Welke slimme deurbel werkt zonder abonnement? Dit zijn 4 goede opties

Veel videodeurbellen hebben een abonnement nodig om camerabeelden op te slaan, maar er leiden meer wegen naar Rome. Je kunt namelijk ook een slimme deurbel zonder abonnement kopen en beelden lokaal opslaan. Wij zetten vier toffe opties op een rij.

Slimme deurbel werkt ook zonder abonnement

Sommige mensen denken dat een slimme deurbel zonder abonnement niet werkt. Dat is niet waar. De deurbel doet gewoon waar hij voor gemaakt is – op afstand kunnen zien wie er voor de deur staat en een oogje in zeil houden – ook wanneer je niet maandelijks betaalt. Je krijgt dus bijvoorbeeld een notificatie op het moment dat de pakketbezorger of buurvrouw voor de deur staat.

Voordelen van deurbel mét abonnement

Maar, een deurbelabonnement heeft wel voordelen natuurlijk. Je kunt er namelijk camerabeelden mee terugkijken zonder lokale opslag (zoals een sd-kaart). In plaats daarvan stream je de beelden ‘gewoon’ uit de cloud en heb je hier verder geen omkijken naar.

De precieze voorwaarden verschillen per fabrikant, maar bij de meeste partijen kun je voor een paar euro in de maand beelden tot een paar dagen terugkijken. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er bij je is ingebroken. Door de camerabeelden terug te kijken kun je controleren of de dief al eerder is langs geweest om te polsen.

Slimme deurbellen zonder abonnement

Heb je geen trek in wéér een abonnement? Dat is geen probleem. Er zijn namelijk een hoop videodeurbellen op de markt waar je geen abonnement voor hoeft aan te schaffen. In plaats daarvan slaan ze camerabeelden lokaal op. Als de sd-kaart vol zit verplaats je de filmpjes gewoon naar een harde schijf. Bij sommige deurbellen kun je de camerabeelden ook bij een clouddienst opslaan, zoals Google Drive.

Hieronder zetten we vier deurbellen zonder abonnement op een rij, op volgorde van prijs. Ook geven we beknopt aan wat de belangrijkste voordelen- en nadelen zijn.

1. Eken V5

Zoek je een goedkope slimme deurbel zonder camera? Kijk dan eens naar de Eken V5. Er past namelijk een geheugenkaart in de deurbel zodat je camerabeelden lokaal kunt opslaan.

Daarover gesproken, de Eken V5 heeft een hd-ready-resolutie (720p). Deze resolutie is niet superscherp, maar je kunt wel gemakkelijk zien wie er voor de deur staat. Ook heeft de betaalbare deurbel een intercom zodat je met degene aan de deur kunt praten.

Nadelen heeft de Eken V5 ook. Zo horen we regelmatig geklaag over vertraging op de lijn, waardoor je het geluid van de bel mist. Een kleine nuancering hierbij is dat dit ook aan het wifi-signaal kan liggen. Ook is het jammer dat de Eken V5 geen HomeKit-ondersteuning heeft, al kun je dat eigenlijk ook niet verwachten voor een videodeurbel uit deze prijsklasse.

→ Bekijk de Eken V5 bij Bol.com (55 euro)

2. Hombli Smart Doorbell V2

Compact, stijlvol en heel makkelijk te installeren: dat is de Hombli Smart Doorbell in een notendop. De kleine deurbel is iets duurder dan de Eken V5, maar voelt daardoor wel steviger aan. Ook vinden wij de app iets duidelijker in elkaar zitten en hebben we nooit last gehad van connectiviteitsproblemen.

Jammer genoeg werkt de Hombli-deurbel niet samen met HomeKit. Het lijkt erop dat Hombli in plaats daarvan een eigen ecosysteem gaat opzetten. Met de Hombli-app kun je namelijk allerlei andere producten van de fabrikant instellen en bedienen.

Die app werkt overigens prima. Je krijgt binnen de kortste keren een notificatie binnen als er iemand aan de deur staat en je kunt elkaar prima verstaan. De slimme deurbel zonder abonnement heeft een sd-kaartje om beelden op te slaan. Mocht je hier op een gegeven moment toch klaar mee zijn, kun je altijd nog een Hombli-abonnement aanschaffen.

→ Bekijk de Hombli Smart Doorbell V2 bij tink (129,95 euro inclusief chime)

→ Bekijk de Hombli Smart Doorbell V2 bij Bol.com (129,99 euro)

3. Eufy by Anker Video Doorbell

Zoek je een iets duurdere videodeurbel zonder abonnement, dan is de Eufy-videodeurbel het bekijken waard. Deze wordt met 16GB aan intern geheugen geleverd zodat je videobeelden niet naar de cloud hoeft te sturen, maar ook lokaal kan opslaan.

Je hebt hiervoor wel een Eufy-basisstation nodig. Camerabeelden worden namelijk eerst naar dit station gestuurd waarna jij ze in de Eufy-app kunt terugkijken. Over privacy hoef je je geen zorgen te maken, want de beelden zijn versleuteld. Niemand kan dus meekijken naar wat er bij jouw voordeur gebeurt.

Een ander pluspunt van deze slimme deurbel zonder abonnement is de 2K-resolutie. Bezoekers komen daardoor scherp in beeld en je kunt gemakkelijk mensen herkennen.

Een fors nadeel voor Apple-gebruikers is dat de Eufy-videodeurbel niet overweg kan met HomeKit, Apples platform voor slimme huizen. Dit gaat in de toekomst ook niet gebeuren. Wel kun je natuurlijk de Eufy-app gebruiken.

→ Bekijk de Eufy Video Doorbell bij Bol.com (199 euro)

→ Bekijk de Eufy Video Doorbell bij Coolblue (199 euro)

→ Bekijk de Eufy Video Doorbell bij MediaMarkt (199 euro)

4. Netatmo Smart Video Doorbell

Je hebt misschien al gemerkt dat de meeste slimme deurbellen zonder abonnement niet overweg kunnen met Apple HomeKit. Dat geldt niet voor de Netatmo Smart Video Doorbell. Deze heeft namelijk HomeKit-integratie zodat je bijvoorbeeld Siri kunt vragen om de camera van de deurbel te bekijken.

Bovendien heb je dus geen abonnement nodig om videobeelden terug te kijken want er zit een geheugenkaart in. Ook fijn is dat de Netatmo-deurbel ontzettend uitgebreid is. Je kunt de deurbel bijvoorbeeld op je huidige gong aansluiten om geluid in huis te horen als iemand aanbelt.

Een nadeel van de Netatmo Smart Video Doorbell is het prijskaartje. Goedkoop is deze slimme deurbel zonder abonnement zeker weten niet. Dat zorgt er wel voor dat er op de kwaliteit weinig valt af te dingen. Ook de verkrijgbaarheid is jammer: de slimme Netatmo-deurbel is niet altijd goed op voorraad.

→ Bekijk de Netatmo Smart Video Doorbell bij Coolblue (261 euro)

De keuze is reuze

Zijn dit de enige slimme deurbellen zonder abonnement? Zeker niet! De keuze is reuze. Je kunt bijvoorbeeld ook voor de Eken V7 gaan (de betere versie van de V5 die hierboven besproken wordt), Arlo-deurbel of voor Robin ProLine gaan.

Laatstgenoemde is volledig in HomeKit geïntegreerd waardoor je via de Woning-app bijvoorbeeld aan kan geven wanneer de deurbel moet beginnen met opnemen, bijvoorbeeld als iemand aanbelt. Goedkoop is de Robin ProLine niet en ook qua verkrijgbaarheid is het een beetje behelpen: de videodeurbel is niet altijd op voorraad.

