iOS 18.6 verklapt details over de HomePad waar Apple aan werkt

Apple werkt al een tijdje aan een nieuwe smarthome hub en in de bètaversie van iOS 18.6 is er nu een verwijzing naar deze HomePad gevonden.

iOS 18.6 verklapt details over de HomePad

De code van iOS 18.6 blijkt een nieuwe afbeelding te bevatten met de naam ‘apple-logo-1088@2x~home.png’. Het achtervoegsel ‘~home’ geeft aan dat de afbeelding refereert aan het homeOS-besturingssysteem voor de HomePad van Apple. Die krijgt naar verwachting een vierkant iPad-achtig scherm. Als dit bericht over de afbeelding klopt, bewijst het dat Apple nog altijd werkt aan de software voor de HomePad.

Het smarthome-apparaat van Apple krijgt een 6-inch of 7-inch scherm en wordt uitgerust met de A18-chip van de iPhone 16-modellen. Het apparaat kan worden bevestigd op de luidsprekerbasis of aan de muur. Het wordt onder meer gebruikt om slimme home-accessoires te bedienen, FaceTime-videogesprekken te voeren, en de intercomfunctie van Apple tussen kamers in een huis te gebruiken. Het zou ook kunnen dienen als een beveiligingssysteem met een door Apple ontworpen camera.

Lange tijd bestond de verwachting dat Apple vorige week tijdens de WWDC 2025-ontwikkelaarsconferentie een vroege preview van de HomePad en homeOS zou geven. Dat is uiteindelijk dus toch niet gebeurd. Apple was aanvankelijk van plan om de HomePad in maart 2025 te presenteren. De lancering van het apparaat is echter uitgesteld omdat Apple ook de gepersonaliseerde Siri-functies heeft uitgesteld. Het apparaat zal dus waarschijnlijk pas worden gelanceerd als die Siri-functies klaar zijn.

Apple HomePad komt waarschijnlijk in 2026

In maart zei analist Ming-Chi Kuo dat een HomePod met een scherm in het derde kwartaal van 2025 in massaproductie zou gaan. Kuo verwijst hiermee waarschijnlijk naar de geruchten over de HomePad. Als zijn tijdschema klopt, dan zou het apparaat nog steeds ergens later dit jaar kunnen worden aangekondigd. De daadwerkelijke lancering verwachten we dan uiterlijk volgend jaar.