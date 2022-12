Dit zijn de 15 beste iPhone-games van 2022

Er was een hoop te gamen het afgelopen jaar, onder andere dankzij Apple Arcade en Netflix. Met de blaren op onze duimen presenteren we de 15 allerbeste iPhone-games van 2022.

Beste iPhone-games van 2022

Of we nou met kaarten spelen waar Marvel-helden op staan, of filmmateriaal afstruinen op zoek naar antwoorden. We werken samen om puzzels op te lossen en gebruiken onze stem om verder te komen. Uit de oneindige variatie in de App Store, hebben wij de 15 beste iPhone-games van 2022 uitgekozen.

15. Dicey Dungeons

Dicey Dungeons is een heerlijke roguelike, die fijne gameplay combineert met leuke personages. Je speelt als dobbelstenen met persoonlijkheden, die vechten door andere dobbelstenen te rollen. Je mag maar enkele keren opnieuw rollen, dus pas goed op.

14. Before Your Eyes (Netflix)

Before Your Eyes levert een bijzondere manier om een game te besturen. Je knippert namelijk met je ogen om verder te komen. Je speelt als iemand die net is overleden, waarna de veerman die je naar het hiernamaals brengt eerst moet leren over je leven. Al knipperend beleef je een prachtig verhaal vol fijne personages.

13. One Hand Clapping

Platformen en puzzels oplossen doe je in One Hand Clapping niet met knoppen, maar met je stem. Je moet hoog en laag zingen en een toon vast kunnen houden om verder te komen in deze kleurrijke game. Dat blijkt niet alleen verfrissend, maar bovenal heel erg leuk te zijn.

12. Immortality (Netflix)

Struin door een haast oneindige collectie aan beeldmateriaal van drie films die nooit zijn verschenen, om zo een mysterie op te lossen. Dat doe je door op objecten of personen te tikken waarna je naar het volgende fragment gaat. Immortality is de meest interessante en best gemaakte game van het jaar, maar helaas draait de game niet zo lekker op smartphones.

11. Desta: The Memories Between (Apple Arcade)

De makers van Monument Valley hebben een unieke tactische game gemaakt. Hierin bestuur je Desta die teruggaat naar hun geboortedorp en daar hun angsten onder ogen moet komen. Die angsten bestrijdt Desta via trefbal in tactische gevechten waarin jij en de vijand om de beurt bewegen. Maar je hebt maar een beperkt aantal ballen en de vijand kan ook werpen. Dus hoe zorg je dat je wint?

10. Railbound

Bij de NS is het altijd maar de vraag of de trein rijdt, maar die machinisten hoeven nog niet eens elke rit de wagons te verzamelen. Dat doe je wel in het leuke puzzelspelletje Railbound. Dat is lastiger dat het klinkt, want er worden steeds meer elementen toegevoegd zoals hekken en passagiers. Dat resulteert in fijne breinbrekers.

9. Into the Breach (Netflix)

De kleine tactische gevechten van Into the Breach passen perfect op de smartphone. In deze turnbased game krijg je alle tijd om goed na te denken hoe je reageert op de vijand. Je krijgt gelukkig te zien wat deze monsters de volgende beurt doen, maar is dat genoeg om de juiste keuzes te maken?

8. Gibbon: Beyond the Trees (Apple Arcade)

Gibbon: Beyond the Trees is een mooi voorbeeld van hoe je het over klimaatverandering en ontbossing kunt hebben zonder prekerig te worden. Als aap slinger je door de bomen, totdat je mensen tegenkomt die de de boel slopen om huizen te bouwen. Dan wordt alles voor de apen en jou als speler moeilijker.

7. The Past Within

Nederlandse puzzelkoning Rusty Lake heeft iets nieuws bedacht: multiplayer puzzels. In The Past Within moet je goed communiceren met een andere speler om verder te komen. De ene speler zit in de toekomst en de ander in het verleden. Kunnen jullie samen het mysterie oplossen?

6. Papers, Please

Aan de grens van een fictieve communistische staat moet jij beslissen wie er door mag. Doe je dat fout, dan heeft dat gevolgen voor de staat en jouw gezin. Het enige wat jij moet beslissen is wie je vertrouwt en wie niet. Dat is bijzonder lastig als er levens vanaf hangen.

5. Poinpy (Netflix)

Een boze en hongerige kat zit je achterna. Als het kleine wezentje Poinpy moet je daarom vlot omhoog springen om te ontsnappen. Tijdens het springen moet je niet alleen vijanden ontwijken, maar ook fruit verzamelen om de kat sapjes te voeren. Doe je dan niet goed, dan eet de kat jou op. Poinpy is een heerlijk spelletje dat je telkens opnieuw start om weer iets verder te komen.

4. Jetpack Joyride 2 (Apple Arcade)

Er is eindelijk een vervolg op smartphonehit Jetpack Joyride en deze is op alle fronten leuker dan de voorganger. Je vliegt nog steeds rond met een jetpack terwijl je raketten en andere vijanden ontwijkt. Bij het origineel was het je enige doel om zover mogelijk te komen en daarnaast kleine opdrachtjes uit te voeren om muntjes te verdienen. Deze keer heb je veel meer te doen.

De game heeft missies die je moet voltooien, met bazen aan het eind om te verslaan. Je krijgt tal van wapens en upgrades waar je jouw zuurverdiende muntjes, diamanten en meer aan uit kunt geven. Je kunt een basis uitbouwen en je komt een rijke variatie aan vijanden tegen. Daarnaast kun je er ook gewoon voor kiezen om de eindeloze modus te proberen.

3. Vampire Survivors

Op het laatste moment verscheen nog een van de beste games van het jaar in de App Store: Vampire Survivors. Hierin speel je een held die het tegen duizenden monsters moet opnemen die allemaal recht op je af komen. Je kunt alleen rondlopen, terwijl het personage vanzelf met een zweep slaat of magische spreuken afschiet.

De lol zit in het verslaan van de monsters en zo te stijgen in level. Dan krijg je upgrades met meer wapens, sterkere spreuken en andere extra’s. Beetje bij beetje verander je in een god die monsters met tientallen tegelijk verslaat, maar de vijand wordt ook steeds sterker. Het resultaat is een dwaze, maar heerlijke game die niet snel verveelt.

2. Apex Legends: Mobile

Nadat shooters PUBG en Call of Duty succesvol de weg naar smartphones hebben gevonden, was het dit jaar de beurt aan Apex Legends. Deze battle royale is vergelijkbaar met Fortnite, maar dan met teams waarin iedereen specifieke helden kiest. Elke held heeft eigen krachten die ingezet moeten worden om als laatste team over te blijven.

Apex Legends: Mobile heeft alles wat de originele game ook heeft, wat zorgt voor een zeer complete en bijzonder leuke game. Verder staat de smartphoneversie los van de grote versie. Dat betekent dat de game eigen updates krijgt, zoals exclusieve helden. Daarom heb je ook al liefhebber van de consoleversie reden genoeg om de app te downloaden.

1. Marvel Snap

Marvel Snap is heel erg gevaarlijk. Je start de game op om het eens te proberen en je stopt nooit meer. Hoewel de potjes in Marvel Snap niet langer dan een paar minuten duren, stapelen ze zich al snel op zodat je uren per dag met kaarten speelt. Dat is hoe goed deze game is.

Alle helden en schurken uit de strips van Marvel keren terug als speelkaarten. Je creëert een kleine verzameling van deze kaarten die je meeneemt in potjes tegen andere spelers. In deze potjes moet je op drie verschillende locaties in zes beurten proberen sterker te zijn dan de tegenstander.

Omdat je per potje maar zes beurten hebt, ben je nooit langer dan enkele minuten bezig. Toch moet je in die tijd goed nadenken om de kaarten die je krijgt slim te benutten en te reageren op je tegenstander. En dan kunnen de locaties ook nog eens het hele spel omgooien. Daardoor is geen potje hetzelfde en blijft deze game leuk. Ideaal voor tussendoor, maar je bent gewaarschuwd: als je eenmaal speelt blijft het daar niet bij.

