We schreven al een tip die je helpt als je iPhone niet meer aan gaat. Maar wat nu als de problemen met het toestel hardnekkiger zijn? Dan kan een zogenoemde ‘harde reset’ uitkomst bieden. In deze tip laten we je zien hoe je de iPhone fabrieksinstellingen terugzet.



Tip: Maak eerst een back-up

Houd er rekening mee dat als je de fabrieksinstellingen terugzet, alle apps, foto’s, contacten en andere bestanden worden gewist. Heb je nog de mogelijkheid om een back-up van je iPhone te maken, dan is het verstandig om dit vooraf te doen.

Stappenplan voor het terugzetten van de iPhone fabrieksinstellingen

Met het terugzetten van de fabrieksinstellingen maak je je iPhone, iPad of iPod touch helemaal leeg. Dat kan handig zijn als je hem wil verkopen (zorgt wel dat het Activeringsslot is uitgeschakeld) of opsturen voor een reparatie. Daarnaast kan een harde reset ervoor zorgen dat een traag Apple-toestel weer vlot functioneert. De iPhone fabrieksinstellingen terugzetten kan op twee manieren. Hieronder zetten we ze op een rijtje.

Methode 1

Zorg dat je iPhone, iPad of iPod touch voldoende (minstens 50 procent) is opgeladen; Ga naar ‘Instellingen > Algemeen’; Scrol naar ‘Stel opnieuw in’ en tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’; Bevestig je keuze en wacht tot de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Methode 2

Voor de tweede methode gebruik je Finder, mits je Mac(Book) op macOS Catalina draait. Heb je nog een oudere Mac met macOS Mojave? Dan heb je iTunes nodig. Verbind je Apple-toestel met je pc of Mac en open Finder (of iTunes); Klik op het desbetreffende apparaat en ga vervolgens naar het tabblad ‘Algemeen’; Vanuit hier kun je een reservekopie aanmaken of herstellen, maar ook kiezen voor de optie ‘Herstel iPhone…’; Laatstgenoemde optie zorgt ervoor dat je toestel volledig wordt gewist.

Zo schakel je de iPhone herstelmodus in

In sommige gevallen moet je de herstelmodus van de iPhone inschakelen, alvorens je via Finder (of iTunes) het toestel kunt wissen. Volg hiervoor onderstaande stappen.