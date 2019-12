We duiken in het enorme aanbod van nieuwe games in de App Store en plukken de pareltjes eruit. Dit zijn de beste iOS-games van december 2019.

Beste iOS-games december 2019

1. Game van de maand: Black Desert Mobile

Black Desert Mobile is een indrukwekkende MMO voor smartphones. Mogelijk zelfs een van de beste MMO’s ooit op een smartphone verschenen. Je kunt uit vijf professies kiezen (zoals heks of boogschutter) en vervolgens een groot avontuur beleven in een enorme wereld.

Voor smartphones is de besturing zo simpel mogelijk gehouden. Je hoeft bijvoorbeeld niet elke keer naar een quest te lopen, maar je tikt op de quest waarna je personage er zelf heen gaat. Lopen kan ook door de virtuele joystick te gebruiken. Datzelfde principe zie je terug in de gevechten. Die kun je automatisch laten verlopen, of je neemt meer een actieve rol.

De game heeft een flink verhaal dat je al spelend beleeft, maar de focus ligt op het vechten, sterker worden en een betere uitrusting vinden. De game ziet er in ieder geval waanzinnig uit. Onder andere door de customisatie die je kunt toepassen, waardoor jouw personage compleet uniek kan zijn.

Black Desert Mobile Pearl Abyss Corp. 10 (17 reviews) Gratis via App Store

2. She Sees Red

In deze interactieve film volg je een detective die een moordenaar zoekt. Jij maakt de belangrijke keuzes en beïnvloed dus hoe de film verloopt. Uiteindelijk leiden je beslissingen tot een van de vier verschillende eindes. De film is in het Russisch opgenomen, maar via nasynchronisatie kun je ook een Engelse versie spelen. We raden echter aan om met de originele Russische stemmen en Engelse ondertiteling te spelen, want de voice over is niet fantastisch. Dat is jammer, maar de interactieve film is de moeite meer dan waard.

She Sees Red Rhinotales € 3,49 via App Store

3. Farming Simulator 20

Hoewel de boeren in Nederland massaal de straat op gaan, kun je in Farming Simulator 20 gewoon met de trekker het veld op om het boerenleven te simuleren. Je kunt daarnaast ook op je paard stappen, gewassen verkopen op de markt en je boerderij uitbreiden. Als je de vorige delen hebt gespeeld, weet je wat je kunt verwachten. Dit nieuwe deel heeft onder andere een nieuwe omgeving, nieuwe machines en nieuwe gewassen.

Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 9 (2 reviews) € 6,99 via App Store

4. Ubi’s Dimensions

Ubi’s Dimensions is een zeer aandoenlijk puzzelspelletje, waarin je als Ubi in elk level naar de uitgang moet zien te komen. Die uitgang is soms in zicht, maar soms net aan de onderkant van het level. Hoe kom je daar? De start van de game is gratis, maar voor de rest moet je betalen. Zo kun je de game dus proberen voordat je het koopt. Is Monument Valley je ding? Dan moet je Ubi’s Dimensions zeker ook een kans geven.

Ubi's Dimensions Uova Oy 10 (1 reviews) Gratis via App Store

5. Old School Musical

Old School Musical is een leuke ritmegame met chiptunemuziek. Als jij genoeg noten op het juiste moment raakt, gaat het gevecht op het scherm beter. De zwaarden worden namelijk gebruikt op het ritme van de muziek. Let wel op dat je maar vijf liedjes gratis krijgt, maar elke week komt er minstens één gratis nummer bij. Smaakt het naar meer, dan moet je betalen.

Old School Musical Plug In Digital Gratis via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van november en 15 beste Apple Arcade-games. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief om volgende maand vijf nieuwe games in je mailbox te ontvangen. Of download de iPhoned-app via de knop hieronder.