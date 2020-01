The White Door: spoorzoeken met geheugenverlies

The White Door € 3,49 Onze score 8

Dit op het eerste gezicht vreemde puzzelspel doet een beetje denken aan een escape room: je weet niet zo goed waar je moet beginnen, maar hoe meer je zoekt, hoe meer aanwijzingen je krijgt.



Patiënt met geheugenverlies: Robert Hill

Je wordt wakker in een cel-achtige kamer. Er staat een bed, tafel met ontbijt en computer. Het is dag 1 en je hebt geen idee wie je bent of wat je daar doet. Hoe meer je door de kamer zoekt, hoe meer je te weten komt over jezelf, maar ook waar je je nou eigenlijk bevindt.

Al snel kom je erachter dat je Robert Hill heet en je in een instelling zit voor mentale problemen. Je leeft als een echte patiënt, dus er zit ook strenge routine in elke dag. Iedere dag wordt Robert op dezelfde tijd wakker, eet hij ontbijt, poetst hij z’n tanden en doet hij een geheugentest.

Als er een verzorger langskomt moet je vragen over jezelf beantwoorden. De antwoorden kun je vinden in de kamer. Als je de test goed hebt doorlopen, krijg je wat te eten en is er wat tijd voor recreatie. Om tien uur ga je iedere dag naar bed.

Aanwijzingen in de vorm van herinneringen

Maar dan wordt het pas echt interessant. In je dromen zie je steeds een stukje meer van wat er is gebeurd en wat de reden is dat je daar zit. Je bent als het ware in Robert Hill’s herinnering. Op de achtergrond hoor je hem vertellen wat hij nog weet van de tijd vlak voordat hij werd opgenomen. Je ontpopt je tot een ware speurneus en komt erachter dat iets niet helemaal in de haak is.

Puzzelen en speuren

Iedere dag, na iedere droom, verschijnen ook nieuwe aanwijzingen en puzzels in de kamer. Het is niet altijd helemaal duidelijk wat de bedoeling is, maar dat is ook onderdeel van het spel. Voor Robert Hill is het namelijk ook niet duidelijk en blijven de meeste dingen mysterieus.

Toch begin je steeds meer te begrijpen. Als je de kamer goed doorzoekt lukt het je altijd om een puzzel op te lossen. Je hebt zelfs soms de neiging om er pen en papier bij te pakken om aanwijzingen op te schrijven.

Op zoek naar kleur in je leven

Het mooie aan het spel is dat je écht Robert Hill bent op het moment dat je het speelt. Je moet zelfs iedere dag je eigen tandenborstel oppakken en heen en weer bewegen om je tanden te poetsen. Ook het doorspoelen van je wc hoort erbij.

Als de voice-over tijdens een herinnering zegt: “ik nam een slok van mijn koffie” dan moet je ook daadwerkelijk het kopje koffie naar je mond brengen. Wanneer de stem zegt “plotseling gingen de gordijnen open”, dan moet jij de gordijnen open doen.

De game heeft een kenmerkende getekende stijl, waarbij je links een overzicht ziet en rechts het perspectief van Robert Hill. Het begint in zwart-wit. Hoe verder de week vordert, hoe meer kleur je ook te zien krijgt. Je werkt er naartoe om door de witte deur je kamer in de instelling te verlaten.

Een rustig spel, maar moeilijk weg te leggen

The White Door is een erg rustig spel. Dat betekent ook dat het op sommige momenten wat saai kan zijn. Het feit dat je dagelijks dezelfde routine volgt is realistisch, maar wordt ook snel monotoon.

Dat wil niet zeggen dat je het spel makkelijk kan wegleggen. Het verhaal is intrigerend en je wil steeds meer te weten komen over wat er met je is gebeurd. Ook worden de puzzels steeds een stukje moeilijker. Het is ook wel weer fijn dat er geen tijdsdruk achter zit. Het is daardoor ook een rustgevend spel dat je op je eigen tempo kan spelen. Houd je van puzzelen en spoorzoeken, dan zit je bij The White Door goed en is het zeker het downloaden waard.