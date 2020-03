Ben je de toegangscode van je iPhone vergeten? Geen paniek. Waarschijnlijk kun je het probleem namelijk redelijk makkelijk oplossen. In dit artikel geven we twee manieren om een vergeten iPhone-toegangscode te verhelpen.



Toegangscode iPhone vergeten: dit kun je doen

Dankzij Face ID en Touch ID toets je waarschijnlijk nog maar zelden de toegangscode van je iPhone in om te ontgrendelen. Techniek kan echter haperen, en op zo’n moment is het fijn dat je kunt terugvallen op een ouderwetse iPhone-toegangscode. Dus wat doe je wanneer deze bent vergeten, bijvoorbeeld omdat je ‘m al maanden niet hebt ingetoetst?

Ten eerste is het verstandig om even goed na te denken voordat je lukraak wat cijfers intoetst. Je kunt namelijk maar een beperkt aantal pogingen uitvoeren voordat je iPhone (tijdelijk) wordt geblokkeerd. Tijdens deze afkoelingsperiode is het niet mogelijk om een toegangscode in te voeren.

1. Via Zoek mijn iPhone

Ben je de iPhone-toegangscode écht vergeten? Schiet er niets te binnen? Dan zit er niks anders op dan je iPhone naar de fabrieksinstellingen te herstellen. Vervolgens kun je een nieuwe toegangscode opgeven en het toestel weer normaal gebruiken.

Maar, let op: ideaal is deze oplossing niet. Je moet je toestel namelijk opnieuw instellen en raakt hierbij eventueel gegevens kwijt, bijvoorbeeld wanneer je geen recente iPhone back-up hebt. Bovendien moet je weer opnieuw inloggen bij bepaalde apps.

Zit er niets anders op dan je iPhone naar fabrieksinstellingen herstellen? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Open de iCloud-website op een (andere) iPhone, iPad of Mac; Log in met je Apple ID-gegevens; Klik in het menu op ‘Zoek mijn iPhone’; Selecteer je iPhone zodra hij gevonden is; Kies ‘Wis iPhone’ en bevestig je keuze.

Nu worden de fabrieksinstellingen hersteld. Het is verstandig om je iPhone aan de oplader te leggen, want dit proces kan eventjes duren. Zodra het toestel klaar is met deze ‘harde’ reset licht het scherm op en komt het Apple-logo tevoorschijn.

Vervolgens kun je het toestel opnieuw instellen én een nieuwe iPhone-toegangscode aanmaken. Tijdens het opnieuw inrichten van je toestel wordt vanzelf gevraagd of je een back-up wil terugzetten. Je bent hierdoor geen belangrijke gegevens kwijt.

2. Via Finder (of iTunes)

Er leiden meer wegen naar Rome, ook als je de iPhone-toegangscode bent vergeten. Wanneer je de Zoek mijn-app niet gebruikt kun je het toestel namelijk ook herstellen via Finder op je Mac, of iTunes. Eerstgenoemde werkt alleen op Apple-computers die op macOS Catalina (of een nieuwere versie) draaien.

Wederom geldt dat we de fabrieksinstellingen gaan herstellen, en dat je dus persoonlijke gegevens kunt kwijtraken. Voordat we de vergeten iPhone-toegangscode kunnen oplossen moeten we je toestel eerst in herstelmodus zetten. Heb je een iPhone X, iPhone 8 (Plus), of een nieuwer model? Volg dan deze stappen:

Zet je iPhone in herstelmodus door de zijknop en volumeknoppen ingedrukt te houden totdat de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt; Versleep de schuifknop en sluit de iPhone aan op een Mac terwijl je de zijknop ingedrukt houdt; Houd de zijknop ingedrukt totdat het scherm van de herstelmodus zichtbaar wordt.

Herstellen via de Mac

Heb je een oudere iPhone? Check dan ons artikel waarin we per model precies uitleggen hoe je de iPhone-herstelmodus inschakelt. Check? Zodra het toestel in herstelmodus staat volg je deze stappen om de iPhone te resetten:

Open Finder op je Mac(Book); Klik onder ‘Locaties’ op ‘iPhone’; Kies ‘Herstel’ en bevestig je keuze; De fabrieksinstellingen worden nu hersteld.

Zodra dit proces is afgerond kun je het toestel opnieuw configureren. Hierbij krijg je de mogelijkheid om een nieuwe iPhone-toegangscode in te stellen. Tijdens het configureren wordt gevraagd of je een back-up wil terugzetten. Wederom kan het opnieuw instellen van je iPhone even duren, dus heb geduld.

Gebruik je een Mac met macOS Mojave, of een eerdere softwareversie? Dan kun je een vergeten iPhone-toegangscode oplossen met behulp van iTunes, in plaats van Finder. Bovenstaande aanwijzingen blijven grotendeels overeind, maar in stap 1 open je iTunes in plaats van Finder.

Eerste hulp bij Apple-problemen

Reageert je iPhone helemaal nergens meer op? Dat is vervelend, maar het hoeft niet direct te betekenen dat je telefoon kapot is. In onderstaande video geven we vijf tips voor wanneer je iPhone niet meer aan gaat. En blijft je toestel hangen in de herstelmodus? Bekijk dan ons artikel met tips voor wanneer het herstellen van een iPhone niet goed gaat.