Dit zijn de beste games voor je iPhone uit 2024

Uit het enorme aanbod van nieuwe games voor je iPhone, kiezen wij de beste in verschillende categorieën zoals Apple Arcade, Netflix en meer. Dit zijn de beste iPhone-games van 2024.

Beste iPhone-games 2024: deze wil je spelen

Je kunt op steeds meer manieren games spelen op je iPhone. Sinds kort kan dat zelfs via alternatieve appwinkels zoals de Epic Games Store, waarmee Fortnite weer op je iPhone kan staan. Ook abonnementen zoals die van Netflix of Apple Arcade geven je toegang tot games. Maar wat zijn nou de beste titels? We lichten de beste iPhone-games van 2024 voor je uit.

Beste Apple Arcade game: Balatro+

Runner-ups: Tamagotchi Adventure Kingdom, Puyo Puyo Puzzle Pop, Return to Monkey Island+

De makers van Balatro hebben iets heel ergs slims gegaan. Ze hebben de herkenbaarheid en basisregels van poker gepakt en daar een hele eigen draai aan gegeven. Je doel is om een zo hoog mogelijke score te krijgen en daarvoor moet je slim kaarten combineren en upgraden. Door jokers in te zetten activeer je speciale effecten, die in combinatie met de juiste kaarten tot bizarre scores leiden.

Dit is typisch zo’n game die je nog één run doet en voor je het weet ben je weer uren verder. Balatro kun je kopen in de App Store, maar als je een abonnement op Apple Arcade hebt ligt Balatro+ gratis voor je klaar.

Balatro+ Playstack Ltd

Beste Netflix-game: Hades

Runner-ups: Civilization V, Monument Valley 3, RollerCoaster Tycoon Touch, The Rise of the Golden Idol

Heb je een abonnement op Netflix, dan kun je het hele jaar door door gamen zonder dat je extra hoeft te betalen of naar reclames hoeft te kijken. Netflix heeft in 2024 een stapel interessante games toegevoegd, maar niets is zo goed als het heerlijke Hades.

In deze game speel je Zagreus, de zoon van de god van de onderwereld. Hij wil niets liever dan ontsnappen, maar daarvoor moet hij zich eerst een weg door de hel vechten. Doodgaan hoort daarbij, maar met de juiste wapens, skills en upgrades moet het uiteindelijk lukken. Vergeet ondertussen niet met de alle personages te praten.

Hades - NETFLIX Netflix, Inc.

Beste gachagame: Wuthering Waves

Runners-ups: Zenless Zone Zero, Ex Astris

Gachagames bestaan tegenwoordig uit de grootste, meest complete openwereldgames die er zijn, waarbij de makers geld verdienen door personages en items achter een goksysteem te plaatsen. Laat je dat links liggen, dan kun je met deze games meestal gewoon genieten van het verhaal en de combat.

Wuthering Waves valt voornamelijk op door de combat. Dat gaat snel en is spectaculair. Je kunt verschillende personages met elkaar laten samenwerken in toffe combo’s. Ook het ontdekken van de wereld gaat lekker vlot door gebruik van parkour. Ook niet onbelangrijk is dat de game er prachtig uitziet.

Wuthering Waves KURO GAMES

Verrassing van het jaar: Infinity Nikki

Runner-ups: Slice & Dice, Wildfrost, AFK Journey

Wie had ooit kunnen denken dat een game over het verzamelen van outfits zo leuk kon zijn. Eigenlijk hoort Infinite Nikki ook thuis in de gachacategorie, maar vergeleken met de eerdere titels is het betaalelement in Infinity Nikki veel beter te negeren.

Je kunt deze game zien als een soort The Legend of Zelda: Breath of Wild, of zelfs Elden Ring, maar dan zonder combat. De vijanden zijn ondergeschikt in deze grote, magische wereld, die uitnodigt om op ontdekking te gaan. In elk hoekje is wel iets leuks te vinden, er zijn talloze opdrachten te doen en ja.. ook outfits te verzamelen. Daar is de uitgebreide fotomodus dan weer uitstekend voor.

Infinity Nikki INFOLD PTE. LTD.

Beste port naar smartphones: Loop Hero

Runner-ups: Superliminal, Little Nightmare, Resident Evil 7

Veel games komen eerst uit voor pc of spelcomputers, om eventueel later nog een smartphoneversie te krijgen. Leuk voor iedereen die alleen op smartphones gamet. Ben jij dat, dan mag je Loop Hero niet missen.

In Loop Hero loopt de held automatisch door het level, dat bestaat uit een cirkel. Jij krijgt kaarten met vijanden, items en andere dingen die je in het level plaatst terwijl je zo ver mogelijk probeert te komen zonder dood te gaan. Net als Balatro geeft dat het gevoel van: nog één potje en nu doe ik het beter.