Waarschuwing voor AirPlay: pas deze instelling aan (voor het te laat is)

Opgelet als je een apparaat met AirPlay hebt! Er is een groot beveiligingsprobleem ontdekt, waardoor je deze instelling van AirPlay zo snel mogelijk moet aanpassen.

Beveiligingsprobleem bij AirPlay

Heb jij een apparaat dat beschikt over AirPlay? In dat geval is het belangrijk om de instellingen het toestel te controleren, want AirPlay heeft te maken met een groot beveiligingsprobleem. AirPlay staat standaard op je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) en Apple TV, waardoor deze apparaten op dit moment kwetsbaar zijn. Ook veel slimme televisies en de HomePod (mini) beschikken over AirPlay.

Er zijn recent maar liefst 23 grote softwareproblemen gevonden bij AirPlay. Deze kwetsbaarheden in de software zorgen ervoor dat malware verspreid kan worden op toestellen met AirPlay. De enige voorwaarde is dat het apparaat met een wifi-netwerk is verbonden, vervolgens kunnen kwaadwillenden malware verspreiden via AirPlay. Dit is vooral een groot probleem bij openbare netwerken en digitale omgevingen van bedrijven. Het is daarom van belang dat je een bepaalde instelling aanpast, zodat je AirPlay toch veilig kunt gebruiken.

Instelling van AirPlay aanpassen

Het beveiligingsprobleem bij AirPlay wordt ook wel Airborne genoemd en zorgt ervoor dat de software kwetsbare is voor malware. Deze kan verspreid worden via de draadloze verbinding van het apparaat, waardoor het belangrijk is om uit te schakelen dat iedereen met jouw iPhone, iPad of ander toestel kan verbinden via AirPlay. Benieuwd hoe je dat doet? Schakel dan de volgende instelling van AirPlay uit:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Algemeen’; Tik op ‘AirPlay en Continuïteit’; Kies voor ‘Gebruik AirPlay’; Selecteer tot slot ‘Vraag’.

Heb je deze instelling van AirPlay aangepast? Dan kunnen apparaten op het zelfde wifi-netwerk niet meer zomaar verbinden met jouw iPhone, iPad, Mac(Book) of ander apparaat. In plaats daarvan moet je toestellen eerst goedkeuren, zodat je zeker weet dat er geen ongewenste apparaten verbinden met jouw smartphone of tablet. Op vrijwel alle Apple-apparaten vind je deze functie op dezelfde plek, het is aan te raden om AirPlay overal op ‘Vraag’ in te stellen.

Zo blijft AirPlay veilig

Veel slimme apparaten beschikken over AirPlay, waardoor veel toestellen zijn getroffen door het beveiligingslek. Zorg er daarom voor dat je de instelling van AirPlay aanpast waar mogelijk, zeker als je apparaten regelmatig verbindt met openbare wifi-netwerken. Deze netwerken zijn vaak kwetsbaar voor criminelen, helemaal door het bekende beveiligingsprobleem van AirPlay. Controleer daarom van tevoren goed of je AirPlay op ‘Nooit’ of ‘Vraag’ hebt gezet in de instellingen van je apparaat.

Het beveiligingsprobleem is inmiddels ook bekend bij Apple. Het bedrijf heeft updates voor vrijwel alle toestellen uitgebracht, waarmee de kwetsbaarheden bij AirPlay zijn opgelost. Installeer daarom de nieuwste softwareversies op al je Apple-apparaten, zodat je zeker weet dat de beveiliging écht op orde blijft. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!