Welke slimme thermostaat werkt zonder abonnement? 4 goede opties

Krijg je een thermostaat van je energieleverancier, dan moet je hier vaak maandelijks voor betalen. Maar, je kunt ook zelf een slimme thermostaat zonder abonnement kopen om geld te besparen. Wij zetten vier goede opties op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Een slimme thermostaat werkt ook zonder abonnement

Slimmer met energie omgaan en zo geld besparen: wie wil dat nou niet? Met een slimme thermostaat krijg je inzicht in je energieverbruik en allerlei mogelijkheden om flink te besparen op de rekening.

Sommige thermostaten zijn inclusief een abonnement. Meestal is dat zo omdat je de warmteregelaar bij een energieleverancier afsluit. Sommigen vinden dit prima, maar niet iedereen loopt hier warm voor. Waarom? Omdat de kosten snel oplopen.

Een rekenvoorbeeld

Een relatief klein bedrag van 4 euro per maand is bijvoorbeeld al 48 euro binnen een jaar. Dit bedrag loopt binnen twee jaar op tot 96 euro en 240 euro binnen vijf jaar. Bovendien betaal je de thermostaten in de meeste gevallen niet af, want je ontvangt ‘m in bruikleen. Ga je naar een andere energieleverancier, dan moet je het apparaatje dus weer inleveren en begin je weer van vooraf aan.

Uiteraard levert een slimme thermostaat mét abonnement je ook weer geld op, omdat je – als het goed is – minder kwijt bent aan je energierekening. Het is echter maar de vraag of dit voordeel opweegt tegen de kosten.

Kortom, voor veel mensen is het verstandiger om zelf een slimme thermostaat zonder abonnement te kopen. Dit kost je bij aanvang meer geld, maar is op de lange termijn al snel voordeliger.

Je moet hierbij wel goed opletten, want sommige thermostaten hebben ‘exclusieve’ functies die alleen werken als je maandelijks betaalt. Dat je hier geen trek in hebt, begrijpen we helemaal. In dit artikel hebben we daarom slimme thermostaten verzameld die zonder abonnement werken.

1. Google Nest Learning Thermostat V3

Zeg je “slimme thermostaat”, dan denken de meeste mensen waarschijnlijk aan Nest. Googles thermostaten prijken al jaren bovenaan de verkooplijstjes en wie op zoek is naar het beste van het beste, moet bij de V3 zijn. Deze slimme thermostaat werkt zonder abonnement, zit boordevol functies en heeft bovendien een heel stijlvol design.

Je kunt het smart home-apparaat namelijk in allerlei kleuren kopen, zoals koper of zwart. De Nest Learning V3-thermostaat kan overweg met alle soorten cv-ketels en is heel ‘slim’, zoals je aan de naam kunt aflezen. Het grotere scherm licht bijvoorbeeld op als je de kamer binnenkomt. Ook leert de thermostaat jouw gebruiken kennen en past hier automatisch de instellingen op aan.

Voor Apple-gebruikers hebben Nest-thermostaten echter ook een belangrijk nadeel. Ze werken namelijk niet samen met HomeKit, het smart home-systeem van Apple. Dat is jammer, want hierdoor kun je de Nest-thermostaat niet bedienen via de Woning-app op je iPhone. Hiervoor moet je namelijk de aparte Nest-app downloaden. Daarover gesproken, die app zit uitstekend in elkaar en werkt heel fijn.

Bekijk de Google Nest Learning Thermostat V3 bij:

Bol.com – 229 euro

Coolblue – 229 euro

Google – 249 euro

MediaMarkt – 239 euro

2. Honeywell Lyric T6

Ook Honeywell heeft een slimme thermostaat zonder abonnement in de aanbieding. De Lyric T6R doet alles wat je van een thermostaat mag verwachten en komt in twee uitvoeringen: met draad of draadloos. De draadloze variant is aan de prijs, maar de instapversie van de Honeywell Lyric T6R is verrassend betaalbaar.

Bijkomend voordeel: hij kan met Apple HomeKit overweg. Je kunt de slimme thermostaat dus toevoegen aan de Woning-app op je Apple-apparaten en bijvoorbeeld de temperatuur regelen met je stem. De Honeywell-thermostaat luistert namelijk naar Siri, de digitale butler van je iPhone.

Nadelen heeft de slimme thermostaat zonder abonnement ook. Het is bijvoorbeeld jammer dat zoneregeling ontbreekt. Hierdoor kun je de temperatuur niet per kamer regelen. Ook is de thermostaat lastig te installeren. Je moet de bestaande bedrading namelijk opnieuw aansluiten (of de duurdere draadloze versie kopen).

Bekijk de Honeywell Lyric T6R bij:

Bol.com – 156 euro

Coolblue – 169 euro

Wehkamp (draadloze variant) – 229 euro

3. Netatmo Thermostaat

Wil je een hele voordelige slimme thermostaat zonder abonnement? Dan is de toepasselijke genaamde Netatmo Thermostaat het bekijken waard. Hij is relatief betaalbaar en je hoeft niet maandelijks bij te betalen om alle functies te kunnen gebruiken.

Het apparaatje doet wat je van een slimme thermostaat mag verwachten én heeft HomeKit-ondersteuning. Ook voor niet-Apple-gebruikers is hij de moeite waard, want je kunt ‘m koppelen met vrijwel alle gangbare smart home-systemen.

Een nadeel van de Netatmo-thermostaat is dat hij geen OpenTherm ondersteunt en alleen op een aan-/uit-ketel past. Het apparaatje werkt bovendien alleen op batterijen – die je dus om de zoveel tijd moet vervangen – en over het design zijn de meningen verdeeld. De een vindt ‘m kinderlijk lelijk, de ander noemt de Netatmo minimalistisch.

Bekijk de Netatmo thermostaat bij:

Bol.com – 142,99 euro

Coolblue – 148,99 euro

MediaMarkt – 142,99 euro

4. Outsider: tado Slimme Thermostaat V3+

Deze slimme thermostaat nemen we bewust op als outsider. Technisch gezien is het namelijk geen slimme thermostaat zonder abonnement. Je krijgt als gebruiker namelijk de keuze: wel, of geen abonnement afsluiten?

Wie 2,99 euro per maand betaalt (of 24,99 euro per jaar) krijgt toegang tot alle functies. Je kunt dan bijvoorbeeld een zoneregeling instellen om bijvoorbeeld de temperatuur per kamer te regelen. Ook kun je mét abonnement de openraamdetectie gebruiken: zodra de tado-thermostaat merkt dat het tocht, gaat de temperatuur omlaag.

Zijn deze functies niet noodzakelijk voor jou? Dan kun je de tado Slimme Thermostaat V3+ ‘gewoon’ zonder abonnement gebruiken. Hij doet namelijk alles wat je van een thermostaat mag verwachten en heeft ook HomeKit-ondersteuning. Verder is hij geschikt voor alle soorten ketels en kun je hem zelfs gebruiken voor vloerverwarming.

Bekijk de tado Slimme Thermostaat V3+ bij:

Bol.com – 178 euro

Coolblue – 199 euro

MediaMarkt – 173,46 euro

Slim wonen

Steeds meer mensen maken hun huis slim. Op iPhoned besteden we daarom regelmatig aandacht aan de wereld van smart homes. We vergeleken bijvoorbeeld Apple HomeKit met Google Home, keken naar de beste slimme deurbellen zonder abonnement en is het een goed idee om de spotgoedkope slimme stekker van de Action in huis te halen?

Lees meer smart home-verhalen: