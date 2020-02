iOS-games van de maand: Pascal’s Wager en 4 andere topgames

Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van januari 2020.

Beste iOS-games januari 2020

1. iPhoned game van de maand: Pascal’s Wager

Het merendeel van de populaire iOS-games zijn niet zo moeilijk, om spelers niet af te schrikken. Het moet wel leuk blijven natuurlijk. De nieuwe game Pascal’s Wager doet daar niet aan. Dit is namelijk een uitdaging waar je niet zomaar aan begint.

Mogelijk ben je bekend met de games van FromSoftware voor pc en spelcomputers. Denk aan Demon’s Souls, Dark Souls en Bloodborne. Dit zijn lastige games, waarin om elke hoek een eng monster kan staan die je met een paar slagen dood heeft. En dan moet je een flink stuk opnieuw spelen. De kracht van deze games is dat je dingen bereikt die je aanvankelijk niet voor mogelijk zag, zolang je maar doorzet. Je overwint dan niet alleen de lastige bazen, maar ook jezelf.

Pascal’s Wager steekt zijn inspiratie niet onder stoelen of banken. Sterker nog: veel elementen zijn direct gekopieerd van de games van FromSoftware. En dat in een game met duidelijk een veel lager budget.

Uitdaging

Maar als je dat even links legt, heb je met Pascal’s Wager een bijzonder uitgebreide game voor iOS. Eentje waar je tientallen uren in kunt stoppen en waarmee je een flinke uitdaging voorgeschoteld krijgt. Het zijn vooral de stemacteurs en het camerawerk waardoor de game wat achterblijft, maar verder is er veel van om van te genieten.

Het belangrijkste voor een game geïnspireerd door Dark Souls is dat de actie werkt, en dat zit wel goed. De virtuele knoppen op het scherm zijn niet ideaal voor bijvoorbeeld de lastige baasgevechten, maar dat is op te lossen door een controller aan te sluiten.

In Pascal’s Wager ga je vaak dood, maar als je doorzet zul je rijkelijk worden beloond. Met talloze verschillende routes, geheimen, extra opdrachten en meer is dit een bijzonder complete game.

Pascal's Wager Giant Network 9 (3 reviews) € 7,99 via App Store

2. The White Door

De nieuwe game van Nederlandse studio Rusty Lake laat spelers weer puzzelen, maar op een andere manier dan je gewend bent. Je wordt wakker in een psychiatrische instelling. Daar heb je een schema waar je jezelf aan dient te houden.

Denk aan tandenpoetsen, eten en slapen. Elke dag is echter net een beetje anders. Zodra je in slaap valt, leer je meer over hoofdpersonage Robert Hill en zijn verleden. The White Door is een fascinerende game, die wel een stuk makkelijker is dan het vorige werk van de gamemaker.

Lees ook onze The White Door review

The White Door Second Maze 10 (5 reviews) € 3,49 via App Store

3. No Way Home (Apple Arcade)

In deze Apple Arcade-game ben je een klein ruimteschip in een gevaarlijke wereld. Je neemt missies aan van twijfelachtige figuren en gaat er op uit. Dat doe je al schietend, terwijl je rekening houdt met de temperatuur van je schip, maar natuurlijk ook je schild en levenspunten. Door dingen te verzamelen kun je jouw schip upgraden met nieuwe wapens, betere bepantsering en meer. Zo is niemand veilig voor je.

No Way Home SMG Studio 10 (2 reviews) Gratis via App Store

4. Tetris

Er staat een nieuwe Tetris-app in de App Store, net nadat de vorige Tetris-game van EA is stopgezet. Het is een vrij kale versie van de bekende puzzelgame, maar de app wordt in de toekomst steeds verder uitgebreid met nieuwe functies. De game kun je gratis spelen, maar dan word je wel lastiggevallen met allerlei advertenties. Die kun je verwijderen door éénmalig 5,49 euro uit te geven.

Lees ook onze Tetris review

Tetris® N3TWORK Inc. 7 (15 reviews) Gratis via App Store

5. Unitied

Unitied is een fijne puzzelgame, waarin het je doel is om blokjes in het veld naar hun doel te brengen. Dat kun je alleen doen door alle blokjes tegelijk een kant op te schuiven. Sommige blokjes kunnen hun doel niet zonder hulp bereiken, dus moet je de verschillende onderdelen slim gebruiken om de levels uit te spelen.

Unitied Peter Hijma € 1,09 via App Store

