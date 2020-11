Officieel is de HomePod mini niet in Nederland verkrijgbaar. Uiteraard zijn er wel manieren om toch deze slimme speaker te kopen. In dit handige overzicht leggen we je stap-voor-stap uit hoe jij het best (en het snelst) een HomePod mini in huis haalt.

Waar kun je de HomePod mini kopen?

De pre-order van de nieuwste HomePod mini is op 6 november van start gegaan. De eerste levering vindt op 16 november plaats. Op de eerste dag van de voorverkoop ontstond er een flinke run op de slimme speaker. Het kan hierdoor zijn dat in sommige landen, waaronder Duitsland, de levertijd tussen de vier á zes weken is.

In Nederland en België is de HomePod mini, net als zijn grotere voorganger, niet officieel verkrijgbaar. Je moet dus naar het buitenland uitwijken om toch de slimme luidspreker van Apple in handen te krijgen.

Aangezien we nu te maken hebben met een wereldwijde pandemie, raden we af om naar het buitenland af te reizen. Gelukkig zijn er ook andere (digitale) wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden.

HomePod mini kopen in Frankrijk of Duitsland

De meest dichtbijzijnde landen die wél de HomePod mini officieel in de schappen hebben zijn Frankrijk en Duitsland. Afreizen naar deze landen is nu nog af te raden. Zonder corona crisis zou je eenvoudigweg een trip naar een Franse of Duitse Apple Store kunnen maken.

Apple Store

Nu is online bestellen de enige optie. Bij de Apple Store dien je echter wel te beschikken over een lokaal bezorgadres. Geen eigen adres of familie/vrienden over de grens? Dan kun je eventueel een pakket-doorstuurdienst inschakelen, zoals Forward2me, Parcl en Weshipit. Deze bedrijven nemen jouw pakket in ontvangst en sturen deze vervolgens door naar je adres in Nederland. Hier betaal je uiteraard wel een vergoeding voor. Deze toeslag varieert tussen de dertig á veertig euro.

Buitenlandse webshops

De Duitse winkelketen Gravis bezorgd wel in Nederland en België. Voor een tientje extra wordt de HomePod direct naar jouw huis bezorgd. Nadeel is wel, dat je niet direct mee kunt profiteren van de pre-order van Apple. Je zult dus nog even geduld moeten hebben tot de HomePod mini ook in winkels van derden verkrijgbaar is. De reguliere HomePod is daarentegen al wel direct te bestellen.

Nederlandse webshops

Ook op de Nederlandse markt verschijnt de HomePod (mini). Niet via de officiële wegen, maar via grijze import. Belsimpel is een betrouwbaar voorbeeld. Zij importeren en verkopen Apples HomePod. Het ligt in de lijn der verwachting dat de HomePod mini hier op de duur ook verkrijgbaar wordt. Wanneer en tegen welke prijs is nog even de vraag. Houdt dus zeker onze Apple HomePod prijsvergelijker in de gaten om het snelst de beste deal te scoren.

Er zijn ook handelaren op Marktplaats en Bol.com die exemplaren aanbieden met een flinke toeslag, maar we raden af om die te kopen. Je bent dan namelijk duurder uit dan nodig is.

Ook bij de import via Nederlandse webshops geldt dat fans van de HomePod mini nog even geduld moeten hebben tot na de voorverkoop.

Spreekt een buitenlandse HomePod mini Nederlands?

Nee, helaas, de HomePod werkt (nog) niet met Nederlandse spraakbediening. Er worden nog talen aan de slimme luidspreker toegevoegd, maar over Nederlands zijn nog geen details. Op dit moment moet je dus een woordje over de grens spreken: Engels, Duits, Frans of Spaans. Gelukkig is het installatieproces wel in het Nederlands beschikbaar.

Wat moet ik doen als mijn HomePod mini stuk gaat?

In Europa geldt een wettelijke garantie van 2 jaar op elektronica. Koop je de HomePod buiten Europa, dan krijg je 1 jaar standaard garantie, die je voor 39 dollar kunt uitbreiden met AppleCare+.

Gaat de HomePod kapot, dan zul je terug moeten naar een land waar de HomePod mini wel officieel wordt verkocht. In de Nederlandse Apple Stores zijn geen onderdelen van de HomePod (mini) aanwezig.

Moet ik invoerkosten betalen?

Binnen de Europese Unie kun je vrij goederen verhandelen, maar dat geldt niet voor landen buiten de Europese Unie. Koop je een HomePod mini in Duitsland of Frankrijk, dan hoef je dus geen invoerkosten te betalen. Je hebt bij een HomePod mini uit de landen ook direct een exemplaar met een Europese stekker, zo heb je geen verloopstukje nodig.

HomePod mini of de reguliere HomePod: welke past bij mij?

Twijfel je tussen de twee slimme luidsprekers van Apple? Voor alle twijfelkonten en rationele afwegers schreven wij een handig overzichtsartikel met de vijf verschillen tussen de kleine en grote Apple-speaker.

