in de instappers van 2021.

De iPhone 13 en 13 mini halen 130 punten in de cameratest van DxOMark. Daarmee vallen ze net buiten de top 10 van de website. De kleuren worden geprezen, net als de snelle autofocus en de details in foto’s die je schiet bij goed licht. Qua video is de iPhone 13 zelfs één van de beste smartphones op de markt. Het toestel verliest punten door het ontbreken van een telecamera, waardoor je alleen digitaal in kunt zoomen. Ook is het dynamisch bereik beperkt als er veel contrast in je foto zit.

iPhone 13 Pro doet het nog beter

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max eindigen op een gedeelde vierde plaats in de cameratest van DxOMark. Ze worden alleen verslagen door de Xiaomi Mi 11 Ultra en twee smartphones van Huawei.

De website schrijft dat Apple alles uit de nieuwe sensoren heeft gehaald. Het contrast en de hoeveelheid detail in de foto’s zijn beter dan vorig jaar. De Pro’s hebben wél een telecamera, waardoor ze op dit gebied hoger scoren dan de gewone iPhone 13. Toch bieden andere smartphones soms lenzen waarmee je nog verder in kunt zoomen. Qua video kent de iPhone 13 Pro (Max) zijn gelijke niet. Het is op dit vlak de beste telefoon die DxOMark ooit heeft getest.

Lees en bekijk onze eigen reviews

Inmiddels hebben we bij iPhoned ook alle nieuwe modellen uitgebreid aan de tand gevoeld. Lees onze review van de iPhone 13 als je geïnteresseerd bent in het basismodel. Voor fans van kleine smartphones is de review van de iPhone 13 mini een aanrader.

In de video hieronder zie je wat we van de Pro-modellen vinden. Een uitgebreide cameratest vind je terug in onze geschreven iPhone 13 Pro review. Vind je accuduur heel belangrijk? Check dan onze review van de iPhone 13 Pro Max om te lezen waarom dit voor jou de beste keuze is.

Lees het laatste nieuws over Apple: