Sinds 2017 geldt elk mobiel abonnement waar een smartphone bij zit als een koop op afbetaling. Op deze pagina leggen we uit welke gevolgden een telefoonkrediet voor jou kan hebben.





Een telefoonkrediet is een mobiel abonnement waarin de kosten van de telefoon zijn verwerkt. Dat wordt gezien als een lening en daarom gelden de regels uit de Wet op het financieel toezicht. Je kunt veel abonnementen niet afsluiten zonder dat je er een registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) aan overhoudt.

Wat is het BKR telefoonkrediet?

Sinds 1 mei 2017 zijn providers, webwinkels en prijsvergelijkers verplicht om inzichtelijk te maken hoeveel je voor een toestel betaalt. Voorheen beweerden ze vaak dat je een toestel ‘gratis’ kreeg. In de praktijk was een abonnement met smartphone vaak stukken duurder. Regelgeving zorgt er tegenwoordig voor dat je duidelijk inzicht krijgt in hoeveel je per maand betaalt voor je mobiele abonnement en hoeveel je kwijt bent voor je smartphone. Het toestel is na afloop van de abonnementsperiode nog altijd van jou, tenzij de provider, webwinkel of vergelijker anders aangeeft.

Sluit je een abonnement af met mobiele telefoon, dan bestaat het contract uit twee onderdelen. Het eerste deel zijn de kosten voor belminuten, sms’jes en internetgebruik. Het tweede deel is het telefoonkrediet, het bedrag dat je kwijt bent voor je toestel. Omdat je een vast maandelijks bedrag betaalt voor de smartphone, ziet de overheid dit als een koop op afbetaling.

Voor welke abonnementen geldt dit?

De regels gelden slechts voor een deel van alle abonnementen. Pas als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, spreken we van een telefoonkrediet.

Alleen bij het afsluiten van een abonnement mét telefoon – dus niet bij sim only abonnementen

– dus niet bij sim only abonnementen Je doet meer dan drie maanden over de afbetaling – dus niet als je de smartphone direct of binnen drie maanden afbetaalt

– dus niet als je de smartphone direct of binnen drie maanden afbetaalt Alleen bij abonnementen afgesloten op of na 1 januari 2017 – dus niet bij bestaande abonnementen van voor die datum

– dus niet bij bestaande abonnementen van voor die datum Alleen bij privé-abonnementen – dus niet bij zakelijke abonnementen

Tot slot wordt er alleen een kredietcheck uitgevoerd door het Bureau Krediet Registratie bij een telefoon op afbetaling van meer dan 250 euro. Kies je voor een goedkopere smartphone, dan wordt je krediet wel geregistreerd maar is er geen inkomenstoets. Je kunt dus nog steeds een losse iPhone kopen of voor een refurbished iPhone gaan.

Gevolgen van het telefoonkrediet voor je maximale hypotheek

Als je een smartphone van meer dan 250 euro op afbetaling aanschaft, is een inkomenstoets bij het BKR vereist. Het bureau kijkt of je financieel gezien wel een toestelkrediet aan mag vragen.

Dat kan gevolgen hebben voor de maximale hoogte van je hypotheek. Die is namelijk afhankelijk van je eventuele lopende leningen. Het gaat niet alleen om telefoonkrediet, maar ook om studieschuld en andere mogelijke leningen. Dat kan hard gaan. Zeker voor gezinnen, want de telefoonabonnementen van minderjarige kinderen worden ook meegenomen in de berekening van een hypotheekverstrekker. Koop je een telefoon op afbetaling met een abonnement van veertig of zestig euro per maand? Dat resulteert al snel in een maximale hypotheek die duizenden euro’s lager uitvalt.

Vergelijk iPhones zonder BKR in onze prijsvergelijker

De prijsvergelijker van iPhoned heeft een handige filter, waarmee je automatisch je resultaten kunt sorteren op wel of geen BKR-notatie. Als je deze filter aanvinkt hebben de getoonde aanbiedingen allemaal een maximale toestelbundel van 250 euro over de volledige looptijd. Daarmee voorkom je een BKR-registratie. Bekijk hier alle telefoon abonnementen zonder BKR.

Meer weten over telefoonkrediet?

Wil je meer weten over de regels omtrent telefoonkrediet? Hieronder hebben we een aantal websites gelinkt die je er meer over kunnen vertellen.