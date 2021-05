Slimme thermostaten vergelijken: Google Nest, Tado, of toch iets anders?

Bij het vergelijken van slimme thermostaten komt een hoop kijken. In dit artikel geven we daarom beknopt aan wat de belangrijkste voor- en nadelen tussen Google Nest, tado, Netatmo en andere slimme warmtehulpjes zijn.

Slimme thermostaten vergelijken: de belangrijkste verschillen

Vooropgezet: dé beste slimme thermostaat bestaat niet. Het hangt namelijk compleet af van jouw wensen welke bij jou past. De een wil bijvoorbeeld graag zoveel mogelijk onder controle houden, terwijl een ander juist graag zo weinig mogelijk instelt en de slimme thermostaat zijn gang laat gaan.

Het is daarom objectiever om te kijken naar feiten. Bij het vergelijken van slimme thermostaten kom je er bijvoorbeeld achter dat er veel verschil zit in abonnementskosten. Ook de specifieke functies en de ondersteuning van smart home-systemen (Apple HomeKit en Google Home) lopen uiteen.

Hieronder vergelijken we (in willekeurige volgorde) daarom enkele populaire slimme thermostaten door de belangrijkste plus- en minpunten aan te geven. We schenken natuurlijk extra veel aandacht aan de bruikbaarheid voor Apple-fans.

1. Google Nest Learning Thermostat V3

Als we slimme thermostaten gaan vergelijken mag de Nest natuurlijk niet ontbreken. Googles stijlvol vormgegeven warmteregelaar is zonder twijfel één van de bekendste en bestverkochte slimme thermostaten van het moment.

Hij heeft dan ook een hoop voordelen. Ten eerste kan de Google Nest-thermostaat overweg met alle soorten cv-ketels en is hij heel slim. Het grote scherm licht bijvoorbeeld op als je de kamer binnenkomt. Daarover gesproken: het scherm is behoorlijk groot en verlicht, waardoor je de temperatuur makkelijk kunt aflezen.

Een nadeel is het ontbreken van Apple HomeKit-integratie. Apple-liefhebbers kunnen de slimme Google Nest-thermostaat dus niet bedienen met hun stem. Wel is het mogelijk om de Nest-app op je iPhone en iPad te installeren en de Nest zo te bedienen. Ook tof: je kunt de thermostaat via de website van Google Nest besturen.

Verder is het, net als bij vrijwel alle andere slimme thermostaten, best pittig om ‘m te installeren. Let verder ook op dat je geen hybride waterpomp, stadsverwarming zonder thermostaat of kachel op elektriciteit hebt, want daar kan de Nest-thermostaat niet mee overweg.

Om positief af te sluiten is het wel tof dat je de slimme Google Nest-thermostaat in allerlei stijlvolle kleuren kunt kopen, zoals koper en zwart.

2. tado Slimme Thermostaat V3+

Een groot voordeel van de tado-thermostaat is dat hij beschikt over Apple HomeKit. Op die manier kun je de warmteregelaar bedienen via de Woning-app op je iPhone en iPad. Ook luistert ‘ie naar Siri, het slimme spraakhulpje van Apple.

Daarbovenop is de slimme Tado-thermostaat geschikt voor alle soorten cv-ketels en kun je hem zelfs gebruiken voor vloerverwarming. Ook handig: hij weet bijvoorbeeld wanneer er een raam openstaat en past hier automatisch de instellingen op aan, zodat je energieverbruik zo efficiënt mogelijk is.

Nadelen heeft de slimme Tado-thermostaat ook. Aansluiten is bijvoorbeeld best lastig, want je moet de bestaande bedrading opnieuw aansluiten. Dit is niet voor iedereen weggelegd.

Ook moet je betalen om alle opties van de Tado-thermostaat te ontgrendelen. Een abonnement kost 2,99 euro per maand, of 24,99 euro per jaar. Verder kan het gebruiken van de thermostaat even wennen zijn. Informatie wordt bijvoorbeeld pas zichtbaar als je op de bedieningsknop drukt, maar deze is niet altijd even goed te vinden.

3. Netatmo Thermostaat

Toegankelijk kennismaken met de wereld van slimme thermostaten: dat is de Netatmo-thermostaat in een notendop. Het kleine apparaatje doet wat hij moet doen, is redelijk betaalbaar en makkelijk in gebruik.

Je kunt de Netatmo-thermostaat bijvoorbeeld gebruiken in de Woning-app van je Apple-apparaten dankzij de HomeKit-integratie. Ook koppelen met andere smart home-systemen is geen enkel probleem.

Een nadeel van de Netatmo-thermostaat is het gegeven dat hij alleen op een aan/uit-ketel past en dus geen OpenTherm ondersteunt. Ook het installeren kan nog best pittig zijn, al heb je hierna wel een compleet draadloze thermostaat. Verder is het jammer dat de Netatmo-thermostaat alleen op batterijen werkt, die je dus om de zoveel tijd moet vervangen.

4. Honeywell Lyric T6R

Ook de Honeywell Lyric T6R ondersteunt HomeKit. Je kunt de slimme thermostaat makkelijk instellen en bedienen met je Apple-apparaten, of gewoon je stem gebruiken om de temperatuur te regelen.

Bijkomend voordeel is dat de Honeywell-thermostaat met alle cv-ketels overweg kan, ook wanneer je stadsverwarming hebt. Bovendien beschikt hij over zelflerend vermogen en weet hij na verloop van tijd dus wanneer jij (of een ander gezinslid) wel of niet thuis bent. Hier worden de instellingen vervolgens automatisch op aangepast.

Compleet vlekkeloos is de slimme Honeywell-thermostaat niet. Het installeren is vrij pittig want je moet de bestaande bedrading opnieuw aansluiten. Dit probleem kun je ‘oplossen’ door de draadloze variant te kopen, die wel iets duurder is.

Ook is het jammer dat zoneregeling ontbreekt. Hierdoor kun je niet per kamer instellen hoe warm het daar moet zijn. Daartegenover heeft de Honeywell-thermostaat wel een fijn touchscreen voor de bediening.

Ga je een slimme thermostaat bij Vattenfall kopen? Dan krijg je de Honeywell Lyric T6 opgestuurd. Je krijgt de thermostaat als welkomstcadeau en wanneer je al klant bent, kun je ‘m met korting in de webshop van Vattenfall bestellen.

5. Bosch EasyControl CT200

Goedkoop is deze slimme thermostaat van Bosch niet, stijlvol wel. Je gebruikt de thermostaat om de temperatuur op afstand met je telefoon te bedienen en dankzij slimme functies als geofencing is hij bovendien heel energiezuinig.

Daarover gesproken, je kunt tijdsschema’s programmeren. Op die manier gaat de thermostaat automatisch aan op het moment dat je thuis komt, en sluit ‘ie weer af als je de deur uitgaat.

Een belangrijk nadeel voor Apple-fans is het ontbreken van HomeKit-integratie. Je kunt de slimme Bosch-thermostaat dus niet via de Woning-app bedienen, maar alleen via de aparte app.

Ook jammer is dat je nog een adapter nodig hebt om deze thermostaat te gebruiken met een OpenTherm- of aan/uit-thermostaat. Deze adapter is los verkrijgbaar. Een ander nadeel is het prijskaartje: de slimme Bosch-thermostaat is niet goedkoop.

