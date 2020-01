Tetris review: terugkeer van klassieke game is simpel maar effectief

Tetris® Gratis Onze score 7,5

Even leek het afgelopen met de ultieme klassieker onder de games: Tetris. Maar het alternatief liet niet lang op zich wachten. iPhoned heeft de nieuwe Tetris-game van ontwikkelaar N3TWORK getest.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tetris review

Eerder deze week werd bekend dat de klassiekers onder de spellen Tetris en Tetris Blitz van EA-Games vanaf 21 april niet meer in de App Store te vinden zijn, en ook niet meer speelbaar zijn. Gelukkig werd snel een nieuw Tetris-spel aan de App Store toegevoegd door game-ontwikkelaar N3TWORK.

Het nostalgische spel werkt zoals je gewend bent. Eén voor één komen er blokjes in een bepaalde vorm naar beneden en jij moet ze zo zien te plaatsen dat je de rijen helemaal opvult.

Simpel maar effectief

De game is simpel ingericht met weinig opties, maar heeft alles wat je nodig hebt. Er is een scorebord en je kunt kiezen uit vijf verschillende thema’s. Zo kun je kiezen voor een schattig monstertje, een speelgoedkamer of, voor de echte oude gameboy-fans: een pixel-achtig 8-bit thema. Dat is anders dan bij de EA-versie van Tetris, waar je gewoon één thema hebt.

Ondanks dat het een heel eenvoudig spel is, blijft het leuk om te spelen. Het is puzzelen, tactiek en snelheid in één. Het spel gaat ook steeds sneller naarmate je hogere levels bereikt, waardoor het uitdagend blijft.

Intuïtieve besturing

De besturing werkt heel intuïtief. Je tikt om een blokje in de gewenste positie te draaien. Je veegt naar links of rechts om het blokje te verplaatsen en swipet het blokje naar beneden om het sneller te laten vallen.

Vaak kun je op het laatste moment het blokje nog naar links of rechts verplaatsen, om het net ergens onder te slepen. Hierbij is het ook heel handig dat je onderaan in stippellijntjes al ziet waar het blokje terecht gaat komen als je het in een bepaalde baan laat vallen.

Minder snelheid dan Tetris Blitz

De nieuwe Tetris-game is zeker vergelijkbaar met Tetris van EA. Het heeft zelfs een vergelijkbaar logo. Maar ondanks dat het uitdagend is door de oplopende snelheid, blijft het spel redelijk monotoon. Er zit niet veel verandering in.

Tetris Blitz is minder monotoon dan het klassieke spel. Hierbij zie je direct alle opties waar je een blokje kunt plaatsen en hoef je het alleen maar aan te klikken. Ondertussen komen er ook vanonder blokjes bij, waardoor je snel moet handelen. Met allerlei combo’s zorg je ervoor dat het speelveld niet helemaal vol komt te staan.

Helaas is Tetris Blitz dus vanaf april niet meer te spelen. Het is daarom te hopen dat de makers van deze nieuwe klassieke versie van Tetris ook nog een vergelijkbare versie uitbrengen van Tetris Blitz.

Tetris® N3TWORK Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

Meer games

Benieuwd naar nog meer leuke, mooie en verslavende games? Op iPhoned lichten we verschillende games uit. Zo hebben we onlangs de puzzelgame The White Door gereviewd. Ook kiezen we elke maand de vijf beste nieuwe games in de App Store uit. Lees bijvoorbeeld eens de beste games van december 2019 of ons overzicht van de beste games van 2019.