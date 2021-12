Dit zijn de 7 beste Apple Arcade-games van 2021

Heb je een Apple Arcade-abonnement, maar ben je de dienst een beetje uit het oog verloren? Geen nood, want wij zetten de beste Apple Arcade-games van 2021 voor je op een rij.

Beste Apple Arcade-games 2021

Apple heeft het afgelopen jaar zijn best gedaan om Apple Arcade de moeite meer dan waard te maken. Dat is grotendeels te danken aan de toevoeging van een collectie oudere topgames.

Door een plus achter titels te zetten lijkt het alsof deze games exclusief voor Apple Arcade zijn, maar het zijn gewoon dezelfde games als in de App Store zonder in-app-aankopen of reclames. Games zoals Crossy Road+, Jetpack Joyride+, Badland+, Good Sudoku+, Monument Valley+ en Mini Metro+ zijn waanzinnig, maar dus niet nieuw.

Er zijn gelukkig ook nieuwe games uitgekomen die meer dan de moeite waard zijn en die zetten we voor je op een rij. Als je een Apple Arcade-abonnement hebt, zijn dit de games die je echt moet checken. Van grootste avonturen naar vrolijke LEGO-games. Van woordspelletjes naar keiharde actie. Voor iedereen zit er wat tussen.

1. Fantasian

Het kon bijna niet anders dan dat Fantasian een bijzondere game zou worden. De game komt van de man die bekend staat als de grondlegger van Final Fantasy en bevat een soundtrack van de man die het merendeel van alle Final Fantasy-soundtracks heeft gemaakt. Tevens is er een unieke grafische stijl voor de game bedacht. Personages lopen rond door voorzichtig in elkaar geknutselde diorama’s.

Fantasian speelt verder als een klassieke Japanse RPG. Je gaat met een gezelschap op pad, terwijl monsters uit het niets verschijnen. In de gevechten doen jouw personages en de vijand omstebeurt aanvallen. In steden koop je items en praat je met de lokale bevolking. Jij bestuurt Leo, die zijn geheugen is kwijtgeraakt en met een team op pad gaat om de wereld te redden.

Fantasian is absoluut geen toegankelijke smartphonegame. Het is een game waar je tijd en moeite in moet steken, zeker om in de tweede helft de baasgevechten te overwinnen. Maar alles wat je in deze game investeert is het waard.

2. LEGO Star Wars Castaways

Er zijn in 2021 maar liefst twee LEGO Star Wars-games op Apple Arcade verschenen. LEGO Star Wars Battles is een hele aardige Clash Royale-achtige game, maar we waren uiteindelijk meer gecharmeerd van LEGO Star Wars Castaways.

In deze game mag je een eigen personage maken, waarna je wakker wordt op een strand op een onbekende planeet. Je hebt vervolgens een heel eiland om te ontdekken en verhaalmissies om te voltooien. Dat kan alleen, maar is leuker om samen met vrienden te doen. Je kunt namelijk tegen elkaar vechten of racen.

3. SongPop Party

SongPop Party is niet helemaal nieuw. De game was eerder namelijk speelbaar via Apple TV, maar er is een nieuwe versie exclusief voor Apple Arcade verschenen. In deze leuke triviagame draait alles om muziek. Je doel in de tien vragen is om zo snel mogelijk te raden welke muziek te te horen is. Door te spelen verdien je sleutels, waarmee je nieuwe categorieën aan muziek en items voor je avatar kunt ontgrendelen.

4. World of Demons

Gamers met een spelcomputer kennen Platinum Games wel, de studio achter onder andere Bayonetta, Vanquish en Nier: Automata. Het is een gamemaker die heel goed is in lekkere vechtsystemen. Dat is niet anders in de game World of Demons. Alles in deze game draait om de gevechten met demonen, die je verslaat met je zwaard en magische wezens. De heerlijke actie en de mooie tekenstijl combineren tot een lekkere actiegame.

5. wurdweb

Nederlanders Adriaan de Jongh (Hidden Folks) en Aran Koning hebben een leuke woordgame gemaakt voor Apple Arcade. Je kunt de game zien als een combinatie tussen scrabble en domino. In plaats van dat je woorden maakt met letters, moet je hele woorden neerleggen op het speelveld.

Zodra je woorden op speciale vakjes legt, speel je meer woorden vrij om uiteindelijk zoveel mogelijk van het speelveld te vullen. Met verschillende speelmodi, met elk hun eigen doel, en dagelijkse uitdagingen, hoef je jezelf met deze game niet snel te vervelen.

6. Cozy Grove

Wil je geen groots avontuur of moeilijke puzzels, maar gewoon lekker ontspannen in een kleine wereld en daar een beetje aanploeteren? Dan moet je bij Cozy Grove zijn. Op dit eiland leven allerlei spoken. Geen monsters, maar wezens waar je bevriend mee kunt raken als je ze helpt. Ieder spook heeft een eigen verhaal.

7. Legends of Kingdom Rush

Kingdom Rush ken je mogelijk van de towerdefencegames, maar deze keer nemen de makers een uitstapje naar een ander genre. Legends of Kingdom Rush is een leuke RPG in de bekende wereld. De gevechten zijn turn based, waarbij je dus de tijd krijgt om goed na te denken en de verschillende krachten van je helden in te zetten.

Het beste van 2021

