WhatsApp Web op je iPad gebruiken: zo doe je dat

Er is nog steeds geen officiële app voor WhatsApp op je iPad. Toch is er een manier om te whatsappen op je iPad, door WhatsApp Web te gebruiken. En het mooie daarvan is: je smartphone hoeft niet in de buurt of online te blijven. Wij laten zien hoe deze handige functie werkt.

WhatsApp Web op iPad: zo werkt het

Stiekem zitten we er allemaal op te wachten: een echte, officiële app van WhatsApp voor de iPad. Er gaan zelfs geruchten dat er een iPad-app gaat komen, maar tot nu toe ontbreekt nog vrijwel ieder spoor.

Het hoofd van WhatsApp (Will Cathcart) heeft zelfs in een interview gezegd dat ze ‘heel graag’ een iPad-app willen maken. Hij hangt jammer genoeg geen concrete datum aan de release van een dergelijke app. Wel realiseert Cathcart zich dat heel veel mensen er al heel lang op wachten.

Maar wat nu? Als je toch WhatsApp op je iPad wilt gebruiken dan is er tóch een optie. Dat doe je door WhatsApp op je iPhone te koppelen met WhatsApp Web op je iPad. Het mooie hiervan is dat je iPhone daarvoor geeneens een online (of in de buurt) hoeft te blijven. Wel moet je iPad een internetverbinding hebben, anders kun natuurlijk je geen berichten versturen of ontvangen.

WhatsApp Web op iPad instellen

Het instellen van WhatsApp Web op je iPad is zo gepiept. Je moet daarvoor wel even je iPhone met WhatsApp erbij pakken.

WhatsApp Web op iPad instellen Open WhatsApp op je iPhone en tik op ‘Instellingen’; Kies voor ‘Gekoppelde apparaten’ en tik op ‘Koppel een apparaat’; Open Safari op je iPad en surf naar web.whatsapp.com; Richt de camera van je telefoon op het iPad-scherm om de code te scannen; Je kunt nu WhatsApp op je iPad gebruiken.

Om het een en ander nog makkelijker te maken, kun je ook een snelkoppeling op je beginscherm zetten. Zo start je WhatsApp Webb op je iPad net zo snel als een normale app. Dit doe je als volgt:

Tik rechtsboven op het delen-icoontje (het vierkantje met het pijltje) als je WhatsApp open hebt staan in Safari;

Scrol naar beneden en tik op ‘Zet op beginscherm’;

Pas eventueel de naam aan en tik op ‘Voeg toe’.

Dit kun je niet op de iPad

WhatsApp Web op de iPad werkt bijna net zo goed als de echte app op je iPhone. Er zijn echter een paar zaken die niet mogelijk zijn.

Het wissen of verwijderen van chats op je iPad;

Iemand bellen of een bericht naar iemand verzenden als diegene een verouderde versie van WhatsApp gebruikt;

Live locatie bekijken op je iPad;

Verzendlijsten maken en bekijken op je iPad;

Berichten verzenden met linkvoorbeelden via WhatsApp Web;

Je krijgt geen WhatsApp-notificaties op je iPad.

Let daarbij ook op dat je Safari met WhatsApp open moet hebben staan om nieuwe berichten te zien. Overigens hoeft je iPhone niet online te blijven om WhatsApp te gebruiken op je iPad, maar je gekoppelde apparaten worden ontkoppeld als je je telefoon 14 dagen of langer niet gebruikt.

WhatsApp op iPad ontkoppelen

Wanneer je de iPad zelf wilt ontkoppelen, tik je in WhatsApp op je iPhone op ‘Instellingen > Gekoppelde apparaten’ en op het apparaat dat gekoppeld is. Vervolgens tik je op ‘Log uit’.

