HomeKit vs Google Home: de beste optie voor jouw smart home

Wil jij je huis slimmer maken? Dan kun je zowel met HomeKit als Google Home aan de slag. Maar welke is de beste keus? Dat lees je in dit artikel.

HomeKit vs Google Home

Je lampen bedienen vanuit je bed, de thermostaat aanzetten vlak voordat je thuiskomt of vanaf kantoor kijken wie er thuis voor je deur staat: het kan allemaal met smarthome-apparaten. Je kunt je apparaten bedienen op je iPhone via HomeKit, of via Google Home. Maar wat zijn de verschillen? En welk platform is voor jou het meest geschikt?

HomeKit: het ecosysteem van Apple

HomeKit is Apples ecosysteem voor al je smarthome-apparaten. Je kunt slimme apparaten met HomeKit-ondersteuning toevoegen aan de Woning-app op je iPhone. Vervolgens kun je al je slimme apparaten vanuit de app bedienen. De apparaten maken verbinding met internet, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Er zijn veel verschillende apparaten met HomeKit-ondersteuning. Zo zijn er slimme deurbellen, beveiligingscamera’s, verlichting en meer.

De apparaten zijn vervolgens ook met Siri te bedienen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat met het stemcommando ‘Goeiemorgen’ de thermostaat aanspringt en de lampen gaan branden. HomeKit is te bedienen met een iPhone, iPad, HomePod en Mac(Book). Het is wel belangrijk dat je Apple-apparaat op hetzelfde wifi-netwerk zit als je smarthome-apparaten.

Als je van huis bent (en dus niet op hetzelfde wifi-netwerk zit als je HomeKit-apparaten) en je wil de producten toch bedienen, dan heb je een HomePod (mini), iPad of Apple TV van derde generatie of nieuwer nodig. Omdat deze altijd verbinding heeft met het netwerk, werkt deze dan als hub om de apparaten te bedienen.

Google Home: het commandocentrum van Google

Google Home is, zoals de naam al doet vermoeden, het Google-equivalent van Apple HomeKit. De Home-app is het commandocentrum van je smart home. In de Home-app voeg je je slimme speakers en andere apparaten toe, die je vervolgens met je smartphone kunt bedienen. In principe doet de Home-app hetzelfde als de Woning-app van HomeKit. Als je apparaten op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangesloten, kunnen ze met elkaar communiceren en bedien je ze op afstand.

In plaats van stemcommando’s via Siri bedien je de apparaten met Google Assistent. Dit werkt zowel voor Android als iOS. Je gebruikt bijvoorbeeld een Google Home-speaker als ‘digitale butler’, die je de lampen laat bedienen, je gordijnen open- of dicht laat doen en je verwarming op de ideale temperatuur zet.

HomeKit vs Google Home: de verschillen

Beide ecosystemen zijn vergelijkbaar. HomeKit en Google Home zijn beide een commandocentrum, een verbindingspunt tussen alle verschillende slimme apparaten in je huis. De functies zijn ook nagenoeg hetzelfde: zo kun je met beide apps je apparaten bedienen via je stem.

In HomeKit stel je scènes in, terwijl je met Google Home vergelijkbare ‘routines’ instelt. Toch zijn er ook behoorlijk wat verschillen tussen de twee.

Zo is HomeKit alleen geschikt als je ook meerdere Apple-apparaten gebruikt. Het is dan namelijk extra makkelijk om opdrachten te geven via Siri door bijvoorbeeld je Apple Watch aan te sturen om de lampen aan te doen.

De Woning-app van iOS werkt ook net iets intuïtiever dan de Home-app van Google. Het toevoegen van een apparaat is bijvoorbeeld eenvoudiger voor HomeKit dan voor Google Home, omdat je minder stappen hoeft te doorlopen. Er zijn echter maar een beperkt aantal apparaten die HomeKit ondersteunen. HomeKit ondersteunt zo’n 450 apparaten in de volgende categorieën:

Lampen

Schakelaars

Stekkers

Thermostaten

Ramen

Ventilatoren

Airco’s

Luchtbevochtigers

Luchtreinigers

Sensoren

Audioreceivers

Speakers

Televisies

Beveiliging

Sloten

Camera’s

Deurbellen

Garagedeuren

Tuinsproeiers

Bridges

Daartegenover heb je veel meer keuze in apparaten die werken met Google Home. Het aantal apparaten dat wordt ondersteund loopt op tot zo’n 10.000 apparaten in de volgende categorieën:

Smart Hubs

Smart TV

Slimme Speaker

Smart verlichting

Slimme thermostaat

IP Camera’s

Slimme deurbel

Alarmsystemen

Robotstofzuiger

Slimme Stekker

Mediaplayers

Slimme Deursloten

Radiatorkranen

Het is bovendien niet mogelijk om een slimme speaker met HomeKit-ondersteuning te kopen in Nederland, terwijl er genoeg aanbod aan slimme speakers van Google verkrijgbaar zijn. Denk hierbij aan de Nest mini, Nest audio, en meer.

Wat is de beste keuze?

Heb je zelf niet veel Apple-apparaten of heeft bijvoorbeeld je huisgenoot geen devices van Apple? Dan is Google Home een betere keuze. De Home-app wordt namelijk ondersteund door zowel Android-smartphones als iPhones. Maak je vooral gebruik van een iPhone, iPad of andere Apple-apparaten, dan kun je het beste voor HomeKit gaan. Dit werkt beter samen met Apple-devices dan Google Home. Vind je privacy belangrijk, dan is HomeKit ook net iets veiliger: Google verzamelt namelijk veel meer data, terwijl Apple dit minder doet.

Voorlopig wordt er nog veel onderscheid gemaakt tussen smart home-apparaten met HomeKit- of Google Home-ondersteuning, maar daar komt wel verandering in. Grote techbedrijven werken namelijk samen om een open standaard te creëren. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het makkelijk wordt om apparaten aan te sluiten en met je smart home te integreren. Wanneer deze open standaard er komt, blijft nog onduidelijk, al zou het kunnen dat het volgend jaar al zover is.

