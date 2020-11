Met Apple Arcade krijg je toegang tot een hoop games, maar wat is nou echt je tijd waard? iPhoned zet de beste Apple Arcade games voor je op een rij.

Beste Apple Arcade-games

Apple Arcade is een abonnementsdienst van Apple voor het spelen van games op iOS, iPadOS, macOS en tvOS. Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot een flinke bibliotheek aan exclusieve titels.

Apple Arcade heeft een aparte tab in de App Store gekregen, maar Apple is niet zo goed in het presenteren van de games die er kwalitatief uitschieten. Heb je niet zoveel tijd om alles te proberen? Dan is het lastig om te bepalen welke titels nou echt je tijd waard zijn. Daarom hebben wij dat voor je gedaan.

Laatste update: november 2020

1. What the Golf?

What the Golf? is de meest hilarische game die we in lange tijd hebben gespeeld. In de basis is dit een golfpuzzelspelletje. Je doel is om in een flinke reeks puzzeltjes iets in de hole te slaan. Nu verwacht je wellicht dat dit elke keer een golfballetje is, maar dat is absoluut niet het geval.

Al snel sla je bijvoorbeeld de golfclub, de golfer en zelfs de pijl die aangeeft waar de bal heen gaat. En dat zijn nog maar de eerste levels. Daarna volgt een reeks hilarische puzzetjes waarin je nooit weet wat je kunt verwachten. Sommige levels zijn puur gemaakt om aan het eind een woordgrap te kunnen plaatsen, terwijl anderen juist door de complete absurditeit leuk zijn. Sla je slag en laat je verrassen.

WHAT THE GOLF? The Label 9,2 (119 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. The Last Campfire

The Last Campfire is een aandoenlijk avonturenspel dat er ook nog eens bijzonder mooi uit ziet. Je volgt een wezentje dat in een vreemde wereld terecht is gekomen. Daar moet hij uit zien te ontsnappen. Dat doe je door gevaren te ontwijken en puzzels op te lossen. Zowel platte puzzels als puzzels in de omgeving zelf.

The Last Campfire weet de balans tussen aandoenlijk en uitdagend heel goed vol te houden, wat resulteert in de game die je uren lang vasthoudt en een avontuur dat nog lang blijft hangen.

The Last Campfire Hello Games 9,8 (36 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Manifold Garden

Manifold Garden werd al heel wat jaren terug aangekondigd, maar de ambities van maker William Chyr waren te groot voor een realistische planning. De game was het wachten waard. In Manifold Garden stap je een wereld binnen die niet ophoudt, maar zich eindeloos herhaalt. Stap je dus van een platform en val je naar beneden? Dan kom je datzelfde platform vanzelf weer tegen.

In deze unieke wereld kom je terecht in ruimtes waar je puzzels dient op te lossen. Daarvoor krijg je de mogelijkheid om de zwaartekracht om te draaien naar welke kant je maar wil. Het doel is aanvankelijk om gekleurde dozen op de juiste knop te zetten om zo deuren te openen. Daar blijft het natuurlijk niet bij, maar zelf ontdekken is net als met What the Golf? het leukste.

Manifold Garden William Chyr Studio 7,4 (13 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Creaks

Gamemaker Amanita Design (Machinarium, Chuchel) heeft weer een nieuw gamepareltje gemaakt. In Creaks bestuur je een man die een geheime deur in zijn kamer opent met een lange trap er achter. Loop door die deur en dwaal af in een bijzondere wereld, vol puzzels en gevaren.

Je hebt enkel een zaklamp meegenomen om de monsters die je daar tegenkomt te verslaan, maar zelfs die verlies je razendsnel. Dan heb je enkel nog je slimheid over en de wil om steeds dieper te gaan en meer te ontdekken. Creaks is een heerlijk avonturenspel dat je constant prikkelt om te ontdekken en verder te gaan. Zet wel een koptelefoon om volledig van de ervaring te genieten.

Creaks Amanita Design s.r.o. 8,6 (20 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Card of Darkness

Zach Gage houden we scherp in de gaten, want elke keer als hij een game maakt staat er ons iets tofs te wachten. Card of Darkness is zijn meest ambitieuze project tot nu toe, in samenwerking met de bedenker van de fantastische animatieserie Adventure Time. Deze keer kiest Gage voor een wat meer traditionele insteek. Als avonturier ga je op pad in kerkers om zo ver mogelijk te komen.

Dat doe je in een speelveld vol stapeltjes kaarten. Deze kaarten bestaan uit vijanden, wapens, geld, magische spreuken en levensdrankjes. Jouw doel is om de juiste kaarten te kiezen, zodat je zover mogelijk komt terwijl je probeert te overleven. Met een combinatie van denkwerk en geluk blijft deze game heel erg lang leuk.

Card of Darkness Zach Gage 8,2 (14 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. Mini Motorways

Met Mini Metro werd je uitgedaagd om een heel metronetwerk aan te leggen, in een vrolijke stijl die doet denken aan de metrokaarten in Londen. Het resultaat was een bijzonder leuke game. Dat is met opvolger Mini Motorways niet anders.

Deze keer bouw je een metropolis op met een soortgelijke, minimalistische stijl. Je doel is om huizen via wegen te verbinden aan gebouwen met dezelfde kleur. Hoe langer je speelt, des te ingewikkelder het wordt en hoe meer mogelijkheden je krijgt. Denk aan verkeerslichten en snelwegen. Start de game op en voor je het weet is het zo een uur later.

Mini Motorways Dinosaur Polo Club 7,2 (111 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. Reigns: Beyond

Na Reigns, Reigns: Kings & Queens en Reigns: Game of Thrones, is het nu tijd voor Reigns: Beyond. De basis is onveranderd gebleven: je swipet kaarten naar links of rechts om keuzes te maken. Maar de setting is compleet anders. Je speelt de kapitein van een bijzonder ruimteschip, waarop je moet omgaan met de bemanning (die tevens een band is), het schip zelf en de bijzondere situaties waarin je terecht komt. Je zult vaak dood gaan, maar de volgende keer maak je gewoon andere keuzes. Net als de voorgangers, is ook Reigns: Beyond een topgame.

Reigns: Beyond Devolver 9,2 (18 reviews) Gratis via App Store via App Store

8. Where Cards Fall

In deze prachtige game speel je met kaarten, maar niet zoals je gewend bent. Kaarten kun je in namelijk veranderen in gebouwen. Dat resulteert in fijne puzzels waarin je via slim denkwerk naar de andere kant op de kaart moet zien te komen. Tussendoor wordt er een melancholisch verhaal verteld. Where Cards Fall is een van de mooist ogende games op Apple Arcade.

Where Cards Fall Snowman 5,6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

9. Sayonara Wildhearts

In deze ritmegame stap je op een motor en raas je door waanzinnig stijlvolle levels heen. Er gebeurt een hele hoop in deze game, maar het komt er voornamelijk op neer dat jij de juiste richting op stuurt en op tijd op het scherm tikt om bijvoorbeeld aanvallen te ontwijken. Deze game is alleen al om de soundtrack en het design de moeite meer dan waard, maar is daarnaast ook nog eens leuk om te spelen.

Sayonara Wild Hearts Annapurna Interactive 9,8 (41 reviews) Gratis via App Store via App Store

10. Grindstone

Van Capybara Games verwacht je misschien iets moois en zweverigs, maar niets is minder waar met Grindstone. De focus ligt namelijk compleet op de gameplay. In puzzels moet je genoeg vijanden zien te verslaan om de deur te open en naar het volgende level te gaan. Deze vijanden versla je door een reeks van dezelfde kleur aan elkaar te verbinden om ze daarna aan je zwaard te rijgen. Duurt het te lang, dan worden de levels steeds moeilijker. De game is origineel, leuk en zeer uitdagend.

Grindstone Capybara Games Inc. 9 (39 reviews) Gratis via App Store via App Store

11. South of the Circle

South of the Circle is een bijzondere avonturengame, die volledig draait om het verhaal. Je crasht met een vliegtuigje in Antarctica. Terwijl je op pad gaat om hulp te zoeken, leer je meer over het verleden van het hoofdpersonage. Met name zijn relatie met zijn grote liefde Clara. Maar als hulp verder weg lijkt dan ooit, wordt het lastig om te bepalen wat het echte leven en wat een droom is. Als speler kies je welke emotie het hoofdpersonage voelt, maar uiteindelijk draait het om het verhaal, de personages en de mooie setting. En dat is meer dan genoeg.

South of the Circle State of Play Games 7,8 (11 reviews) Gratis via App Store via App Store

12. Pilgrims

Als de maker van onder andere Machinarium en Chuchel een nieuwe game maakt, dan let je op. Pilgrims is iets heel anders dan Aminita Design eerder heeft gemaakt (ook dan het eerder genoemde Creaks), maar de originaliteit spat er vanaf. De game speel je door kaarten neer te leggen. Kaarten bestaan uit voorwerpen en personages die je in een level plaatst om dingen voor elkaar te krijgen. Tussendoor reis je via een wereldmap om nieuwe opdrachten te vinden. Zoiets heb je nog nooit gespeeld.

Pilgrims Amanita Design s.r.o. 9,8 (34 reviews) Gratis via App Store via App Store

13. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Ream

Een game zo groot en goed als The Legend of Zelda: Breath of the Wild hoef je niet te verwachten op Apple Arcade, maar Oceanhorn 2 is flink op weg. Je krijgt namelijk een enorme wereld om te ontdekken, waarin je als de held doorheen vecht en puzzels oplost. Als je moderne spelcomputergames gewend bent, voelt Oceanhorn 2 wel wat ouderwets aan. Toch is de game een plezier om te spelen. Het is vooral indrukwekkend dat het allemaal kan op het kleine schermpje van een iPhone.

Oceanhorn 2 Cornfox & Brothers Ltd. 8,8 (76 reviews) Gratis via App Store via App Store

14. Exit the Gungeon

Na Enter the Gungeon dreigen de eindeloze kerkers in te storten, dus zit er maar één ding op: Exit the Gungeon. Dat gebeurt in een doldwaas actiespektakel waarin je op een lift alle vijanden moet verslaan. Je krijgt daarbij telkens verschillende wapens, waardoor je nooit een vertrouwde tactiek kunt toepassen. Dat maakt de game erg leuk om te spelen.

Exit the Gungeon Devolver 9,2 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

15. Crossy Road Castle

Smartphonegame Crossy Road ken je waarschijnlijk wel. Deze game nam het idee van gameklassieker Frogger, en bouwde er een hele fijne moderne game van. Crossy Road Castle neemt de schattigheid en de figuurtjes van het origineel, maar bouwt er een heerlijke platformgame omheen. Beklim een toren door kleine, willekeurige leveltjes te spelen, waarin je obstakels en vijanden ontwijkt en ondertussen zoveel mogelijk muntjes verzamelt. Hoe ver kun je komen? Leuk is dat je ook met meerdere spelers in dezelfde ruimte kunt spelen.

Crossy Road Castle HIPSTER WHALE 9 (16 reviews) Gratis via App Store via App Store

16. Assemble With Care

Het kan zeer bevredigend zijn om apparaten uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Maar voor je het weet lukt dat niet meer. Daarom hebben de makers van Monument Valley er een mooie game van gemaakt waarin je vrij mag klussen aan sentimentele apparaten. Het een fijn spelletje vol schroefjes, schuifjes en andere friemeldingetjes.

Assemble with Care ustwo games 9,2 (92 reviews) Gratis via App Store via App Store

17. Neo Cab

In de toekomst worden bijna alle taxi’s bestuurd door kunstmatige intelligentie. Jij bent de laatste menselijke rijder. Via een app pik je klanten op en heb je gesprekken met hen. Zodra je in een nieuwe stad terecht komt, denk je daar te kunnen verblijven bij een vriendin. Plots verdwijnt zij, heb jij geen huis en zit er dus niets anders op dan door te rijden. Tijdens de gesprekken heb je daardoor constant een gevecht tussen je emoties en de gemoedstoestand van je klanten. Een slechte klantscore zorgt namelijk voor minder werk. Dat resulteert in een zeer originele en boeiende game.

Neo Cab Fellow Traveller 9,6 (15 reviews) Gratis via App Store via App Store

18. Bleak Sword

In veel games uit deze lijst mag je rustig de tijd nemen, maar dat is in Bleak Sword absoluut niet het geval. Zie deze game als een zeer minimalistische Dark Souls-like. Rol van vijanden weg en hak ze in de pan om de kleine levels te overleven en door te gaan. Kies je upgrades tussen de levels door goed uit voor de bonus die je nodig hebt.

Bleak Sword Devolver 10 (8 reviews) Gratis via App Store via App Store

19. A Monster’s Expedition

In A Monster’s Expedition ben je een monster dat op pad gaat in wat ooit de aarde was. Hij hopt van eilandje naar eilandje, maar kan alleen verder komen als hij bomen op de juiste manier tussen de eilandjes in legt. Die bomen kan hij omduwen en rollen, maar als ze eenmaal rollen kan hij ze niet tegenhouden. Je moet dus goed puzzelen. Kom je niet verder? Dan ga je gewoon een andere kant op!

A Monster's Expedition Draknek Limited 8,8 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

20. Mutazione

Maker: Die Gute Fabrik

Een jonge vrouw bezoekt haar zieke grootvader in een gebied waar allang geen bezoekers meer zijn geweest. De bewoners zijn door een dramatische gebeurtenis namelijk gemuteerd. Daardoor kom je de vreemdste wezens tegen. In het dorpje bouw je banden met hen op, doe je opdrachten en leer je meer over het gebied. Een fijne, rustige game om jezelf in te verliezen.

Mutazione Die Gute Fabrik 9,6 (11 reviews) Gratis via App Store via App Store

