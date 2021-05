Slimme stekker van de Action kopen: doen, of niet? Dit is ons advies

Tegenwoordig verkopen zelfs de HEMA en Action smart home-spullen, maar dan voor een fractie van de prijs bij andere winkels. Maar, is het ook handig om een slimme stekker van de Action of HEMA te kopen? Dit is ons advies.

Slimme stekker van Action kopen?

Sinds enige tijd verkopen de HEMA en Action slimme stekkers. Deze stekkers worden ‘slim’ genoemd omdat ze in staat zijn ‘domme’ apparaten slimmer te maken. Met een slimme stekker kun je bijvoorbeeld een tijdschema voor je lamp maken en aangeven dat hij om 07:00 uur ‘s ochtends aangaat, en om 22:00 uur ‘s avonds weer afsluit.

Nederlanders zijn momenteel in de ban van smart homes en die populariteit is ook winkels niet ontgaan. Daar waar domotica vroeger nog alleen te verkrijgen was bij speciaalzaken, kun je nu gewoon smart home-spullen halen bij de Action en HEMA.

De slimme Action-stekker kost twee keer zo weinig als die van de HEMA. Het (geaarde) instapmodel haal je voor 7,49 euro in huis. Bij de HEMA leg je aanzienlijk meer neer voor een slimme stekker. De ‘smart WIFI stekker’ kost 15 euro.

Prijs is dan ook het belangrijkste pluspunt van deze budgetopties. Andere slimme stekkers kosten met gemak tussen de 20 en 60 euro, dus 7,49 (of 15 euro) is zeker geen verkeerd prijskaartje. Het prijsverschil tussen de slimme stekkers van de Action en HEMA is wel opvallend, want het gaat om (nagenoeg) precies dezelfde producten.

Maak kennis met het achterliggende bedrijf

Zo zit het. Action en de HEMA zijn retailers, geen producenten. De winkels maken de smart home-spullen dus niet zelf, maar schakelen hiervoor de hulp van andere bedrijven in, in dit geval Tuya. Dit smart home-bedrijf is opgericht door ex-werknemers van Alibaba, de gigantische Chinese webshop die je misschien wel kent van de iPhone-opladers.

Winkels als Action en HEMA kloppen bij Tuya aan voor white label-spullen. Tuya maakt de slimme stekkers, en Action of HEMA plakken er vervolgens hun eigen verkooplabel op en leggen ze in de schappen. Ook de achterliggende infrastructuur wordt ‘geleend’. Met andere woorden, Tuya maakt de app om de slimme stekkers te bedienen en zorgt ervoor dat alles aan de achterkant werkt.

Dit is handig voor doorverkopers als Action en HEMA, want zij hoeven zo geen eigen smart home-spullen te maken – iets waarvoor je een hoop technische kennis in huis moet hebben. Ook hoeft het bedrijf zich geen zorgen te maken over garantie-aanvragen. Is je slimme stekker kapot, dan krijg je gewoon een nieuwe mee en wordt het defecte exemplaar naar Tuya gestuurd.

Privacy van de slimme stekkers

Klinkt ideaal, toch? Alhoewel op de kwaliteit van de slimme stekkers weinig valt af te dingen, moet je wel even opletten. Het privacybeleid van Tuya is namelijk een aandachtspuntje. De LSC Smart Connect-app, die je gebruikt om de slimme Action-/HEMA-stekker te bedienen, verzamelt bijvoorbeeld een hoop persoonlijke gegevens.





Screenshots van de LSC Smart Connect-app

Onder meer je exacte locatie, gps-gegevens en contactgegevens (zoals je telefoonnummer) worden naar Tuya verzonden. Daarbovenop zijn de privacyvoorwaarden behoorlijk oppervlakkig. Het bedrijf belooft bijvoorbeeld je gegevens niet te zullen misbruiken, maar daar blijft het dan ook bij. Hoe je persoonlijke informatie precies wordt bewaard en beveiligd, wordt niet duidelijk.

Feit blijft wel dat je gegevens op en neer naar China gaan, en het vrij onduidelijk is wat daar precies mee gebeurt. Of je hier iets op tegen hebt, is een persoonlijke afweging. Tuya heeft nog niet te kampen gehad met datalekken, maar de beveiliging is al wel eerder gekraakt.

Veiligheid is aandachtspunt

In 2018 liet een Duitse hacker bijvoorbeeld zien hoe hij smart home-producten van Tuya kon kraken en op afstand besturen. Dit heeft te maken met het feit dat de Chinese fabrikant een achterdeurtje in al haar apparaten inbouwt om geruisloos updates te kunnen uitvoeren. Hierdoor heeft Tuya (technische en theoretisch gezien) altijd de volledige controle over het apparaat. Hiervan merk jij als gebruiker verder niets.

De ‘hack’ is inmiddels gedicht en er zijn – voorzover bekend – geen gevallen bekend waarin het beveiligingsprobleem daadwerkelijk is misbruikt. Wel is het noemenswaardig dat de mogelijkheid om ‘stiekem’ updates uit te voeren aanwezig is. Niemand weet dan ook precies hoe goed Tuya-producten beveiligd zijn.

Een ander aandachtspuntje is de prijs. Omdat Action en HEMA precies dezelfde Tuya-stekker afnemen, verkopen ze een (nagenoeg) identiek product. Zelfs de bijbehorende apps lijken ontzettend op elkaar. Dit komt omdat Tuya die ook levert. Action en HEMA maken dus niet hun eigen applicaties voor de slimme stekker.

→ Lees ook: Advies: Is het handig om een slimme Action-deurbel te kopen?

Waarom meer betalen voor HEMA slimme stekker?

De vraag rijst dan ook waarom je voor de slimme stekker van de HEMA zou gaan, in plaats van die van Action. Wederom is dit een persoonlijke afweging. Op technisch vlak doen beide slimme stekkers hetzelfde: je ‘domme’ lamp slim maken.

Met een slimme stekker van de Action of HEMA kun je dus via de LSC Smart Connect-app op afstand je lichten aan- of uitzetten, de lichten dimmen of allerlei tijdsschema’s instellen.

Je betaalt daarom voor de ‘merknaam’ en verpakking. De slimme stekker van de HEMA heeft een eigen verpakking, terwijl de slimme Action-stekker in een meer algemeen doosje zit. Mogelijk kun je bij de HEMA ook iets meer service verwachten voor die meerprijs.

Conclusie: waarom je (g)een slimme Action-/HEMA-stekker moet kopen

Samenvattend, is het slim om een slimme stekker van de Action of HEMA te kopen? Dat hangt af van jouw wensen en eisen. Qua prijs zijn de slimme stekkers onovertroffen en daarmee een hele goedkope manier om jouw smart home vorm te geven.

Ook aan de kwaliteit van de producten ligt het niet. De slimme stekkers van de Action en HEMA zijn goedkoop, maar zeker geen rommel. Ze doen immers wat ze moeten doen.

Wel moet je de eventuele veiligheid- en privacybezwaren voor lief nemen. Doe je dit liever niet, dan kun je beter in zee gaan met een gerenommeerde aanbieder die zich al lang en breed op dit gebied bewezen heeft. Heel geniepig kan de informatie van een slimme stekker namelijk een hoop over jouw persoonlijke leven verraden en dat is geen fijne gedachte wanneer je niet precies weet wat er met die data gebeurt.

